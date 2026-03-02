ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน เผยยอดตายพุ่ง 555 ศพ เซ่นพิษสงคราม สหรัฐฯ-อิสราเอล ภายใน 2 วัน

อิหร่าน เผยยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง 555 ราย จากการโจมตีของสหรัฐฯ-อิสราเอล เพียง 2 วัน ระบุมีเมืองได้รับผลกระทบกว่า 131 แห่ง

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลาง ล่าสุดสภาเสี้ยววงเดือนแดงของประเทศอิหร่าน ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิต หลังสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศทั่วประเทศอิหร่านอย่างหนักตลอด 2 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้มี ยอดผู้เสียชีวิตสะสมพุ่งสูงถึง 555 ราย

สภาเสี้ยววงเดือนแดงอิหร่าน ระบุผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ว่า “สืบเนื่องจากการโจมตีก่อการร้ายของพวกไซออนิสต์และอเมริกันในหลายภูมิภาคของประเทศ จนถึงขณะนี้มีเมืองได้รับผลกระทบแล้ว 131 เมือง และน่าเศร้าใจที่มีเพื่อนร่วมชาติของเราเสียชีวิตไป 555 ราย”

สำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตตามที่รายงานนั้น ยังไม่มีการแบกรายละเอียดที่ชัดเจนว่าเป็นทหาร เจ้าหน้าที่ระดับสูง หรือพลเรือนผู้บริสุทธิ์ ท่ามกลางรายงานข่าวว่าปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นโจมตีแบบเจาะจงเป้าหมายทางยุทธศาสตร์

สถานการณ์การสู้รบยังคงตึงเครียดและน่าจับตามองอย่างใกล้ชิด ประชาชนในหลายพื้นที่ยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัว ขณะที่นานาชาติต่างเฝ้าระวังว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งในครั้งนี้จะลุกลามบานปลายจนกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคหรือไม่

ที่มา: THE TIME OF ISRAEL

