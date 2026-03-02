บันเทิง

ไอส์ เพื่อนเกล เปิดใจลาโพลีพลัส ขอบคุณให้โอกาสทำงาน หนุ่ม กรรชัย-ชมพู่ โผล่เมนต์

เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 16:44 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 16:50 น.
494
ไอส์ เพื่อนเกล โพสต์อำลาโพลีพลัสฯ

ไอส์ เพื่อนเกล โพสต์ซึ้งอำลาโพลีพลัสฯ ขอบคุณคนบันเทิง-ทีมทุกฝ่ายที่มอบโอกาสตลอดการทำงาน เผยความภูมิใจ คิดถึงคำชื่นชมจากทุกคน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นางสาวพลอยพิมุกต์ พลอยนุช หรือ ไอส์ เพื่อนเกล ได้โพสต์ข้อความอำลาบริษัทโพลีพลัส พร้อมแนบภาพช่วงเวลาที่ได้ทำงานและพบปะกับดาราศิลปินหลาย ๆ ท่าน ผ่านอินสตาแกรม ice_ploypimook ระบุความในใจว่า “Saying goodbye for now…. กราบขอบพระคุณคุณนิด อรพรรณ ที่เห็นศักยภาพและให้โอกาสมากมายจนเป็นไอส์ในวันนี้….ขอบคุณทีมทุกคนทุกฝ่ายเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกันมา ขอบคุณพิธีกร ดารา เซเลปทุกท่านทั่วทั้งวงการที่น่ารักและให้ความร่วมมือเสมอ ขอบคุณแฟน ๆ ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตกันอยู่ทุกวัน ยังทักเข้ามาถามหากันมากมาย คิดถึงแน่นอน….มากกกว่าการทำงานคือคำชื่นชมจากทุกคนค่ะ ไอส์ภูมิใจมาก ๆ ค่ะ polyplus ฝากเสียงหัวเราะไว้ในใจทุกคนนะ

…..New era loading…. Thank you always”

งานนี้เหล่าคนบันเทิงที่เคยร่วมงานกับสาวไอส์ต่างออกมาคอมเมนต์ เช่น ชมพู่ อารยา, หนุ่ม กรรชัย และ กาละแมร์ พัชรศรี ออมคอมเมนต์เป็นอิโมจิหัวใจสีแดง ขณะที่ แอฟ ทักษอร เข้ามาแสดงความเห็นว่า “รักกกก” รวมทั้งพระเอก เกรท วรินทร คอมเมนต์ขอบคุณที่เคยร่วมงานกันว่า “อ่าว กำลังจะไปหาาาาอ่ะ ขอบคุณนะคนเก่งงง” ฝั่ง ไอส์ ตอบกลับเรียกเสียงฮาว่า “ทำให้ฝันหนูเป็นจริงด้วยนะ อยากเป็นเมียพี่”

ไอส์ เพื่อนเกล ขอบคุณช่อง 3
ภาพจาก Instagram : ice_ploypimook

วันนี้ (2 มีนาคม 2569) บริษัท โพลีพลัส พีอาร์ จำกัด (บริษัทฯ) ขอประกาศว่า นางสาวพลอยพิมุกต์ พลอยนุช (ไอส์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Media) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท โพลีพลัส พีอาร์ จำกัด และบริษัทในเครือทั้งหมดแล้ว

ต่อมาได้มีการตรวจสอบว่า บุคคลดังกล่าวมีการเผยแพร่ รูปภาพ วีดีโอ และงานอันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ ทั้งยังมีการเผยแพร่รูปภาพบุพการีของกรรมการผู้จัดการของบริษัทในสื่อออนไลน์ของตนเอง ทั้งที่บุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดทำให้บริษัทและกรรมการผู้จัดการบริษัทได้รับความเสียหายได้

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า การกระทำใดๆ รวมถึงการแอบอ้างของบุคคลดังกล่าว ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการใดๆ ของบริษัททั้งสิ้น ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี นับตั้งแต่วันที่บุคคลดังกล่าวพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท

อนึ่ง ทางบริษัทได้มอบหมายให้ทนายความมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวยุติการเผยแพร่ รูปภาพ วีดีโอ และ/หรือ งานอันเป็นลิขสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลีพลัส พีอาร์ จำกัด, บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และบริษัทในเครือโพลีพลัสทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รวมทั้งห้ามมิให้มีการนำภาพถ่ายกิจกรรมใด ๆ ในระหว่างทำงานและเป็นภาพลิขสิทธิ์ของบริษัท ไปเผยแพร่หรือกระทำการใดๆ เพื่อมีเจตนาให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิด และอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหายเพราะท่านได้พ้นจากการเป็นพนักงานและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ ยังรวมถึงบุคคลภายนอกที่ได้เผยแพร่ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ เกี่ยวกับงานอันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจากบุคคลดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งหากบริษัทตรวจพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนถึงที่สุดต่อไป

ประกาศจากบริษัท โพลีพลัส พีอาร์ เรื่องพนักงานพ้นสภาพ
ภาพจาก : Polyplus Entertainment
ไอซ์ เพื่อนเกลทำงานที่ บริษัท โพลีพลัส พีอาร์ จำกัด
ภาพจาก Instagram : ice_ploypimook
ไอซ์ เพื่อนเกล และ แอฟ
ภาพจาก Instagram : ice_ploypimook
ไอซ์ เพื่อนเกล และ หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก Instagram : ice_ploypimook

