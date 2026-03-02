ข่าวอาชญากรรม

สาวเด็กเอ็นฯ แฉ “แก๊งฮาร์เลย์ดัง” รุมอนาจาร-คลิปว่อนโซเชียล จ่ายเงินหมื่นปิดปาก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 16:04 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 16:04 น.
59
แก๊งฮาร์เลย์ นครสวรรค์
แฟ้มภาพ

เกินกว่าจะรับไหว! สาวรับงานเอ็นเตอร์เทนวัย 42 ปี บุกร้องเพจสายไหมต้องรอด หลังถูกสมาชิกแก๊งบิ๊กไบค์ชื่อดังรุมลวนลาม บังคับถกเสื้อถ่ายคลิปโชว์กลางวงเหล้าที่นครสวรรค์ ก่อนนำไปโพสต์แชร์ต่อกันสนุกสนานจนเสื่อมเสียชื่อเสียง แฉคู่กรณีเสนอเงิน 1 หมื่นปิดปาก แถมถูกแก๊งเพื่อนพูดจาดูถูกเหยียดหยาม ด้านตำรวจออกหมายเรียกแล้ว 2 ครั้งยังลอยนวล

วันนี้ (2 มี.ค.) ได้มีผู้เสียหายซึ่งประกอบอาชีพเด็กเอ็นเตอร์เทนนำหลักฐานเข้าร้องเรียนกับนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด เพื่อขอความเป็นธรรมหลังถูกกลุ่มชายฉกรรจ์ซึ่งเป็นสมาชิกแก๊งรถจักรยานยนต์ฮาร์เลย์-เดวิดสัน ระดับแถวหน้าของประเทศ กระทำการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เหตุการณ์เกิดเมื่อ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา ผู้เสียหายระบุได้รับการว่าจ้างให้ไปดูแลความสะดวก (งานชงเหล้า) ในทริปของกลุ่มบิ๊กไบค์ดังกล่าวที่ จ.นครสวรรค์ มีเด็กเอ็นฯ ไปร่วมงาน 3 คน ขณะที่สมาชิกในกลุ่มมีมากกว่า 30 คน

ในช่วงแรกบรรยากาศเป็นไปตามปกติ แต่เมื่อเริ่มเมามาย สมาชิกบางคนเริ่มมีพฤติกรรมลวนลามและคุกคามทางเพศอย่างหนัก ทั้งการดึงรั้งและบังคับให้กระทำการที่ไม่เหมาะสม ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นกับเด็กเอ็นฯ ทุกคนที่ไปในวันนั้น แม้จะมีการให้ทิปเงินรางวัลแลกกับการยอมถูกลวนลาม แต่สิ่งที่ผู้เสียหายยอมรับไม่ได้คือการที่สมาชิกในกลุ่ม “ถ่ายคลิปวิดีโอ” จังหวะที่เธอถูกกระทำอนาจารไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียจนมีการแชร์ต่อเป็นวงกว้าง

สาวเด็กเอ็นเตอร์เทน ผู้เสียหาย
แฟ้มภาพ
หลักฐานแก๊งฮาร์เลย์อนาจาร
แฟ้มภาพ

หลังจากเรื่องราวบานปลายจนคนรู้จักแจ้งข่าวให้ทราบ ผู้เสียหายพยายามเจรจาผ่านตัวกลางอย่างผู้ใหญ่บ้าน โดยทางคู่กรณีเสนอเงินเยียวยา 10,000 บาท เพื่อแลกกับการจบเรื่องและลบคลิป แต่ผู้เสียหายมองว่าไม่คุ้มค่ากับความอับอายที่ได้รับ

ที่ร้ายไปกว่านั้นคือ กลุ่มเพื่อนของคู่กรณียังมีการพูดจาถากถาง เยาะเย้ย และกดดันไม่ให้เธอแจ้งความ โดยจะขอเจรจาที่หน้าบ้านเท่านั้น ไม่ยอมไปคุยที่สถานีตำรวจ ทำให้การเจรจาล้มเหลวและนำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดี

ผู้เสียหายเปิดเผยด้วยความกังวลว่า หลังจากแจ้งความไปแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายเรียกคู่กรณีถึง 2 ครั้ง แต่ยังไร้วี่ววการปรากฏตัว ทำให้เธอเกรงว่าอิทธิพลของแก๊งบิ๊กไบค์ที่มีชื่อเสียงกลุ่มนี้จะทำให้คดีไม่คืบหน้า

ด้าน นายเอกภพ ระบุว่ากรณีนี้เข้าข่ายความผิดหลายข้อหา ทั้งการกระทำอนาจาร, หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งทางเพจจะเร่งประสานกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหาย และย้ำว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลแค่ไหนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แก๊งฮาร์เลย์ นครสวรรค์ ข่าวอาชญากรรม

สาวเด็กเอ็นฯ แฉ “แก๊งฮาร์เลย์ดัง” รุมอนาจาร-คลิปว่อนโซเชียล จ่ายเงินหมื่นปิดปาก

8 นาที ที่แล้ว
ปิดตำนานเจ้าพ่อเชเชน &quot;อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ&quot; จบชีวิตปริศนากลางมอสโก หลังโพสต์ถึงสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! พบร่าง อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ ดับปริศนากลางมอสโก หลังโพสต์เรื่องสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ยังไม่ได้ตัดสินใจลงชิงผู้ว่าสมัยหน้า รับเปลี่ยนใจคนไม่ชอบไม่ได้

43 นาที ที่แล้ว
ไขข้อข้องใจ วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 69 ขายเหล้าได้ไหม ไลฟ์สไตล์

ไขข้อข้องใจ วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 69 ขายเหล้าได้ไหม

46 นาที ที่แล้ว
โจวอวี่ถง นักแสดงจีน เงียบหายขาดการติดต่อ ขณะเที่ยวตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

โจวอวี่ถง นางเอกดัง เที่ยวตะวันออกกลาง เงียบหายหลังสงคราม แห่ห่วงชะตากรรม

47 นาที ที่แล้ว
เพจดังแฉ ผอ.กองประกวดชายงาม ลวงเด็ก 17 อมนกเขา อ้างเส้นใหญ่ขู่ปิดปาก บันเทิง

เพจดังแฉ ผอ.กองประกวดชายงาม ลวงเด็ก 17 อมนกเขา อ้างเส้นใหญ่ขู่ปิดปาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ทองไทยวันนี้ 2 มี.ค. 69 พุ่งทะลุ 80,000 บาท สงครามตะวันออกกลางกระทบราคาขึ้น 2,900

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จูราสสิคปาร์คปทุมธานี ตัวเงินตัวทองคลองหนึ่ง ข่าวภูมิภาค

สดใสอยู่ดีๆ นึกว่าอยู่ในจูราสสิค น้องเดินยั้วเยี้ยตัวเท่าจระเข้ ชาวเน็ตแห่ถามพิกัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“อิหร่าน” โวยิงเครื่องบิน F-15 ของสหรัฐฯตก นักบินดีดตัวออกได้ทัน (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทาง วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ข่าว

ขึ้นทางด่วนฟรี วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 เช็ก 3 สายทาง รวม 63 ด่าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิสราเอล เปิดฉากถล่ม เลบานอน ตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์ ยิงจรวดล้างแค้น ให้ผู้นำอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล เปิดฉากถล่ม เลบานอน ตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์ ยิงจรวดล้างแค้น ให้อิหร่าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน &quot;เบน สมิธ-แคทรียา บีเวอร์&quot; ศาลสั่งอายัด 1.3 หมื่นล้านปมสแกมเมอร์ ข่าว

เปิดทรัพย์สิน “เบน สมิธ-แคทรียา บีเวอร์” ศาลสั่งอายัด 1.3 หมื่นล้านปมสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เต วรากร ไลฟ์สดโต้เนรคุณ เผยเหตุผล-เมินดราม่า “มีเตไม่มีโค้ช”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายฟรี! บ้านปู – คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล ชวนเยาวชนสมัคร Power Green Camp 21

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! ตำรวจออกหมายจับ เบน สมิธ-ภรรยา คดีหลอกลงทุนข้ามชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับอึ้ง! บริษัทดัง ประกาศปลด &quot;ไอส์เพื่อนเกล&quot; พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน บันเทิง

แฟนคลับอึ้ง! บริษัทดัง ประกาศปลด “ไอส์เพื่อนเกล” พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” ทาบทามทีมลุยเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ดันนโยบายรถบินได้-ขยายกระปู๋

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปคดีอาจารย์ต้น ผู้วิเศษเก๊ แฉกลลวงสื่อจิตเจ้ากรรมนายเวรสูญเงินมหาศาล ข่าว

ประวัติ อาจารย์ต้น ผู้วิเศษเก๊ หลอกตัดกรรม สูญกว่า 50 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัชดา โพสต์ภาพประชุมราชการ เลี้ยงมะพร้าว ท่ามกลางวิกฤติราคามะพร้าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“อันวาร์” ประณามการสังหาร “คาเมเนอี” ทำตะวันออกกลางไม่มั่นคงอย่างร้ายแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย หมอบอย สัตวแพทย์จากไป สมาคมนิสิตเก่าฯ ยกย่องคุณงามความดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เรียกประชุม สมช. หารือสถานการณ์ รับมือสงครามตะวันออกกลาง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวย์น รูนีย์ กลับมาดื่มเหล้า ข่าวกีฬา

อดีตกองหน้าผีแดงคนดัง ควง 2 สาวปริศนาปาร์ตี้ยันตี 3 แถมเกือบขายหน้า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ลาออก &quot;ทางเลือกใหม่&quot; เตรียมตั้ง &quot;พรรคก้าวล้ำ&quot; สานต่อนโยบายแบบล้ำๆ ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ ลาออก “ทางเลือกใหม่” เตรียมตั้ง “พรรคก้าวล้ำ” สานต่อนโยบายแบบล้ำๆ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แรงงานไทยในอิสราเอล อาบน้ำยังไม่เสร็จ ใส่ผ้าถุงวิ่งหนีตายเข้าบังเกอร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 16:04 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 16:04 น.
59
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปิดตำนานเจ้าพ่อเชเชน &quot;อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ&quot; จบชีวิตปริศนากลางมอสโก หลังโพสต์ถึงสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน

ด่วน! พบร่าง อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ ดับปริศนากลางมอสโก หลังโพสต์เรื่องสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569

“ชัชชาติ” ยังไม่ได้ตัดสินใจลงชิงผู้ว่าสมัยหน้า รับเปลี่ยนใจคนไม่ชอบไม่ได้

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
ไขข้อข้องใจ วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 69 ขายเหล้าได้ไหม

ไขข้อข้องใจ วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 69 ขายเหล้าได้ไหม

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
โจวอวี่ถง นักแสดงจีน เงียบหายขาดการติดต่อ ขณะเที่ยวตะวันออกกลาง

โจวอวี่ถง นางเอกดัง เที่ยวตะวันออกกลาง เงียบหายหลังสงคราม แห่ห่วงชะตากรรม

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
Back to top button