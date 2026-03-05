น้องพลอย หลานเนวิน ตื่นเต้น สส.อายุน้อยสุด ไม่เคยทำงานสายนี้ แต่มุ่งมั่นเต็มที่
เปิดใจ พลอย ณัฐธิดา ตื่นเต้น เป็น สส. อายุน้อยสุดวัย 25 ปี ยันไม่กดดันถูกจับตามอง ขอทำงานพิสูจน์ฝีมือ แม้ไร้ประสบการณ์ แต่เชื่อมั่นผลงานลงพื้นที่จริง
สถานการณ์การเมืองสมัยนี้มีคนรุ่นใหม่ก้าวขึ้นมามีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ล่าสุดได้ สส. หญิงอายุน้อยที่สุดในสภาฯ ชุดที่ 27 อย่าง พลอย ณัฐธิดา เล็กอุดากร พรรคภูมิใจไทย ผู้ชนะการเลือกตั้งในเขต 2 ด้วยวัยเพียง 25 ปี พ่วงดีกรีเป็นหลานสาวแท้ ๆ ของ เนวิน ชิดชอบ
ในวัย 25 ปี สาวพลอยรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้เป็น สส. ครั้งแรก ไม่ได้กังวลว่าจะถูกจับตามองเพราะเป็น สส. อายุน้อยที่สุด แต่กังวลว่าจะทำอย่างที่ประชาชนคาดหวังได้หรือไม่ พร้อมยืนยันว่าจะทำเต็มที่ที่สุด ในช่วงแรกต้องเข้าไปศึกษางานดูก่อนว่าจะสามารถพัฒนาอะไรได้บ้าง อย่างไรก็ดี เธอไม่ได้กังวลที่หลายคนมองว่าเธอเป็นหลานของเนวิน ตอนนี้ชินมาสักพักเพราะมีข่าวออกไปและปรับตัวได้แล้ว
ส่วนเรื่องการทำงานในสภาฯ ขอดูทิศทางของประเทศว่ามีอะไรที่ต้องผลักดันหรือไม่ ตอนแรกมีเรื่องอยู่ในใจ เช่น เรื่องการศึกษา แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนก็ต้องดูอีกที
เมื่อถูกถามว่าก่อนเข้าสภาฯ พลอย ณัฐธิดา ถูกติวเข้มหนักหรือไม่ เธอตอบกลับว่า ไม่เคยทำงานสายนี้มาก่อน ไม่รู้ว่าเนื้องานเป็นอย่างไร แต่ทีี่ผ่านมาติดตามข่างสารตลอด รวมทั้งมีการเตรียมตัวอย่างหนัก เชื่อมั่นว่าประสบการณ์จากการลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านจะทำให้ทำงานได้จริง
สำหรับ พลอย ณัฐธิดา เป็นลูกสาวของ นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บุรีรัมย์ อดีตสจ.บุรีรัมย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาบัญชีการเงิน และศึกษาต่อปริญญาโทบริหารประเทศ
