ด่วน! พบร่าง อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ ดับปริศนากลางมอสโก หลังโพสต์เรื่องสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน

ปิดตำนานเจ้าพ่อเชเชน “อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ” จบชีวิตปริศนากลางมอสโก หลังโพสต์ถึงสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน
กลายเป็นข่าวช็อกวงการธุรกิจและการเมืองรัสเซีย เมื่อมีรายงานการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ (Umar Dzhabrailov) มหาเศรษฐีและนักการเมืองคนดังเชื้อสายเชเชน ในวัย 68 ปี โดยร่างของเขาถูกพบในสภาพเสียชีวิตจากการยิงตัวตาย ณ ที่พักใจกลางกรุงมอสโก
รายงานจากสื่อท้องถิ่นระบุว่า เหตุสลดเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 2 มีนาคม 2026 ภายในอาคารแห่งหนึ่งบนถนน Tverskaya ย่านหรูใจกลางเมือง เจ้าหน้าที่พบร่างของดีซาบรายลอฟพร้อมอาวุธปืนตกอยู่ข้างกาย แม้ทีมแพทย์จะพยายามยื้อชีวิตนานกว่าครึ่งชั่วโมง แต่ก็ไม่เป็นผล เขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากภาวะสมองบวมเนื่องจากบาดแผลกระสุนปืน
สิ่งที่น่าจับตามองคือ รายงานระบุว่าก่อนเกิดเหตุ บัญชีทรัพย์สินส่วนตัวของเขาเพิ่งถูกระงับ (Frozen accounts) ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในชนวนเหตุสำคัญ นอกจากนี้ เขายังมีประวัติเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อนหน้านี้แล้ว
โพสต์สุดท้ายถึง “สงครามโลก”
ก่อนเสียชีวิตเพียงวันเดียว ดีซาบรายลอฟได้เคลื่อนไหวบน Telegram ส่วนตัว โดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งทางทหารที่เพิ่งปะทุขึ้นระหว่าง “อิหร่านและสหรัฐอเมริกา” ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง ถือเป็นข้อความสุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้โลกได้รับรู้
อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ ไม่ใช่แค่นักธุรกิจธรรมดา แต่เป็นถึงอดีตวุฒิสมาชิกของเชเชน และผู้ทรงอิทธิพลในแวดวงศิลปะ โดยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่แห่งมอสโก (Moscow Museum of Modern Art) ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยสีสันและข่าวฉาว เคยตกเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกในปี 2017 จากกรณีกราดยิงปืนขึ้นเพดานโรงแรมหรู Four Seasons ใกล้ทำเนียบเครมลิน
การจากไปครั้งนี้ทิ้งปริศนาและความโศกเศร้าไว้เบื้องหลัง ปิดฉากชีวิตนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลที่โลดแล่นอยู่บนเส้นด้ายระหว่างอำนาจ ศิลปะ และความขัดแย้ง
