ระทึกกลางดูไบ! หนุ่มอังกฤษแชร์คลิปนาทีชีวิต “โดรนพลีชีพ” พุ่งเจาะคอนโดชั้น 19

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 17:06 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 17:06 น.
71
ชายชาวอังกฤษรอดพ้นอย่างหวุดหวิด หลังโดรนอิหร่านพุ่งชนอพาร์ตเมนต์ชั้น 19
ภาพ @X

นาทีหนีตาย! หนุ่มอังกฤษโพสต์คลิปสุดช็อก เผยสภาพห้องพักหรูชั้น 19 กลางกรุงดูไบพังพินาศ หลังโดรนพลีชีพจากอิหร่านพุ่งชนทะลุกระจกเข้ามาในห้องส่งกลิ่นน้ำมันคลุ้ง ขณะที่สถานการณ์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วิกฤตหนัก สนามบินและโรงแรมแลนด์มาร์คถูกถล่มยับ ด้านรัฐบาลอังกฤษเร่งหาทางอพยพพลเมือง 7.6 หมื่นรายด่วน

เหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงถึงขีดสุด หลังอิหร่านเปิดฉากปฏิบัติการล้างแค้นระลอกใหญ่ มุ่งเป้าโจมตีจุดยุทธศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เพื่อตอบโต้กรณีสหรัฐฯ และอิสราเอลสังหารผู้นำสูงสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

โลกโซเชียลแห่แชร์คลิปวิดีโอจากผู้พักอาศัยชาวอังกฤษรายหนึ่งที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมหรู “Warda” ย่าน Town Square ในดูไบ โดยในคลิปเผยให้เห็นสภาพห้องพักบนชั้น 19 ที่เต็มไปด้วยเศษกระจกและเฟอร์นิเจอร์พังกระจัดกระจาย หนุ่มรายนี้เล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า

“ไม่ได้ล้อเล่นนะพวกเรา พวกเราเพิ่งถูกโดรนพุ่งชน ได้ยินเสียงมันบินมาแต่ไกล ตอนนี้กลิ่นน้ำมันคลุ้งไปหมด ผมยังจิบชาไม่ทันหมดถ้วยเลย… พวกเราต้องหนีแล้ว” ### ดูไบ-อาบูดาบี ลุกเป็นไฟ แลนด์มาร์คดังถูกถล่ม (ดูคลิป)

ภาพ @X
ภาพ @X

ปฏิบัติการล้างแค้นของอิหร่านในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกหลายแห่ง โดยโรงแรมหรู แฟร์มอนต์ เดอะ ปารล์ม ปรากฎคลิปโดรนกามิกาเซ่พุ่งชน จนเกิดควันดำพวยพุ่งเหนือเส้นขอบฟ้า

โรงแรม &quot;แฟร์มอนต์ เดอะ ปาล์ม&quot; (Fairmont The Palm) บนเกาะปาล์ม จูไมราห์
โรงแรม “แฟร์มอนต์ เดอะ ปาล์ม” (Fairmont The Palm) บนเกาะปาล์ม จูไมราห์ (ภาพ @X)

ที่สนามบินดูไบพบกลุ่มควันหนาทึบพุ่งขึ้นจากสนามบินเป็นวันที่สอง ส่งผลให้ต้องสั่งหยุดเที่ยวบินทั้งหมด “จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง”

ขณะที่ พอร์ตเจเบล อาลี มีรายงานควันไฟพุ่งขึ้นจากท่าเรือ ซึ่งเป็นจุดรวมพลของกองทัพเรือสหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับในอาบูดาบี นักท่องเที่ยวระบุว่า ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นหลายครั้ง ขณะที่พนักงานโรงแรมต้องพยายามปลอบขวัญแขกด้วยการแจกไอศกรีมเพื่อลดความตื่นตระหนก.

ควันพวยพุ่งขึ้นหลังจากการโจมตีด้วยโดรนของอิหร่านในบริเวณท่าเรือดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2026 (AP Photo/Fatima Shbair)
(AP Photo/Altaf Qadri)

