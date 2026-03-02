ป้าไม่ทน! ตะโกนด่าเรียกสติ ชายขี่ จยย. หัวร้อน ชาวเน็ตแห่ชมสนั่น ยกให้เป็น MVP

ข่าว

เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 17:23 น.
70
ป้าพลเมืองดีใจเด็ด ตะโกนด่าเรียกสติหนุ่ม จยย. หัวร้อน ไม่ยอมจบทั้งที่คู่กรณียกมือไหว้ ชาวเน็ตแห่ชมสนั่นยกให้เป็น MVP

เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 ได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 2 คัน ที่เกิดมีปากเสียงและลงไม้ลงมือกัน โดยฝ่ายหนึ่งพยายามเข้าไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงคู่กรณี ท่ามกลางชาวบ้านในละแวกนั้นที่พยายามเข้าไปช่วยกันห้ามปรามและจับแยกออกจากกัน

ด้านคู่กรณีพยายามยกมือไหว้ขอโทษ แต่ชายหัวร้อนอีกฝ่ายกลับยังไม่ยอมจบและเดินปรี่จะหาเรื่องอีก จนทำให้ผู้หญิงรายหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ทนดูพฤติกรรมดังกล่าวไม่ไหว ตัดสินใจพูดตะโกนกับชายหัวร้อนว่า

“เขายอมแล้วยังจะไปหาเขาอีก เขายอมแล้วยังจะเดินไปหาเขาอีก โอ้โห เก่งจังเลย ก็พี่จะไปหาเขาทำไม เขายอมแล้ว โอ้โห คนเขาไม่ยอมยังพอว่า นี่เขายอมแล้วยังจะไม่ยอมอีก อะไรจะนักเลงขนาดนั้น มันไม่ทำไมหรอก เขายอมแล้วพี่จะไปอะไรกับเขาอีก น้องเขาก็ยอมแล้ว โว๊ะ”

ภาพเหตุการณ์หนุ่มหัวร้อนยืนเถียงกับป้าพลเมืองดีกลางถนน
FB/ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

เมื่อชายหัวร้อนทำท่าจะเดินปรี่เข้ามาหาเรื่อง ผู้หญิงรายดังกล่าวได้พูดว่า “ทำไมพี่จะทำไม กูเห็นมึงไม่ยอมกูถึงพูด ขับรถก็คุยกันได้ ไม่ใช่ว่าจะคุยกันไม่ได้ ไม่ใช่จะมานักเลงใส่กัน เขาก็ยอมแล้ว กูนี่แหละจะเป็นพยานให้ตำรวจเอง เก่งนักแม้กระทั่งผู้หญิง” แม้บทสนทนาดังกล่าวจะจบลง แต่ชายหัวร้อนรายดังกล่าวยังคงจะเดินเข้าไปหาเรื่องคู่กรณีอีก จนกระทั่งชาวบ้านได้แยกทั้งคู่ก่อนที่จะแยกย้ายกันไป

FB/ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

จากคลิปดังกล่าว ได้มีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นมากมาย ได้แก่ “ป้าพูดสะใจมาก555” , “อาการแอคเนื่องจากคน ห้ามเยอะเกินไป ป้า MVP มากอย่างชอบ” , “เวลามีคนห้ามหน่อยมีพลัง จะโชว์พลัง ลองไม่มีคนแถวนั้นสิ” , “อย่างชอบพี่ผู้หญิง สุดยอดเลยค่ะ”

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

