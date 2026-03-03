วินาทีระทึก! แสตนด์รับปริญญาถล่มที่เม็กซิโก นศ.ร่วงกระแทกพื้นเจ็บ 23 ราย
วันแห่งความสำเร็จกลายเป็นวันแห่งโศกนาฏกรรม! เกิดเหตุแสตนด์ไม้สำหรับถ่ายรูปหมู่ในพิธีประสาทปริญญาพังถล่มลงมาต่อหน้าผู้ปกครองที่กำลังส่งเสียงเชียร์ ส่งผลให้นักศึกษากว่า 20 ชีวิตร่วงกงไปกองรวมกัน บาดเจ็บระนาว เจ้าหน้าที่รุดสอบสวนพบโครงสร้างชั่วคราวรับน้ำหนักไม่ไหวและติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน เตรียมเอาผิดบริษัทผู้จัดจ้างถึงที่สุด
กลายเป็นคลิปวิดีโอสุดช็อกที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกโซเชียล เมื่อช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของเหล่านักศึกษาจบใหม่ต้องกลายเป็นเหตุการณ์ขวัญผวา โดยเหตุระทึกนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยอิเบโร-อเมริกัน (Ibero-American University) ในกรุงเม็กซิโกซิตี้
นาทีพังทลาย “รอยยิ้มหายไปในพริบตา”
ในคลิปวิดีโอเผยให้เห็นภาพกลุ่มนักศึกษาในชุดครุยเต็มยศกำลังยืนเรียงแถวเพื่อถ่ายรูปหมู่ท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงแสดงความยินดีจากครอบครัว แต่เพียงไม่กี่วินาทีต่อมา โครงสร้างแสตนด์ชั่วคราวกลับเกิดการทรุดตัวและพังถล่มลงมาทางด้านหลัง ส่งผลให้นักศึกษานับสิบคนร่วงหล่นทับกันอย่างรุนแรง ท่ามกลางเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจของผู้เห็นเหตุการณ์
หน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยพลเรือนได้รุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที โดยสรุปยอดผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 23 ราย แบ่งเป็น:
6 ราย – บาดเจ็บค่อนข้างรุนแรง ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการต่อ
17 ราย – บาดเจ็บเล็กน้อย มีแผลถลอกและรอยฟกช้ำ ได้รับการปฐมพยาบาลในจุดเกิดเหตุ
มิเรียม อูร์ซูอา (Myriam Urzúa) โฆษกสำนักงานบริหารจัดการความเสี่ยงและป้องกันภัยพลเรือน ระบุว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า “โครงสร้างชั่วคราวพังถล่มลงมาเนื่องจากไม่สามารถรับน้ำหนักของคนจำนวนมากได้” และสาเหตุสำคัญน่าจะมาจากการ “ติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน” ทั้งนี้ ทางฝ่ายกฎหมายของสำนักงานเขตเตรียมยื่นฟ้องดำเนินคดีกับบริษัทซัพพลายเออร์ที่รับผิดชอบการติดตั้งแสตนด์ดังกล่าว เพื่อหาคำตอบว่าเหตุใดถึงสร้างโครงสร้างที่อ่อนแอและเป็นอันตรายเช่นนี้ขึ้นมา (ดูคลิป).
