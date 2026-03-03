ข่าวต่างประเทศ

วินาทีระทึก! แสตนด์รับปริญญาถล่มที่เม็กซิโก นศ.ร่วงกระแทกพื้นเจ็บ 23 ราย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 มี.ค. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 03 มี.ค. 2569 09:55 น.
61
มาตรฐานความปลอดภัยถูกตั้งคำถาม: มีผู้บาดเจ็บ 23 รายจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่บนเวทีพิธีจบการศึกษา
ภาพ @X

วันแห่งความสำเร็จกลายเป็นวันแห่งโศกนาฏกรรม! เกิดเหตุแสตนด์ไม้สำหรับถ่ายรูปหมู่ในพิธีประสาทปริญญาพังถล่มลงมาต่อหน้าผู้ปกครองที่กำลังส่งเสียงเชียร์ ส่งผลให้นักศึกษากว่า 20 ชีวิตร่วงกงไปกองรวมกัน บาดเจ็บระนาว เจ้าหน้าที่รุดสอบสวนพบโครงสร้างชั่วคราวรับน้ำหนักไม่ไหวและติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน เตรียมเอาผิดบริษัทผู้จัดจ้างถึงที่สุด

กลายเป็นคลิปวิดีโอสุดช็อกที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกโซเชียล เมื่อช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของเหล่านักศึกษาจบใหม่ต้องกลายเป็นเหตุการณ์ขวัญผวา โดยเหตุระทึกนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยอิเบโร-อเมริกัน (Ibero-American University) ในกรุงเม็กซิโกซิตี้

จากชุดคลุมสะอาดหมดจด สู่ชุดคลุมสำหรับโรงพยาบาล
ภาพ @X
วิดีโอสุดช็อก เสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเมื่อแท่นรับปริญญาพังทลายลงเพราะน้ำหนักที่กดทับ
ภาพ @X
เม็กซิโกซิตี้เตรียมฟ้องซัพพลายเออร์กรณีโครงสร้างการสำเร็จการศึกษาไม่รัดกุม
ภาพ @X

นาทีพังทลาย “รอยยิ้มหายไปในพริบตา”

ในคลิปวิดีโอเผยให้เห็นภาพกลุ่มนักศึกษาในชุดครุยเต็มยศกำลังยืนเรียงแถวเพื่อถ่ายรูปหมู่ท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงแสดงความยินดีจากครอบครัว แต่เพียงไม่กี่วินาทีต่อมา โครงสร้างแสตนด์ชั่วคราวกลับเกิดการทรุดตัวและพังถล่มลงมาทางด้านหลัง ส่งผลให้นักศึกษานับสิบคนร่วงหล่นทับกันอย่างรุนแรง ท่ามกลางเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจของผู้เห็นเหตุการณ์

หน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยพลเรือนได้รุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที โดยสรุปยอดผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 23 ราย แบ่งเป็น:

6 ราย บาดเจ็บค่อนข้างรุนแรง ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการต่อ

17 ราย – บาดเจ็บเล็กน้อย มีแผลถลอกและรอยฟกช้ำ ได้รับการปฐมพยาบาลในจุดเกิดเหตุ

มิเรียม อูร์ซูอา (Myriam Urzúa) โฆษกสำนักงานบริหารจัดการความเสี่ยงและป้องกันภัยพลเรือน ระบุว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า “โครงสร้างชั่วคราวพังถล่มลงมาเนื่องจากไม่สามารถรับน้ำหนักของคนจำนวนมากได้” และสาเหตุสำคัญน่าจะมาจากการ “ติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน” ทั้งนี้ ทางฝ่ายกฎหมายของสำนักงานเขตเตรียมยื่นฟ้องดำเนินคดีกับบริษัทซัพพลายเออร์ที่รับผิดชอบการติดตั้งแสตนด์ดังกล่าว เพื่อหาคำตอบว่าเหตุใดถึงสร้างโครงสร้างที่อ่อนแอและเป็นอันตรายเช่นนี้ขึ้นมา (ดูคลิป).

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ไลฟ์สไตล์

11 ประเทศ “หลุมหลบภัย” หากโลกเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 3

2 นาที ที่แล้ว
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข่าว

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า แก่ “ร.อ.หญิง เรวดี – ร.อ.หญิง ปาริชาติ”

16 นาที ที่แล้ว
ตำรวจติดอาวุธจับกุมผู้ต้องสงสัยหลังก่อเหตุใช้มีดสองเล่มทำร้ายร่างกายในเอดินบะระ ข่าวต่างประเทศ

โลกป่วน เอดินบะระระทึก! มือมีดคลั่งบุกเนิร์สเซอรี ไล่แทงคน ปิดล้อมวุ่น

58 นาที ที่แล้ว
มาตรฐานความปลอดภัยถูกตั้งคำถาม: มีผู้บาดเจ็บ 23 รายจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่บนเวทีพิธีจบการศึกษา ข่าวต่างประเทศ

วินาทีระทึก! แสตนด์รับปริญญาถล่มที่เม็กซิโก นศ.ร่วงกระแทกพื้นเจ็บ 23 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

อาลัย ทหารหนุ่มอนาคตไกล เสียชีวิตกะทันหัน พ่อโพสต์เศร้า “หลับให้สบายนะลูก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ริโอเฟอร์ดินานด์ ติดในดูไบ ข่าวกีฬา

ระทึกกลางดูไบ! ริโอ เฟอร์ดินานด์ ขวัญผวาพาลูกเมียหนีลงบังเกอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลหญิงอิหร่าน ข่าวกีฬา

สังเวย 20 นักวอลเลย์บอลหญิงอิหร่าน หลังขีปนาวุธถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลดราคาน้ำมัน 2568 เศรษฐกิจ

ช็อกผู้ใช้รถ! “เชลล์” ดีดราคาน้ำมัน 3 มี.ค. 69 ดีเซลพุ่งโหด 4.20 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์บวกเพิ่ม 1.50 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 3 3 69 ดูดวง

4 ราศีดวงความรักพุ่งแรง มีคนแอบปิ๊งแต่ขอซุ่มดูเชิงอยู่ห่างๆ เตรียมเปิดใจรับพลังบวก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซิดนีย์ สวีนีย์ เผยความเซ็กซี่ในคอลเล็กชั่นชุดชั้นในใหม่ล่าสุดจาก SYRN บันเทิง

เซ็กซี่เกินต้าน! “ซิดนีย์” โชว์หุ่นสับ-อวดจีสตริงคอลเลคชั่นใหม่ ย้ำคอนเซปต์ปัง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สรุปวิธีเอาตัวรอด รับมือวิกฤตสงคราม วางแผนการเงิน-หนี้สิน-ค่าเดินทาง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนักร้องญี่ปุ่นเดบิวต์นางเอก AV ค่ายดัง ในชื่อ &quot;นานาเสะ ทาซึนะ&quot; ข่าวต่างประเทศ

อดีตนักร้องญี่ปุ่น ผันตัวเล่นหนัง AV ค่ายดัง ในชื่อ “นานาเสะ ทาซึนะ” เริ่มเดบิวต์ 3 มี.ค. นี้

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สไปเดอร์แมนโผล่พายเรือขายไอศกรีมกลางเขาสก ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งอึ้ง สไปเดอร์แมนเร่ขายไอติม เจอแซวทำอาชีพเสริม แห่ชมเหตุผลรักเมืองไทย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชสแม็คนีล เสียชีวิต อายุ 49 ปี ข่าวกีฬา

อาลัยตำนานดิ่งพสุธา! วัย 49 ดับสลดขณะโดดวิงสูท ปิดฉากเส้นทาง 10,000 จัมพ์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยลาว ย้อนหลังออกใกล้ วันมาฆบูชา 3 ปี รับงวด 2 มี.ค. 69 หวยลาว

สถิติหวยลาวย้อนหลัง 3 ปี ออกใกล้ วันมาฆบูชา รับงวด 2 มี.ค. 69

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 2 มีนาคม 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 2 มีนาคม 2569 เช็กผลรางวัลสด สถิติหวยออกวันจันทร์ 15 งวด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปิดตลาดเดือด! ทองคำวันนี้ 2 มี.ค. 69 ผันผวน 42 รอบ พุ่งยับ 2,650 บาท ทะลุ 8 หมื่น

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
จีนประณามสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีอิหร่านทำผู้นำสูงสุดเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

จีนซัดสหรัฐฯ ถล่มอิหร่าน สังหารผู้นำ ละเมิดอำนาจอธิปไตย หวั่นสงครามบานปลาย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าไม่ทน! ตะโกนด่าเรียกสติ ชายขี่ จยย. หัวร้อน ชาวเน็ตแห่ชมสนั่น ยกให้เป็น MVP ข่าว

ป้าไม่ทน! ตะโกนด่าเรียกสติ ชายขี่ จยย. หัวร้อน ชาวเน็ตแห่ชมสนั่น ยกให้เป็น MVP

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! อิหร่านส่งโดรนถล่ม &quot;ราส ทานูรา&quot; ซาอุฯ ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาที “อิหร่าน” เปิดฉากโจมตี “ราส ทานูรา” ซาอุฯ ปิดโรงกลั่นหนีตาย ราคาน้ำมันโลกพุ่ง 10%

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายชาวอังกฤษรอดพ้นอย่างหวุดหวิด หลังโดรนอิหร่านพุ่งชนอพาร์ตเมนต์ชั้น 19 ข่าวต่างประเทศ

ระทึกกลางดูไบ! หนุ่มอังกฤษแชร์คลิปนาทีชีวิต “โดรนพลีชีพ” พุ่งเจาะคอนโดชั้น 19

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอส์ เพื่อนเกล โพสต์อำลาโพลีพลัสฯ บันเทิง

ไอส์ เพื่อนเกล เปิดใจลาโพลีพลัส ขอบคุณให้โอกาสทำงาน หนุ่ม กรรชัย-ชมพู่ โผล่เมนต์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิเคราะห์สาเหตุ อิหร่าน ไม่แตะฐานทัพสหรัฐฯ ในตุรกี ท่ามกลางศึกตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

วิเคราะห์สาเหตุ อิหร่าน ไม่แตะฐานทัพสหรัฐฯ ในตุรกี ท่ามกลางศึกตะวันออกกลาง

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน เผยยอดตายพุ่ง 555 ศพ เซ่นพิษสงคราม สหรัฐฯ-อิสราเอล ภายใน 2 วัน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน เผยยอดตายพุ่ง 555 ศพ เซ่นพิษสงคราม สหรัฐฯ-อิสราเอล ภายใน 2 วัน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก๊งฮาร์เลย์ นครสวรรค์ ข่าวอาชญากรรม

สาวเด็กเอ็นฯ แฉ “แก๊งฮาร์เลย์ดัง” รุมอนาจาร-คลิปว่อนโซเชียล จ่ายเงินหมื่นปิดปาก

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 มี.ค. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 03 มี.ค. 2569 09:55 น.
61
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย

11 ประเทศ “หลุมหลบภัย” หากโลกเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 3

เผยแพร่: 3 มีนาคม 2569
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า แก่ “ร.อ.หญิง เรวดี – ร.อ.หญิง ปาริชาติ”

เผยแพร่: 3 มีนาคม 2569

อาลัย ทหารหนุ่มอนาคตไกล เสียชีวิตกะทันหัน พ่อโพสต์เศร้า “หลับให้สบายนะลูก”

เผยแพร่: 3 มีนาคม 2569
ริโอเฟอร์ดินานด์ ติดในดูไบ

ระทึกกลางดูไบ! ริโอ เฟอร์ดินานด์ ขวัญผวาพาลูกเมียหนีลงบังเกอร์

เผยแพร่: 3 มีนาคม 2569
Back to top button