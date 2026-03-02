ระทึกกลางดูไบ! หนุ่มอังกฤษแชร์คลิปนาทีชีวิต “โดรนพลีชีพ” พุ่งเจาะคอนโดชั้น 19
นาทีหนีตาย! หนุ่มอังกฤษโพสต์คลิปสุดช็อก เผยสภาพห้องพักหรูชั้น 19 กลางกรุงดูไบพังพินาศ หลังโดรนพลีชีพจากอิหร่านพุ่งชนทะลุกระจกเข้ามาในห้องส่งกลิ่นน้ำมันคลุ้ง ขณะที่สถานการณ์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วิกฤตหนัก สนามบินและโรงแรมแลนด์มาร์คถูกถล่มยับ ด้านรัฐบาลอังกฤษเร่งหาทางอพยพพลเมือง 7.6 หมื่นรายด่วน
เหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงถึงขีดสุด หลังอิหร่านเปิดฉากปฏิบัติการล้างแค้นระลอกใหญ่ มุ่งเป้าโจมตีจุดยุทธศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เพื่อตอบโต้กรณีสหรัฐฯ และอิสราเอลสังหารผู้นำสูงสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
โลกโซเชียลแห่แชร์คลิปวิดีโอจากผู้พักอาศัยชาวอังกฤษรายหนึ่งที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมหรู “Warda” ย่าน Town Square ในดูไบ โดยในคลิปเผยให้เห็นสภาพห้องพักบนชั้น 19 ที่เต็มไปด้วยเศษกระจกและเฟอร์นิเจอร์พังกระจัดกระจาย หนุ่มรายนี้เล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า
“ไม่ได้ล้อเล่นนะพวกเรา พวกเราเพิ่งถูกโดรนพุ่งชน ได้ยินเสียงมันบินมาแต่ไกล ตอนนี้กลิ่นน้ำมันคลุ้งไปหมด ผมยังจิบชาไม่ทันหมดถ้วยเลย… พวกเราต้องหนีแล้ว” ### ดูไบ-อาบูดาบี ลุกเป็นไฟ แลนด์มาร์คดังถูกถล่ม (ดูคลิป)
ปฏิบัติการล้างแค้นของอิหร่านในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกหลายแห่ง โดยโรงแรมหรู แฟร์มอนต์ เดอะ ปารล์ม ปรากฎคลิปโดรนกามิกาเซ่พุ่งชน จนเกิดควันดำพวยพุ่งเหนือเส้นขอบฟ้า
ที่สนามบินดูไบพบกลุ่มควันหนาทึบพุ่งขึ้นจากสนามบินเป็นวันที่สอง ส่งผลให้ต้องสั่งหยุดเที่ยวบินทั้งหมด “จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง”
ขณะที่ พอร์ตเจเบล อาลี มีรายงานควันไฟพุ่งขึ้นจากท่าเรือ ซึ่งเป็นจุดรวมพลของกองทัพเรือสหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับในอาบูดาบี นักท่องเที่ยวระบุว่า ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นหลายครั้ง ขณะที่พนักงานโรงแรมต้องพยายามปลอบขวัญแขกด้วยการแจกไอศกรีมเพื่อลดความตื่นตระหนก.
