อิสราเอล เปิดฉากถล่ม เลบานอน ตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์ ยิงจรวดล้างแค้น ให้อิหร่าน
อิสราเอล ปูพรมถล่ม เลบานอน สั่งอพยพ 50 หมู่บ้าน หลังฮิซบอลเลาะห์ ยิงจรวดล้างแค้นให้ผู้นำอิหร่าน สั่งอพยพประชาชนทันที
สื่อต่างประเทศรายงานว่า กองทัพอิสราเอล ได้เปิดฉากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ทั่วประเทศเลบานอน รวมถึงกรุงเบรุตและพื้นที่ทางตอนใต้ ส่งผลให้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวในช่วงเช้า สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก โดยปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดและโดรนโจมตีอิสราเอล เพื่อตอบโต้การสังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน จากปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ประชาชนในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต้องเร่งอพยพหนีตาย ขบวนรถยนต์จำนวนมากบรรทุกที่นอนและสิ่งของจำเป็น มุ่งหน้าหนีออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน หลังจากกองทัพอิสราเอลออกประกาศแจ้งเตือนให้ชาวบ้านในเมืองและหมู่บ้านกว่า 50 แห่ง ทางตอนใต้และตะวันออกของเลบานอน อพยพออกจากบ้านเรือนทันทีและย้ายไปอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งห่างจากหมู่บ้านอย่างน้อย 1 กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัย
กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ได้ออกมาอ้างเหตุผลที่ต้องยิงจรวดและโดรนโจมตีอิสราเอล โดยระบุว่าทำเพื่อปกป้องเลบานอนและตอบโต้การโจมตีของอิสราเอล รวมถึงการสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ซึ่งนับเป็นการโจมตีครั้งแรกที่ฮิซบอลเลาะห์ยอมรับอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 หลังจากการสู้รบอันยาวนานกว่าหนึ่งปี
นาวาว ซาลาม นายกรัฐมนตรีเลบานอน ออกมาประณามการกระทำของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ว่า เป็นเรื่องไร้ความรับผิดชอบ สร้างอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ และมอบข้ออ้างให้อิสราเอลโจมตีเลบานอนต่อไป นายกรัฐมนตรีเลบานอน ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการหยุดยั้งผู้ก่อเหตุและปกป้องประชาชนชาวเลบานอน พร้อมเตรียมเรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือมาตรการรับมือสถานการณ์ตึงเครียดนี้
โจเซฟ อาอูน ประธานาธิบดีเลบานอน แสดงความกังวลว่า การโจมตีจากดินแดนเลบานอนมีความเสี่ยงที่จะดึงประเทศเข้าสู่สงครามระดับภูมิภาคที่ไม่เกี่ยวข้องกับเลบานอน ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดพบการอพยพครั้งใหญ่จากเขตชานเมืองทางตอนใต้ของเบรุตและพื้นที่ชายแดน การจราจรบนถนนสายหลักเต็มไปด้วยรถยนต์ของครอบครัวที่พยายามหนีภัยสงคราม โดยรัฐบาลได้เปิดโรงเรียนรัฐบาลเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้พลัดถิ่นแล้ว
กองทัพอิสราเอลระบุว่า ได้ปฏิบัติการโจมตีอย่างแม่นยำเพื่อสังหารสมาชิกระดับสูงของฮิซบอลเลาะห์ในกรุงเบรุตและพื้นที่ทางตอนใต้ โดยโฆษกกองทัพอิสราเอลย้ำว่าการกระทำของฮิซบอลเลาะห์บีบให้กองทัพต้องตอบโต้ และกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต้องรับผิดชอบต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งถือเป็นการเปิดฉากทำสงครามกับอิสราเอลในชั่วข้ามคืน
ที่มา: FRANCE24
