เปิดภาพ พระราชวังโกเลสตาน มรดกโลกอิหร่าน พังเสียหาย จากแรงระเบิดสงคราม
เปิดภาพ พระราชวังโกเลสตาน มรดกโลกในในอิหร่าน เสียหายอย่างหนัก จากแรงระเบิดสหรัฐฯ-อิสราเอล สงครามตะวันออกกลาง
สำนักข่าวท้องถิ่นในอิหร่าน รายงานความเสียหายหลังเหตุการณ์โจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล บริเวณจัตุรัสอาราก ทางตอนใต้ของกรุงเตหะราน เมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดได้ส่งผลกระทบต่อ พระราชวังโกเลสตาน ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกของอิหร่าน
สำนักข่าว ISNA และ Mehr ของอิหร่าน รายงานว่า พระราชวังโกเลสตาน ได้รับความเสียหายในหลายส่วน โดยเฉพาะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่เป็นไม้ ประตู หน้าต่าง และกระจกประดับตกแต่ง ที่ได้รับผลกระทบจากเศษซากและแรงระเบิดที่เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง
ทางด้าน องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ออกแถลงการณ์เมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมา ยืนยันว่า ได้รับรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอดีตพระราชวังหลวงแห่งนี้ พร้อมระบุว่า ได้แจ้งพิกัดของแหล่งมรดกโลกและสถานที่สำคัญระดับชาติให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งได้รับทราบแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นซ้ำรอย และย้ำเตือนถึงพันธกรณีในการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
นายอฟาริน เอมามี ผู้อำนวยการแหล่งมรดกโลกพระราชวังโกเลสตาน เปิดเผยว่า ความเสียหายส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับการตกแต่งทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะส่วนประกอบที่เป็นไม้ บัวประดับ ประตู และหน้าต่าง อย่างไรก็ตาม วัตถุโบราณและสิ่งของมีค่าภายในพระราชวังได้ถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาในที่ปลอดภัยตั้งแต่ช่วง 12 วันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรง ทำให้ทรัพย์สมบัติอันล้ำค่านั้นไม่ได้รับความเสียหาย
สำหรับพระราชวังโกเลสตาน เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ราชวงศ์กอญัร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2013 ความเสียหายในครั้งนี้ถือเป็นผลพวงจากความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา หลังสหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านจนนำไปสู่การเสียชีวิตของผู้นำสูงสุด คาเมเนอี
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลว่า ในช่วง 48 ชั่วโมงแรกของสงคราม ได้มีการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านไปแล้วกว่า 1,250 แห่ง ซึ่งครอบคลุมถึงศูนย์บัญชาการ ฐานยิงขีปนาวุธ เรือรบ และเรือดำน้ำของกองทัพเรืออิหร่าน เพื่อตัดกำลังและลดขีดความสามารถในการตอบโต้ของฝ่ายตรงข้าม
ที่มา: RFI
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทรัมป์ ขู่อิหร่าน อย่าคิดโจมตีกลับ ลั่นหากทำจริง เตรียมเจอแบบไม่เคยมีมาก่อน
- “ทรัมป์” ขู่ตัดสัมพันธ์ทางการค้า “สเปน” ไม่ยอมให้ใช้ฐานทัพในการโจมตีอิหร่าน
- สะพัด! อิหร่านแต่งตั้ง “โมจตาบา” ลูกชาย “คาเมเนอี” ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: