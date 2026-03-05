ใจละลาย! คันนะ เซโตะ นางฟ้า Av อ้อนหวานถึงหนุ่มไทย “อย่าลืมมาหาคันนะนะ” ดีเดย์กดบัตร 15 มี.ค. นี้
หนุ่มไทยใจละลาย! คันนะ เซโตะ นางฟ้า AV บุกไทยครั้งแรก 16-17 พ.ค. 69 อ้อนหวาน “อย่าลืมมาหาคันนะนะคะ” UTO Event จัดให้ เปิดตารางกิจกรรมแน่นเอี๊ยด ทั้ง Meet & Greet, The Room และ Photo Session เริ่มกดบัตร 15 มี.ค. นี้ เที่ยงตรง
วงการหนุ่มไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อนางฟ้าขวัญใจมหาชนอย่าง คันนะ เซโตะ (Kanna Seto) ฉายา นางฟ้า Av ได้ออกมาโพสต์ข้อความสุดเซอร์ไพรส์ถึงแฟนคลับชาวไทย ประกาศเตรียมบินลัดฟ้ามาร่วมงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ภายใต้การจัดงานของ UTO Event
โดย คันนะ เซโตะ ได้โพสต์ข้อความทักทายแฟน ๆ เป็นภาษาไทย ระบุความตื่นเต้นที่จะได้มาเยือนเมืองไทยเป็นครั้งแรกว่า
“สวัสดีค่ะ! นี่เป็นงานอีเวนต์ครั้งแรกของฉันที่ประเทศไทย 🇹🇭 ตื่นเต้นมากที่จะได้เจอทุกคน! บัตรจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 อย่าลืมมาหาคันนะนะคะ”
เปิดตารางกิจกรรมและราคาบัตร (16-17 พฤษภาคม 2569)
ทางผู้จัด UTO Event ได้เผยรายละเอียดตารางเวลาและกิจกรรมสุด Exclusive ของ คันนะ เซโตะ ตลอดทั้ง 2 วัน ดังนี้
10:00 – 10:45 น.: UTO Main Stage (ศิลปินทุกคนขึ้นเวที)
11:15 – 11:30 น.: UTO Main Stage (โชว์เดี่ยวของคันนะ)
12:15 – 13:00 น.: Meet & Greet (บัตรราคา 1,290 บาท)
13:30 – 14:30 น.: The Room รอบแรก (บัตรราคา 6,000 บาท)
15:45 – 16:30 น.: Photo Session ถ่ายภาพ (บัตรราคา 4,500 บาท)
17:00 – 18:00 น.: The Room รอบสอง (บัตรราคา 6,000 บาท)
大感謝祭DAY1無事終了っ❣️
今日はリボンまみれで可愛いVer.のセトカンでした〜っどうだったかな！！！
配信組さん端っこで見えずらくてごめんね😣💦
明日もよろしくお願いしますっ！ pic.twitter.com/jXZWkbJsSP
— 瀬戸 環奈 Kanna seto 💙☠️💙 (@kanna_seto0510) December 27, 2025
รายละเอียดการจำหน่ายบัตร
สำหรับหนุ่มๆ ที่ไม่อยากพลาดโอกาสใกล้ชิด เตรียมตัวกดบัตรพร้อมกันได้ตามรายละเอียดดังนี้
- วันจำหน่ายบัตร: วันที่ 15 มีนาคม 2569 เวลา 12:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
-
ช่องทางจำหน่าย: http://ticketmelon.com/uto
แพ็กเกจพิเศษและโปรโมชั่น
– Kanna Seto Super Fan ราคา 21,160 บาท (ราคานี้รวมบัตรเข้างาน 1 Day Pass แล้ว)
– โปรโมชั่นสินค้า เมื่อซื้อสินค้าที่ระลึก (Goods) ครบทุกๆ 2,500 บาท (ไม่รวมเชกิ) จะได้รับคูปองสำหรับใช้ในกิจกรรม Meet & Greet ฟรี 1 ใบ (จำนวนจำกัด)
บัตรกิจกรรมย่อยแต่ละประเภท (Meet & Greet, The Room, Photo Session) ยังไม่รวมบัตรเข้างาน (1 Day Pass) ผู้เข้าร่วมงานจำเป็นต้องซื้อบัตรเข้างานแยกต่างหาก ยกเว้นผู้ที่ซื้อบัตร Super Fan เท่านั้น
ข้อมูลจาก : UTOevent, Kanna seto
