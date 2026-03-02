ข่าวต่างประเทศ

วิเคราะห์สาเหตุ อิหร่าน ไม่แตะฐานทัพสหรัฐฯ ในตุรกี ท่ามกลางศึกตะวันออกกลาง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 16:39 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 16:39 น.
84
วิเคราะห์สาเหตุ อิหร่าน ไม่แตะฐานทัพสหรัฐฯ ในตุรกี ท่ามกลางศึกตะวันออกกลาง

ตุรกียืนกรานไม่ให้น่านฟ้าและดินแดนใช้โจมตีเพื่อนบ้าน พร้อมเกราะป้องกัน NATO มาตรา 5 ทำให้อิหร่านเลือกเว้นฐานทัพอิงจิร์ลิกไว้ในสมการสงครามตะวันออกกลาง มีนาคม 2569

ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น อิหร่านได้ประกาศและเริ่มปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในหลายประเทศเพื่อตอบโต้ความขัดแย้ง แต่สิ่งที่นักวิเคราะห์ทั่วโลกจับตามองคือ ตุรกี ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศอิงจิร์ลิก (Incirlik Air Base) อันสำคัญยิ่งของสหรัฐฯ และนาโต กลับดูเหมือนจะเป็นพื้นที่เดียวที่ยังรอดพ้นจากการตกเป็นเป้าหมายหลักในขณะนี้ (แม้จะมีข่าวลือสะพัดในโซเชียลมีเดียก็ตาม)

ตุรกี รีบตัดไฟแต่ต้นลม ประกาศไม่ให้ใช้พื้นที่โจมตี

ทันทีที่ความขัดแย้งปะทุ ทางการตุรกีได้ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวอย่างทันท่วงที โดยยืนยันว่า ไม่เคยอนุญาต ให้สหรัฐฯ หรืออิสราเอลใช้น่านฟ้าและดินแดนของตุรกีในการปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน

การประกาศจุดยืนนี้ช่วยลดแรงจูงใจ และทำลายความชอบธรรมของอิหร่านในการโจมตีตอบโต้ เพราะหากตุรกีไม่ได้เป็นฐานปล่อยอาวุธ การโจมตีตุรกีจะกลายเป็นการรุกรานมากกว่าการป้องกันตัว

นักวิเคราะห์จาก Atlantic Council ชี้ว่า ตุรกีระมัดระวังอย่างมากในการไม่ให้ฐานทัพอย่าง อิงจิร์ลิก ถูกใช้ในเชิงรุกใส่เพื่อนบ้านมุสลิม ซึ่งต่างจากบางประเทศที่ถูกมองว่าเป็น “ทางผ่าน” ให้สหรัฐฯ อย่างเต็มตัว

ตุรกียืนกรานไม่ให้น่านฟ้าและดินแดนใช้โจมตีเพื่อนบ้าน พร้อมเกราะป้องกัน NATO มาตรา 5
NATO

เกราะป้องกัน NATO ความเสี่ยงที่อิหร่าน “จ่ายไม่ไหว”

ตุรกีคือสมาชิกคนสำคัญขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) อ้างอิงตาม กฎมาตรา 5 การโจมตีดินแดนตุรกี (แม้เป้าหมายจะเป็นฐานสหรัฐฯ) อาจถูกตีความว่าเป็นการโจมตีสมาชิก NATO ทั้งหมด ซึ่งเสี่ยงต่อการลากเอากองกำลังพันธมิตรตะวันตกเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ อิหร่านต้องการตอบโต้แบบ “เจ็บแต่คุมสถานการณ์ได้” การแตะต้อง NATO คือการเปิดประตูสู่สงครามที่ไร้เพดานความรุนแรง ซึ่งเป็นความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์ที่อิหร่านพยายามเลี่ยง

ตุรกีคือ “ประตูการทูต” และคู่ค้าที่จำเป็น

แม้จะมีความเห็นต่างกันบ้าง แต่ตุรกีและอิหร่านมีพรมแดนติดกันและมีผลประโยชน์ทับซ้อนมหาศาล การกันตุรกีออกจากเป้าโจมตี ช่วยรักษาพื้นที่ทางการทูตไว้สำหรับการเจรจาในอนาคต

หากอิหร่านโจมตีตุรกี จะเท่ากับเป็นการผลักให้ตุรกีไปยืนอยู่ข้างสหรัฐฯ และอิสราเอลแบบเต็มตัว ซึ่งจะทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวในภูมิภาคยิ่งขึ้น

เกราะป้องกัน NATO ความเสี่ยงที่อิหร่าน &quot;จ่ายไม่ไหว&quot;
NATO

ยุทธศาสตร์ เลือกเป้า ตามแหล่งที่มาของภัยคุกคาม

รายงานจาก The Washington Post ระบุว่า อิหร่านมีแนวคิดในการเล็งเป้าไปที่ “ฐานทัพที่ถูกใช้โจมตีอิหร่านจริง” เมื่อตุรกียืนกรานปฏิเสธการให้ใช้น่านฟ้า เหตุผลเชิงความชอบธรรมในการ “ยิงสวนกลับไปยังแหล่งกำเนิดการโจมตี” จึงมีน้ำหนักน้อยลงเมื่อเทียบกับฐานทัพในประเทศอื่นๆ ในอ่าวเปอร์เซีย

ข้อเท็จจริง vs ข่าวลือ สถานการณ์ยัง “เปราะบาง”

แม้ปัจจุบันยังไม่มีการยืนยันการโจมตี แต่สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูง มีการแพร่สะพัดของคลิปและข่าวลือว่าฐานทัพอิงจิร์ลิกถูกโจมตี แต่ยังไม่มีการยืนยันจากรัฐบาลหรือสื่อหลัก

มีรายงานการจับกุมนักข่าวหรือการเข้มงวดการถ่ายทำบริเวณรอบฐานทัพ ซึ่งมักเป็นสัญญาณของความตึงเครียดและการระวังภัยขั้นสูง

อย่างไรก็ตาม อิหร่านกำลังเดินเกมเอาคืนให้เห็นผลแต่ต้องไม่เปิดศึกรอบด้าน ตุรกีจึงกลายเป็นหมากสำคัญที่อิหร่านเลือกจะเว้นวางไว้ก่อน ด้วยเหตุผลทั้งการเป็นสมาชิก NATO และท่าทีที่ชัดเจนของตุรกีเองที่ไม่ต้องการเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หวยลาว 2 มีนาคม 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 2 มีนาคม 2569 เช็กผลรางวัลสด สถิติหวยออกวันจันทร์ 15 งวด

6 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปิดตลาดเดือด! ทองคำวันนี้ 2 มี.ค. 69 ผันผวน 42 รอบ พุ่งยับ 2,650 บาท ทะลุ 8 หมื่น

17 นาที ที่แล้ว
จีนประณามสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีอิหร่านทำผู้นำสูงสุดเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

จีนซัดสหรัฐฯ ถล่มอิหร่าน สังหารผู้นำ ละเมิดอำนาจอธิปไตย หวั่นสงครามบานปลาย

21 นาที ที่แล้ว
ป้าไม่ทน! ตะโกนด่าเรียกสติ ชายขี่ จยย. หัวร้อน ชาวเน็ตแห่ชมสนั่น ยกให้เป็น MVP ข่าว

ป้าไม่ทน! ตะโกนด่าเรียกสติ ชายขี่ จยย. หัวร้อน ชาวเน็ตแห่ชมสนั่น ยกให้เป็น MVP

33 นาที ที่แล้ว
ด่วน! อิหร่านส่งโดรนถล่ม &quot;ราส ทานูรา&quot; ซาอุฯ ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาที “อิหร่าน” เปิดฉากโจมตี “ราส ทานูรา” ซาอุฯ ปิดโรงกลั่นหนีตาย ราคาน้ำมันโลกพุ่ง 10%

34 นาที ที่แล้ว
ชายชาวอังกฤษรอดพ้นอย่างหวุดหวิด หลังโดรนอิหร่านพุ่งชนอพาร์ตเมนต์ชั้น 19 ข่าวต่างประเทศ

ระทึกกลางดูไบ! หนุ่มอังกฤษแชร์คลิปนาทีชีวิต “โดรนพลีชีพ” พุ่งเจาะคอนโดชั้น 19

50 นาที ที่แล้ว
ไอส์ เพื่อนเกล โพสต์อำลาโพลีพลัสฯ บันเทิง

ไอส์ เพื่อนเกล เปิดใจลาโพลีพลัส ขอบคุณให้โอกาสทำงาน หนุ่ม กรรชัย-ชมพู่ โผล่เมนต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิเคราะห์สาเหตุ อิหร่าน ไม่แตะฐานทัพสหรัฐฯ ในตุรกี ท่ามกลางศึกตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

วิเคราะห์สาเหตุ อิหร่าน ไม่แตะฐานทัพสหรัฐฯ ในตุรกี ท่ามกลางศึกตะวันออกกลาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน เผยยอดตายพุ่ง 555 ศพ เซ่นพิษสงคราม สหรัฐฯ-อิสราเอล ภายใน 2 วัน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน เผยยอดตายพุ่ง 555 ศพ เซ่นพิษสงคราม สหรัฐฯ-อิสราเอล ภายใน 2 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก๊งฮาร์เลย์ นครสวรรค์ ข่าวอาชญากรรม

สาวเด็กเอ็นฯ แฉ “แก๊งฮาร์เลย์ดัง” รุมอนาจาร-คลิปว่อนโซเชียล จ่ายเงินหมื่นปิดปาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนานเจ้าพ่อเชเชน &quot;อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ&quot; จบชีวิตปริศนากลางมอสโก หลังโพสต์ถึงสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! พบร่าง อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ ดับปริศนากลางมอสโก หลังโพสต์เรื่องสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ยังไม่ได้ตัดสินใจลงชิงผู้ว่าสมัยหน้า รับเปลี่ยนใจคนไม่ชอบไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อข้องใจ วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 69 ขายเหล้าได้ไหม ไลฟ์สไตล์

ไขข้อข้องใจ วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 69 ขายเหล้าได้ไหม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจวอวี่ถง นักแสดงจีน เงียบหายขาดการติดต่อ ขณะเที่ยวตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

โจวอวี่ถง นางเอกดัง เที่ยวตะวันออกกลาง เงียบหายหลังสงคราม แห่ห่วงชะตากรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ ผอ.กองประกวดชายงาม ลวงเด็ก 17 อมนกเขา อ้างเส้นใหญ่ขู่ปิดปาก บันเทิง

เพจดังแฉ ผอ.กองประกวดชายงาม ลวงเด็ก 17 อมนกเขา อ้างเส้นใหญ่ขู่ปิดปาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จูราสสิคปาร์คปทุมธานี ตัวเงินตัวทองคลองหนึ่ง ข่าวภูมิภาค

สดใสอยู่ดีๆ นึกว่าอยู่ในจูราสสิค น้องเดินยั้วเยี้ยตัวเท่าจระเข้ ชาวเน็ตแห่ถามพิกัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“อิหร่าน” โวยิงเครื่องบิน F-15 ของสหรัฐฯตก นักบินดีดตัวออกได้ทัน (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทาง วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ข่าว

ขึ้นทางด่วนฟรี วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 เช็ก 3 สายทาง รวม 63 ด่าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิสราเอล เปิดฉากถล่ม เลบานอน ตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์ ยิงจรวดล้างแค้น ให้ผู้นำอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล เปิดฉากถล่ม เลบานอน ตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์ ยิงจรวดล้างแค้น ให้อิหร่าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน &quot;เบน สมิธ-แคทรียา บีเวอร์&quot; ศาลสั่งอายัด 1.3 หมื่นล้านปมสแกมเมอร์ ข่าว

เปิดทรัพย์สิน “เบน สมิธ-แคทรียา บีเวอร์” ศาลสั่งอายัด 1.3 หมื่นล้านปมสแกมเมอร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เต วรากร ไลฟ์สดโต้เนรคุณ เผยเหตุผล-เมินดราม่า “มีเตไม่มีโค้ช”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายฟรี! บ้านปู – คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล ชวนเยาวชนสมัคร Power Green Camp 21

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! ตำรวจออกหมายจับ เบน สมิธ-ภรรยา คดีหลอกลงทุนข้ามชาติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับอึ้ง! บริษัทดัง ประกาศปลด &quot;ไอส์เพื่อนเกล&quot; พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน บันเทิง

แฟนคลับอึ้ง! บริษัทดัง ประกาศปลด “ไอส์เพื่อนเกล” พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” ทาบทามทีมลุยเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ดันนโยบายรถบินได้-ขยายกระปู๋

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 16:39 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 16:39 น.
84
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สัญญาขายฝากที่ดิน ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และกฎหมาย

สรุปครบ! สัญญาขายฝากที่ดิน ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และกฎหมาย

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
หวยลาว 2 มีนาคม 2569

หวยลาววันนี้ 2 มีนาคม 2569 เช็กผลรางวัลสด สถิติหวยออกวันจันทร์ 15 งวด

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569

ปิดตลาดเดือด! ทองคำวันนี้ 2 มี.ค. 69 ผันผวน 42 รอบ พุ่งยับ 2,650 บาท ทะลุ 8 หมื่น

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
ป้าไม่ทน! ตะโกนด่าเรียกสติ ชายขี่ จยย. หัวร้อน ชาวเน็ตแห่ชมสนั่น ยกให้เป็น MVP

ป้าไม่ทน! ตะโกนด่าเรียกสติ ชายขี่ จยย. หัวร้อน ชาวเน็ตแห่ชมสนั่น ยกให้เป็น MVP

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
Back to top button