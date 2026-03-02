จีนซัดสหรัฐฯ ถล่มอิหร่าน สังหารผู้นำ ละเมิดอำนาจอธิปไตย หวั่นสงครามบานปลาย
จีนประณามสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีอิหร่าน สังหาร ‘คาเมเนอี’ ผู้นำสูงสุดเสียชีวิต ชี้ละเมิดอำนาจอธิปไตย จี้ทุกฝ่ายหยุดยิงทันที หวั่นสงครามขยายวงกว้าง
สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังต้องจับตาใกล้ชิด ล่าสุดรัฐบาลจีนออกโรงประณามสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลที่โจมตีอิหร่าน โดย นายหวังอี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ระบุชัดเจนว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยอย่างร้ายแรง พร้อมเรียกร้องให้มีการหยุดยิงและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างไปมากกว่านี้
หวังอี้ ต่อสายตรงถึง นายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย ประณามการโจมตี แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางเตหะรานจะมีท่าทีเหมือนเปิดรับเจรจาแล้วก็ตาม ทั้งสองฝ่ายเน้นการแก้ปัญหาด้วยวิธีทางการทูต
เหตุการณ์รุนแรงเริ่มขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน เป็นเหตุให้ นายอาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเสียชีวิต ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กระตุ้นให้ชาวอิหร่านลุกขึ้นมายึดอำนาจรัฐบาล
อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตจีนในอิสราเอลและอิหร่านประกาศเตือนพลเมืองของตนให้เร่งเดินทางออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด แนะนำให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือเดินทางออกไปยังประเทศอียิปต์ผ่านด่านพรมแดนทาบา โดยกระทรวงการต่างประเทศจีนแนะนำให้ใช้เส้นทางบกมุ่งหน้าไปยัง อาเซอร์ไบจาน อาร์เมเนีย ตุรกี และอิรัก
ล่าสุด มีรายงานว่าพลเมืองชาวจีนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีโต้กลับของอิหร่านที่มุ่งเป้าไปยังฐานทัพสหรัฐฯ ช
นอกจากนี้ สายการบินอย่าง Cathay Group ได้ประกาศระงับเที่ยวบินในตะวันออกกลาง รวมถึงเที่ยวบินไป-กลับดูไบและริยาด พร้อมปรับเปลี่ยนเส้นทางบินเพื่อความปลอดภัย
สำนักข่าวซินหัวของรัฐบาลจีนระบุว่า การใช้กำลังทางทหารของวอชิงตันเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างโจ่งแจ้ง และเป็นการใช้อำนาจแบบบาตรใหญ่ที่ทำลายบรรทัดฐานสากล
สถานการณ์ในขณะนี้ส่งผลกระทบวงกว้างต่อการเดินทางทั่วโลก สำหรับใครที่มีแผนจะเดินทางไปในพื้นที่ดังกล่าวควรตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
