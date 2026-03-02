ไอส์ เพื่อนเกล เปิดใจลาโพลีพลัส ขอบคุณให้โอกาสทำงาน หนุ่ม กรรชัย-ชมพู่ โผล่เมนต์
ไอส์ เพื่อนเกล โพสต์ซึ้งอำลาโพลีพลัสฯ ขอบคุณคนบันเทิง-ทีมทุกฝ่ายที่มอบโอกาสตลอดการทำงาน เผยความภูมิใจ คิดถึงคำชื่นชมจากทุกคน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นางสาวพลอยพิมุกต์ พลอยนุช หรือ ไอส์ เพื่อนเกล ได้โพสต์ข้อความอำลาบริษัทโพลีพลัส พร้อมแนบภาพช่วงเวลาที่ได้ทำงานและพบปะกับดาราศิลปินหลาย ๆ ท่าน ผ่านอินสตาแกรม ice_ploypimook ระบุความในใจว่า “Saying goodbye for now…. กราบขอบพระคุณคุณนิด อรพรรณ ที่เห็นศักยภาพและให้โอกาสมากมายจนเป็นไอส์ในวันนี้….ขอบคุณทีมทุกคนทุกฝ่ายเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกันมา ขอบคุณพิธีกร ดารา เซเลปทุกท่านทั่วทั้งวงการที่น่ารักและให้ความร่วมมือเสมอ ขอบคุณแฟน ๆ ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตกันอยู่ทุกวัน ยังทักเข้ามาถามหากันมากมาย คิดถึงแน่นอน….มากกกว่าการทำงานคือคำชื่นชมจากทุกคนค่ะ ไอส์ภูมิใจมาก ๆ ค่ะ polyplus ฝากเสียงหัวเราะไว้ในใจทุกคนนะ
…..New era loading…. Thank you always”
งานนี้เหล่าคนบันเทิงที่เคยร่วมงานกับสาวไอส์ต่างออกมาคอมเมนต์ เช่น ชมพู่ อารยา, หนุ่ม กรรชัย และ กาละแมร์ พัชรศรี ออมคอมเมนต์เป็นอิโมจิหัวใจสีแดง ขณะที่ แอฟ ทักษอร เข้ามาแสดงความเห็นว่า “รักกกก” รวมทั้งพระเอก เกรท วรินทร คอมเมนต์ขอบคุณที่เคยร่วมงานกันว่า “อ่าว กำลังจะไปหาาาาอ่ะ ขอบคุณนะคนเก่งงง” ฝั่ง ไอส์ ตอบกลับเรียกเสียงฮาว่า “ทำให้ฝันหนูเป็นจริงด้วยนะ อยากเป็นเมียพี่”
วันนี้ (2 มีนาคม 2569) บริษัท โพลีพลัส พีอาร์ จำกัด (บริษัทฯ) ขอประกาศว่า นางสาวพลอยพิมุกต์ พลอยนุช (ไอส์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Media) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท โพลีพลัส พีอาร์ จำกัด และบริษัทในเครือทั้งหมดแล้ว
ต่อมาได้มีการตรวจสอบว่า บุคคลดังกล่าวมีการเผยแพร่ รูปภาพ วีดีโอ และงานอันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ ทั้งยังมีการเผยแพร่รูปภาพบุพการีของกรรมการผู้จัดการของบริษัทในสื่อออนไลน์ของตนเอง ทั้งที่บุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดทำให้บริษัทและกรรมการผู้จัดการบริษัทได้รับความเสียหายได้
จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า การกระทำใดๆ รวมถึงการแอบอ้างของบุคคลดังกล่าว ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการใดๆ ของบริษัททั้งสิ้น ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี นับตั้งแต่วันที่บุคคลดังกล่าวพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท
อนึ่ง ทางบริษัทได้มอบหมายให้ทนายความมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวยุติการเผยแพร่ รูปภาพ วีดีโอ และ/หรือ งานอันเป็นลิขสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลีพลัส พีอาร์ จำกัด, บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และบริษัทในเครือโพลีพลัสทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รวมทั้งห้ามมิให้มีการนำภาพถ่ายกิจกรรมใด ๆ ในระหว่างทำงานและเป็นภาพลิขสิทธิ์ของบริษัท ไปเผยแพร่หรือกระทำการใดๆ เพื่อมีเจตนาให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิด และอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหายเพราะท่านได้พ้นจากการเป็นพนักงานและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทแล้ว
ทั้งนี้ ยังรวมถึงบุคคลภายนอกที่ได้เผยแพร่ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ เกี่ยวกับงานอันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจากบุคคลดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งหากบริษัทตรวจพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนถึงที่สุดต่อไป
