“อิหร่าน” โวยิงเครื่องบิน F-15 ของสหรัฐฯตก นักบินดีดตัวออกได้ทัน (คลิป)
อิหร่าน โวยิงเครื่องบิน F-15 ของสหรัฐฯตก นักบินดีดตัวออกได้ทัน ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่าเป็นเครื่องบินของสหรัฐฯหรืออิสราเอลอย่างที่เข้าใจหรือไม่
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม สำนักข่าว NDTV รายงานว่า อิหร่านได้เผยแพร่คลิปว่าพวกเขาสามารถยิงเครื่องบิน F-15 ของสหรัฐฯตกได้ ซึ่งจากคลิปที่เผยแพร่แสดงให้เห็นไฟลุกขึ้นมาจากท้ายเครื่องบินก่อนจะหมุนตกลงมา
อย่างไรก็ตามมีรายงานอีกฉบับระบุว่า เครื่องบินลำดังกล่าวถูกพวกเดียวกันยิงตกในประเทศคูเวต โดยนักบินสองคนสามารถดีดตัวได้ทัน และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ในรายงานฉบับดังกล่าวไม่ได้ระบุด้วยว่าเครื่องบินลำนี้เป็นของสหรัฐฯหรืออิสราเอลกันแน่
ทั้งนี้ทางการสหรัฐฯและอิสราเอลยังไม่ได้ออกมาแถลงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
#WATCH | US F-15 Fighter Jet Crashes in Kuwait During Operations#USAirForce #F15 #Kuwait #Defense #IsraelIranConflict #IranWar pic.twitter.com/Qle5qzGKL4
— ET NOW (@ETNOWlive) March 2, 2026
