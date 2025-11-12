Apple ยัน ทางการจีนสั่งลบ “Blued-Finka” 2 แอปฯ หาคู่เกย์ดังออกจากสโตร์
บริษัท Apple ได้ยืนยันว่าได้ทำการถอดแอปพลิเคชันหาคู่สำหรับเกย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศจีน 2 แอป คือ Blued และ Finka ออกจาก App Store ในจีน ตามคำสั่งจากทางการ
โฆษกของ Apple กล่าวว่า “เราปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เราดำเนินการอยู่ ตามคำสั่งของสำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีน (CAC) เราจึงได้ถอดแอปพลิเคชันทั้งสองนี้ออกจากการให้บริการในประเทศจีนเท่านั้น”
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้สร้างความกังวลในหมู่ชุมชน LGBT ของประเทศจีน โดยมีสมาชิกคนหนึ่งแสดงความเห็นว่า: “ฉันหวังว่าผู้กำหนดนโยบายที่เป็นรักต่างเพศจะเข้าใจว่าความรักเป็นสิ่งที่หายาก มันไม่ใช่สิ่งที่น่าอับอายหรือพูดถึงไม่ได้”
โดยแอปพลิเคชัน Blued เป็นหนึ่งในแอปหาคู่เกย์ที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางที่สุดในจีน โดยมียอดดาวน์โหลดหลายสิบล้านครั้ง จากการตรวจสอบพบว่า แอปฯ Blued เวอร์ชัน “Lite” ยังคงมีให้ดาวน์โหลดบน App Store ในจีน รวมถึงแอปฯ หาคู่สำหรับเกย์และไบเซ็กชวลอื่น ๆ เช่น Jicco และ Jack’d ก็ยังคงมีให้บริการเช่นกัน
Apple ดำเนินการ App Store แยกต่างหากในจีน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายอินเทอร์เน็ตที่เข้มงวดของประเทศ ซึ่งทำให้แอปฯ ยอดนิยมอย่าง Instagram และ WhatsApp ไม่สามารถใช้งานได้ในจีน
เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก ในปี 2022 แอปฯ หาคู่เกย์ชื่อดังของสหรัฐฯ อย่าง Grindr ก็ถูกถอดออกจาก App Store ในจีน หลังจากที่สำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีนเริ่มปราบปรามเนื้อหาที่เห็นว่าผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม
โดยในปีหน้า รัฐบาลจีนได้ประกาศกฎระเบียบใหม่ที่กำหนดให้แอปพลิเคชันทั้งหมดที่ให้บริการผู้ใช้ในประเทศต้องลงทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาต ซึ่งส่งผลให้แอปพลิเคชันต่างชาติจำนวนมากถูกถอดออก
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการรักร่วมเพศจะถูกยกเลิกการเป็นอาชญากรรมในจีนตั้งแต่ปี 1997 แต่การแต่งงานเพศเดียวกันยังไม่ได้รับการรับรอง และกลุ่มสนับสนุนสิทธิ LGBT หลายกลุ่มในจีนก็ต้องยุติการดำเนินงานไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
อ้างอิง : www.bbc.com
