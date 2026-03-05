ข่าวต่างประเทศ

ใจละลาย! คันนะ เซโตะ นางฟ้า Av อ้อนหวานถึงหนุ่มไทย “อย่าลืมมาหาคันนะนะ” ดีเดย์กดบัตร 15 มี.ค. นี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 16:50 น.
77
คันนะ เซโตะ นางฟ้า AV บุกไทยครั้งแรก
ภาพจาก : X/瀬戸 環奈 Kanna seto

หนุ่มไทยใจละลาย! คันนะ เซโตะ นางฟ้า AV บุกไทยครั้งแรก 16-17 พ.ค. 69 อ้อนหวาน “อย่าลืมมาหาคันนะนะคะ” UTO Event จัดให้ เปิดตารางกิจกรรมแน่นเอี๊ยด ทั้ง Meet & Greet, The Room และ Photo Session เริ่มกดบัตร 15 มี.ค. นี้ เที่ยงตรง

วงการหนุ่มไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อนางฟ้าขวัญใจมหาชนอย่าง คันนะ เซโตะ (Kanna Seto) ฉายา นางฟ้า Av ได้ออกมาโพสต์ข้อความสุดเซอร์ไพรส์ถึงแฟนคลับชาวไทย ประกาศเตรียมบินลัดฟ้ามาร่วมงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ภายใต้การจัดงานของ UTO Event

โดย คันนะ เซโตะ ได้โพสต์ข้อความทักทายแฟน ๆ เป็นภาษาไทย ระบุความตื่นเต้นที่จะได้มาเยือนเมืองไทยเป็นครั้งแรกว่า

“สวัสดีค่ะ! นี่เป็นงานอีเวนต์ครั้งแรกของฉันที่ประเทศไทย 🇹🇭 ตื่นเต้นมากที่จะได้เจอทุกคน! บัตรจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 อย่าลืมมาหาคันนะนะคะ”

คันนะ เซโตะ ได้โพสต์ข้อความทักทายแฟน ๆ เป็นภาษาไทย
ภาพจาก : X/瀬戸 環奈 Kanna seto

เปิดตารางกิจกรรมและราคาบัตร (16-17 พฤษภาคม 2569)

ทางผู้จัด UTO Event ได้เผยรายละเอียดตารางเวลาและกิจกรรมสุด Exclusive ของ คันนะ เซโตะ ตลอดทั้ง 2 วัน ดังนี้

  • 10:00 – 10:45 น.: UTO Main Stage (ศิลปินทุกคนขึ้นเวที)

  • 11:15 – 11:30 น.: UTO Main Stage (โชว์เดี่ยวของคันนะ)

  • 12:15 – 13:00 น.: Meet & Greet (บัตรราคา 1,290 บาท)

  • 13:30 – 14:30 น.: The Room รอบแรก (บัตรราคา 6,000 บาท)

  • 15:45 – 16:30 น.: Photo Session ถ่ายภาพ (บัตรราคา 4,500 บาท)

  • 17:00 – 18:00 น.: The Room รอบสอง (บัตรราคา 6,000 บาท)

รายละเอียดการจำหน่ายบัตร

สำหรับหนุ่มๆ ที่ไม่อยากพลาดโอกาสใกล้ชิด เตรียมตัวกดบัตรพร้อมกันได้ตามรายละเอียดดังนี้

  • วันจำหน่ายบัตร: วันที่ 15 มีนาคม 2569 เวลา 12:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

  • ช่องทางจำหน่าย: http://ticketmelon.com/uto

เปิดตารางกิจกรรมและราคาบัตร (16-17 พฤษภาคม 2569)
ภาพจาก : X/瀬戸 環奈 Kanna seto

แพ็กเกจพิเศษและโปรโมชั่น

– Kanna Seto Super Fan ราคา 21,160 บาท (ราคานี้รวมบัตรเข้างาน 1 Day Pass แล้ว)

– โปรโมชั่นสินค้า เมื่อซื้อสินค้าที่ระลึก (Goods) ครบทุกๆ 2,500 บาท (ไม่รวมเชกิ) จะได้รับคูปองสำหรับใช้ในกิจกรรม Meet & Greet ฟรี 1 ใบ (จำนวนจำกัด)

สำหรับหนุ่มๆ ที่ไม่อยากพลาดโอกาสใกล้ชิด เตรียมตัวกดบัตรพร้อมกันได้ตามรายละเอียดดังนี้
ภาพจาก : X/瀬戸 環奈 Kanna seto

บัตรกิจกรรมย่อยแต่ละประเภท (Meet & Greet, The Room, Photo Session) ยังไม่รวมบัตรเข้างาน (1 Day Pass) ผู้เข้าร่วมงานจำเป็นต้องซื้อบัตรเข้างานแยกต่างหาก ยกเว้นผู้ที่ซื้อบัตร Super Fan เท่านั้น

อ่านข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ภาพจาก : X/瀬戸 環奈 Kanna seto
ภาพจาก : X/瀬戸 環奈 Kanna seto
ภาพจาก : X/瀬戸 環奈 Kanna seto
ภาพจาก : X/瀬戸 環奈 Kanna seto
ภาพจาก : X/瀬戸 環奈 Kanna seto
ภาพจาก : X/瀬戸 環奈 Kanna seto
ภาพจาก : X/瀬戸 環奈 Kanna seto

ข้อมูลจาก : UTOevent, Kanna seto

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดาว OnlyFans วัย 20 อ้าง &quot;พระเจ้าภูมิใจ&quot; ที่เธอรวย 1.5 พันล้าน ข่าวต่างประเทศ

โซฟี เรน เปิดใจทำ OnlyFans จนรวยพันล้าน อ้างพระเจ้าให้อภัยและภูมิใจในตัวเธอ

2 นาที ที่แล้ว
ผลวิจัยใหม่ เผยสรรพคุณลับ ปากกาลดน้ำหนัก อาจช่วยให้เลิกเหล้า-ยาเสพติดได้ ข่าวต่างประเทศ

ผลวิจัยใหม่ เผยสรรพคุณลับ ปากกาลดน้ำหนัก อาจช่วยให้เลิกเหล้า-ยาเสพติดได้

32 นาที ที่แล้ว
แบม จณิสตา ยืนยัน เด๋อ ดอกสะเดา อ่อนโยน สุภาพบุรุษ วอนส่งกำลังใจให้คนป่วย บันเทิง

แบม จณิสตา ยืนยัน เด๋อ ดอกสะเดา อ่อนโยน สุภาพบุรุษ วอนส่งกำลังใจให้คนป่วย

42 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ (วันธงชัย) ย้อนหลัง 10 งวด รับงวด 6 มี.ค. 69

59 นาที ที่แล้ว
นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน ญาติเผยสาเหตุสลดใจ กองประกวด-แฟนๆ ร่วมอาลัย บันเทิง

นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน ญาติเผยสาเหตุสลดใจ กองประกวด-แฟนๆ ร่วมอาลัย

60 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 5 มี.ค. 69 จับตาประกาศครั้งที่ 1 ลุ้นยืนเหนือ 8 หมื่นบาท รับแรงหนุนวิกฤต ตะวันออกกลาง-น้ำมัน เศรษฐกิจ

ปิดตลาด! ราคาทอง 5 มี.ค. 69 ปรับ 31 รอบ จบแดนลบ 50 บาท ทองแท่งเหลือ 77,150

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก เหน็บ อนุทิน นั่งเครื่องฟรี-ผลาญภาษีจัดงานเท่ ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก เหน็บเจ็บ อนุทิน นั่งเครื่องฟรี ใช้ภาษีจัดงานเท่ ๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องดัง &quot;บอย สมภพ&quot; ประกาศจัดทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก หลังภาวะไส้เคลื่อนจากแผลผ่าตัดมะเร็งดีขึ้น บันเทิง

นักร้องดัง ประกาศจัดทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก หลังภาวะไส้เคลื่อนที่แผลผ่าตัดมะเร็งดีขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน บุกถล่ม ถล่มฐานชาวเคิร์ดในอิรัก พร้อมโจมตีอิสราเอล อ้างสกัดแผนชั่วสหรัฐฯ ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน บุกถล่ม ฐานชาวเคิร์ดในอิรัก พร้อมโจมตีอิสราเอล อ้างสกัดแผนชั่วสหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คันนะ เซโตะ นางฟ้า AV บุกไทยครั้งแรก ข่าวต่างประเทศ

ใจละลาย! คันนะ เซโตะ นางฟ้า Av อ้อนหวานถึงหนุ่มไทย “อย่าลืมมาหาคันนะนะ” ดีเดย์กดบัตร 15 มี.ค. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง ETC. วูบล้มกระแทกพื้นที่เซี่ยงไฮ้ บันเทิง

ห่วงหนัก! หนึ่ง ETC. ล้มหัวกระแทกพื้น หามส่งรพ.ด่วน ขยับตัวลำบาก-มึนหัวรุนแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ฉอด เปิดใจหลังดราม่า ปู กนกวรรณ ออกรายการ ลั่นไม่ขอตัดสินเรื่องครอบครัวใคร บันเทิง

พี่ฉอด เปิดใจหลังดราม่า ปู กนกวรรณ ออกรายการ ลั่นไม่ขอตัดสินเรื่องครอบครัวใคร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเรียนถาม ไม่ร้องเพลงชาติผิดกฎหมายไหม? ครูตอบดีจนชาวเน็ตยกนิ้วให้ ข่าว

นักเรียนถาม ไม่ร้องเพลงชาติผิดกฎหมายไหม? ครูตอบดีจนชาวเน็ตยกนิ้วให้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โยชิ รินรดา&quot; เห็นด้วย เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ตรงเพศสภาพ ยันภูมิใจที่เป็นทรานส์ บันเทิง

“โยชิ รินรดา” เห็นด้วย เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ตรงเพศสภาพ ยันภูมิใจที่เป็นทรานส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุรงค์ มกจ๊ก พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว ข่าวดารา

จตุรงค์ พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย ณัฐธิดา หลานสาวเนวินเปิดใจในฐานะ สส. อายุน้อยที่สุด ข่าวการเมือง

น้องพลอย หลานเนวิน ตื่นเต้น สส.อายุน้อยสุด ไม่เคยทำงานสายนี้ แต่มุ่งมั่นเต็มที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตรีนุช” แสดงความเสียใจแรงงานไทยเสียชีวิตที่อิสราเอล เตรียมนำร่างกลับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทยโต้ “มาลี” ยันไม่ได้ยึดดินแดนเขมร เป็นพื้นที่อธิปไตยของไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลจีน สั่งให้โรงกลั่นน้ำมัน ระงับส่งออกน้ำมันดีเซล-เบนซิน จับตาซ้ำเติมราคาน้ำมันโลก เศรษฐกิจ

รัฐบาลจีน สั่งให้โรงกลั่นน้ำมัน ระงับส่งออกน้ำมันดีเซล-เบนซิน จับตาซ้ำเติมราคาน้ำมันโลก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฮุน มานี&quot; เทียบไทย-กัมพูชา เหมือนลิ้นกับฟัน ขาดกันไม่ได้ เร่งหาทางจบขัดแย้ง ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มานี” เทียบไทย-กัมพูชา เหมือนลิ้นกับฟัน ขาดกันไม่ได้ เร่งหาทางจบขัดแย้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โพสต์ถึง ทนายแก้ว-หนุ่ม กรรชัย-ทนายตุ๋ย ข่าว

ไม่จบง่ายๆ! ปู มัณฑนา โพสต์ถึง กรรชัย-พระแก้ว-ทนายตุ๋ย หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บานปลาย? ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ย่องขึ้นสำนักงานเขต หลังแฉพฤติกรรมสาวนักไลฟ์ ด้าน ผจก.ยังไม่รู้เรื่อง บันเทิง

บานปลาย? ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ย่องขึ้นสำนักงานเขต หลังแฉพฤติกรรมสาวนักไลฟ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัท ชัยโสโร จำกัด เคยทำรายได้ปี 64 ทะลุ 21 ล้านบาท เศรษฐกิจ

ส่องธุรกิจ บริษัท ชัยโสโร จำกัด เคยทำรายได้ปี 64 ทะลุ 21 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจอสาเหตุแล้ว มอไซค์ดับขณะผ่านย่านทาวน์อินทาวน์ ต้นเหตุมาจากตึก กสทช.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม ข่าวต่างประเทศ

ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 16:50 น.
77
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบม จณิสตา ยืนยัน เด๋อ ดอกสะเดา อ่อนโยน สุภาพบุรุษ วอนส่งกำลังใจให้คนป่วย

แบม จณิสตา ยืนยัน เด๋อ ดอกสะเดา อ่อนโยน สุภาพบุรุษ วอนส่งกำลังใจให้คนป่วย

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ (วันธงชัย) ย้อนหลัง 10 งวด รับงวด 6 มี.ค. 69

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน ญาติเผยสาเหตุสลดใจ กองประกวด-แฟนๆ ร่วมอาลัย

นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน ญาติเผยสาเหตุสลดใจ กองประกวด-แฟนๆ ร่วมอาลัย

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
ราคาทองวันนี้ 5 มี.ค. 69 จับตาประกาศครั้งที่ 1 ลุ้นยืนเหนือ 8 หมื่นบาท รับแรงหนุนวิกฤต ตะวันออกกลาง-น้ำมัน

ปิดตลาด! ราคาทอง 5 มี.ค. 69 ปรับ 31 รอบ จบแดนลบ 50 บาท ทองแท่งเหลือ 77,150

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
Back to top button