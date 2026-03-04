ข่าวการเมือง

ด่วน! “หมอเกศ” ไม่รอด สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 15:31 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 15:31 น.
60
แฟ้มภาพ

หมอเกศ ไม่รอด โดนสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี จากกรณีใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์ ถือเป็นทุจริตทำให้เกิดเข้าใจผิดในการคัดเลือก สว.

จากกรณี กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของ น.ส.เกศกมล เปลี่ยนสมัย หรือ หมอเกศ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) สืบเนื่องจากใช้คำว่า “ศาสตราจารย์” และพบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ หรือชื่อเสียงเกียรติคุณ ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา มาตรา 77 (4) นั้น

ล่าสุดศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง อ่านคำพิพากษาในคดีดังกล่าว โดยมีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง หมอเกศ เป็นเวลา 10 ปี ปมทุจริตใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์ชักจูงให้เข้าใจผิดในการคัดเลือก สว.ปี 2567

สำหรับการฟ้องคดีดังกล่าวสืบเนื่องจาก กกต.เห็นว่าการที่น.ส.เกศกมล ระบุข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.3) ในส่วนของประวัติการศึกษาว่า “2.1 ศาสตราจารย์การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ (Professor in Human Resource Development) California University และระบุประวัติการทำงาน หรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัครว่า “ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง เกศกมล เปลี่ยนสมัย” นั้น

ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า น.ส.เกศกมล มิได้มีตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์ตามหลักการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าวข้างต้นของประเทศไทย อีกทั้ง พยานที่ไต่สวนประกอบคนที่3-11 ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและเป็นผู้มีสิทธิเลือก ระดับประเทศ ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัคร ซึ่งระบุว่า “ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง เกศกมล เปลี่ยนสมัย “มีผลจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่น.ส.เกศกมล

ดังนั้น การที่น.ส.เกศกมล แนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาว่าเป็น “ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง เกศกมล เปลี่ยนสมัย” โดยที่มิได้ ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตรา จารย์ตามกฎหมายของประเทศไทย จึงเป็นการหลอกลวง หรือจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด ในคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ หรือชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู้ถูกร้อง เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือก ลงคะแนนให้แก่ผู้ถูกร้อง ซึ่งเป็นการทุจริตในการเลือก และทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม อันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 62 และมาตรา 77 (4)

ซึ่งหากศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามที่กกต.มีมติเสนอก็จะมีโทษตาม มาตรา 77 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดกระทำการ (4)หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้บุคคลอื่น เข้าใจผิดในคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ หรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใด

เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ารับเลือก เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือถอนการสมัคร หรือกระทำการใด ๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้นั้นหมดสิทธิ ที่จะเลือกหรือได้รับเลือก หรือเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 -200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เข้าสู่สงครามวันที่ 5 อิสราเอล-อิหร่าน ยังคงเดือด ยอดเสียชีวิตในอิหร่านพุ่ง 787 ราย ข่าวต่างประเทศ

เข้าสู่สงครามวันที่ 5 อิสราเอล-อิหร่าน ยังคงเดือด ยอดเสียชีวิตในอิหร่านพุ่ง 787 ราย

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! “หมอเกศ” ไม่รอด สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยเบื้องหลังความสำเร็จ 2 ผู้ประกอบการหญิง “โทสต์ที่ต้องกินก่อนตาย-แกงไก่ไวรัล”

39 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนคลับใจฟู พี่จอง กลับมาอยู่ไทยแล้ว หลังหยุดพักรักษาตัวกว่า 2 เดือน

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สาวเขมรปากแจ๋ว นั่งเล่นไพ่โจ๋งครึ่ม ด่ากราดหนุ่มไทยอัดคลิปเตือน อ้างแค่เล่นสนุก

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อดีตผู้สมัคร สส. พรรคส้ม แจ้งความ กปน. เหตุนับคะแนนผิดหลายหน่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายอนันตรักษ์ เคลื่อนไหวหลังศาลพิพากษา ปู มัณฑนา คุก 2 ปีปรับ 6 หมื่น ข่าว

ทนายรักษ์ ลั่น คดีนี้ผมไม่เกี่ยว สงครามยังไม่จบ หลังศาลสั่งจำคุก ปู มัณฑนา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

คิง ก่อนบ่าย เตือนภัย ญาติหลงเชื่อทำงานต่างประเทศ สุดท้ายสูญเงิน 3 แสนไปโดยปริยาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. ประกาศรับรอง สส.บัญชีรายชื่อ 100 คน พร้อมอีก 3 เขต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้นทั่วโลกดิ่งหนัก &quot;ช่องแคบฮอร์มุซ&quot; อัมพาต &quot;ทรัมป์&quot; สั่งกองทัพเรือ คุ้มกันเรือน้ำมันด่วน ข่าวต่างประเทศ

หุ้นทั่วโลกดิ่งหนัก “ช่องแคบฮอร์มุซ” อัมพาต “ทรัมป์” สั่งทัพเรือ คุ้มเรือน้ำมันด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กทม. เตือน วันนี้ดัชนีความร้อนพุ่ง เลี่ยงกลางแจ้ง เช็กกลุ่มเสี่ยง ระวังฮีทสโตรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วิลลี่ ผีก้าบก้าบ รุดเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา เผยภาพอตัปเดตอาการล่าสุด ตลกรุ่นใหญ่หลังป่วยสโตรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทูตสหรัฐฯ เข้าพบ อนุทิน คาดชี้แจงสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว.สำรอง ตั้งคำถาม “อนุทิน” นั่งเครื่องบินหลวง เปิด MotoGP ใช่งานราชการหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิษสงครามลามทุ่ง หุ้นไทยร่วงหนัก ดัชนีดิ่งเหวเฉียด 100 จุด จับตา &#039;เซอร์กิตเบรกเกอร์&#039; เศรษฐกิจ

พิษสงครามลามทุ่ง หุ้นไทยร่วงหนัก ดัชนีดิ่งเหวเฉียด 100 จุด จับตา ‘เซอร์กิตเบรกเกอร์’

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ผุดนโยบาย “สองราคา” แยกราคาชาวต่างชาติ แก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69 ข่าว

ย้อนชม จันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69 พระจันทร์สีเลือด สวยเด่นเหนือน่านฟ้าไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นครชัยทัวร์ หวั่นต้องปรับลดเที่ยววิ่ง วอนรัฐบาลช่วยคุมราคาน้ำมัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสภาพล่าสุด ทนายตั้ม-ภรรยา ใส่ชุดผู้ต้องขัง-เดินจับมือกัน เข้าห้องพิจารณาคดี ข่าว

เปิดสภาพล่าสุด ทนายตั้ม-ภรรยา ใส่ชุดผู้ต้องขังเดินจับมือกัน เข้าห้องพิจารณาคดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตี๋ลี่เร่อปา ติดค้างดูไบ 3 วันจนพลาดแฟชั่นโชว์ที่ปารีส ข่าวต่างประเทศ

แฟน ๆ ห่วงหนัก ‘ตี๋ลี่เร่อปา’ ติดอยู่ที่ดูไบ พิษสงคราม เที่ยวบินยกเลิก หวั่นไม่ปลอดภัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ย้ำสองรอบ ไม่มีประชาชนกักตุนน้ำมัน หลังอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ลูกหมี&quot; เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสิน &quot;ปู มัณฑนา&quot; เผยยังมีอีกคดี รอตัดสินเร็วๆนี้ บันเทิง

“ลูกหมี” เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสิน “ปู มัณฑนา” เผยยังมีอีกคดี รอตัดสินเร็วๆนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเขมรตีข่าว หวั่นไทยรุกรานรอบใหม่ เพราะทั่วโลกสนใจสงครามตะวันออกกลาง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโพสต์ล่าสุด ปู มัณฑนา หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี คดีหมิ่นประมาท ลูกหมี รัศมี บันเทิง

เปิดโพสต์ล่าสุด ปู มัณฑนา หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี คดีหมิ่นประมาท ลูกหมี รัศมี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม้า อรนภา ร้องไห้หลังถูกเจ้าหน้าที่บุกปรับ 200 บาท ฐานไม่ติดป้ายราคาห่อหมก บันเทิง

ม้า อรนภา ร้องไห้จ่ายค่าปรับ 200 บาท ฐานไม่ติดราคา ตัดพ้อไม่ไหวมันสุดจริง ๆ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 15:31 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 15:31 น.
60
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่สงครามวันที่ 5 อิสราเอล-อิหร่าน ยังคงเดือด ยอดเสียชีวิตในอิหร่านพุ่ง 787 ราย

เข้าสู่สงครามวันที่ 5 อิสราเอล-อิหร่าน ยังคงเดือด ยอดเสียชีวิตในอิหร่านพุ่ง 787 ราย

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569

เผยเบื้องหลังความสำเร็จ 2 ผู้ประกอบการหญิง “โทสต์ที่ต้องกินก่อนตาย-แกงไก่ไวรัล”

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569

แฟนคลับใจฟู พี่จอง กลับมาอยู่ไทยแล้ว หลังหยุดพักรักษาตัวกว่า 2 เดือน

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569

สาวเขมรปากแจ๋ว นั่งเล่นไพ่โจ๋งครึ่ม ด่ากราดหนุ่มไทยอัดคลิปเตือน อ้างแค่เล่นสนุก

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569
Back to top button