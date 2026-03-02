ข่าวต่างประเทศ

“อิหร่าน” โวยิงเครื่องบิน F-15 ของสหรัฐฯตก นักบินดีดตัวออกได้ทัน (คลิป)

เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 14:26 น.
อิหร่าน โวยิงเครื่องบิน F-15 ของสหรัฐฯตก นักบินดีดตัวออกได้ทัน ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่าเป็นเครื่องบินของสหรัฐฯหรืออิสราเอลอย่างที่เข้าใจหรือไม่

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม สำนักข่าว NDTV รายงานว่า อิหร่านได้เผยแพร่คลิปว่าพวกเขาสามารถยิงเครื่องบิน F-15 ของสหรัฐฯตกได้ ซึ่งจากคลิปที่เผยแพร่แสดงให้เห็นไฟลุกขึ้นมาจากท้ายเครื่องบินก่อนจะหมุนตกลงมา

อย่างไรก็ตามมีรายงานอีกฉบับระบุว่า เครื่องบินลำดังกล่าวถูกพวกเดียวกันยิงตกในประเทศคูเวต โดยนักบินสองคนสามารถดีดตัวได้ทัน และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ในรายงานฉบับดังกล่าวไม่ได้ระบุด้วยว่าเครื่องบินลำนี้เป็นของสหรัฐฯหรืออิสราเอลกันแน่

ทั้งนี้ทางการสหรัฐฯและอิสราเอลยังไม่ได้ออกมาแถลงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป

 

