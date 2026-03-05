ข่าวต่างประเทศ

ด่วนที่สุด! สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เตือนคนไทยใน เลบานอน รีบเดินทางออกทันที

สถานทูตฯ ณ กรุงริยาด ออกประกาศฉบับสำคัญ

สถานทูตฯ ณ กรุงริยาด ออกประกาศฉบับสำคัญ ขอให้คนไทยไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเดินทางออกจากเลบานอนโดยเร็วที่สุด หลังอิสราเอลปฏิบัติการทหารหนักในกรุงเบรุตและพื้นที่ตอนใต้

เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2569 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้ออกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสาธารณรัฐเลบานอนอย่างเร่งด่วน โดยระบุว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นมา ระดับความตึงเครียดได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากังวล โดยระบุว่า

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีเขตอาณารับผิดชอบ สาธารณรัฐเลบานอน ออกประกาศเรื่อง สถานการณ์ในสาธารณรัฐเลบานอน

Royal Thai Embassy, Riyadh

โดยระบุว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นมา และระดับความตึงเครียดได้เพิ่มสูงขึ้นในสาธารณรัฐเลบานอน จากการดำเนินการทางการทหารของรัฐอิสราเอลในสาธารณรัฐเลบานอน โดยเฉพาะในบริเวณภาคใต้ของกรุงเบรุต รวมถึงย่านดาฮิเยห์ (Dahieh) พื้นที่ใกล้เคียงพระราชวังประธานาธิบดีในเขตฮัซเมียห์ (Hazmieh) และเมืองทางตอนใต้ของเมืองหลวง เช่น อารามูน (Aramoun) และซาอัดดิยาต (Saadiyat) ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ โดยสถานการณ์ปัจจุบัน ได้เข้าขั้นที่มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลต่อชีวิตประชาชนในวงกว้าง รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้น นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของพี่น้องคนไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเลบานอน เป็นอย่างยิ่ง จึงขอประกาศแจ้งเตือนและขอความร่วมมือ ดังนี้

1. ขอให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการพำนักอยู่ในสาธารณรัฐเลบานอน พิจารณาเดินทางออกจากสาธารณรัฐเลบานอนโดยเร็วที่สุด ในขณะที่เที่ยวบินพาณิชย์ยังคงเปิดให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและลุกลามวงกว้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของท่าอากาศยานและเส้นทางคมนาคมในอนาคตอันใกล้

2. สำหรับผู้ที่ตัดสินใจพำนักอยู่ต่อ ขอให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุด หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการโจมตีหรือพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ทางการสาธารณรัฐเลบานอนและรัฐอิสราเอลได้ประกาศเตือน และขอให้ติดตามข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

3. ขอให้คนไทยในสาธารณรัฐเลบานอนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลที่พักอาศัยและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ โปรดแจ้งข้อมูลแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน โดยลงทะเบียนฐานข้อมูลคนไทยในซาอุดีอาระเบียและเลบานอนได้ที่ https://forms.gle/ecVjwCSFnZdTR12SA

ช่องทางการติดต่อสื่อสารและขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน มีดังนี้

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด: โทรศัพท์ +966 55 462 2005 หรือ +966 55798 2002 Facebook: Royal Thai Embassy, Riyadh (https//www.facebook.com/ThaiEmbassyRiyadhs) และกลุ่ม Line ของสถานเอกอัครราชทูต ฯ

2. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเบรุต: โทรศัพท์ (+961) 135 4200 หรือ (+961) 815 1015

3. กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ (กรุงเทพฯ): โทรศัพท์ 02 575 1047-51 (ในเวลาราชการ) หรือ Hotline 02 572 8442 (นอกเวลาราชการ)

Royal Thai Embassy, Riyadh

