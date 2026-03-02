ข่าวต่างประเทศ

อดีตนักร้องญี่ปุ่น ผันตัวเล่นหนัง AV ค่ายดัง ในชื่อ “นานาเสะ ทาซึนะ” เริ่มเดบิวต์ 3 มี.ค. นี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 15:03 น.
85
อดีตนักร้องญี่ปุ่นเดบิวต์นางเอก AV ค่ายดัง ในชื่อ "นานาเสะ ทาซึนะ"
ภาพจาก : X @tazuu_ura

ช็อกวงการ! อดีตนักร้อง-ไอดอลสาว ผันตัวเดบิวต์เป็นนางเอก AV ค่ายดัง SODSTAR ในชื่อ “นานาเสะ ทาซึนะ” เผยความในใจสุดซึ้ง

วงการบันเทิงญี่ปุ่นฮือฮาอีกครั้ง เมื่อ เหวิน (Wen) อดีตนักร้องและไอดอลใต้ดินชื่อดัง ประกาศเปิดตัวในฐานะนางเอกเอวีหน้าใหม่ภายใต้ชื่อ นานาเสะ ทาซึนะ (Nanase Tazune) สังกัดค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง SODSTAR โดยทางค่ายได้ออกมาคอนเฟิร์มกำหนดการเดบิวต์ผลงานแรกของเธออย่างเป็นทางการ ในวันที่ 3 มีนาคมนี้

สิ่งที่ทำให้การเปิดตัวครั้งนี้แตกต่างจากหน้าใหม่ทั่วไป คือการที่ นานาเสะ ทาซึนะ ได้เขียนจดหมายด้วยลายมือของตัวเอง เพื่อบอกเล่าความรู้สึกจากใจถึงแฟนคลับเกี่ยวกับการตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางจาก “นักร้อง” สู่ “วงการหนังผู้ใหญ่” เธอยืนยันหนักแน่นว่า “นี่ไม่ใช่การหนีปัญหา แต่เป็นการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพื่อทลายขีดจำกัดในการแสดงของตัวเอง”

นานาเสะเผยว่า เธอทุ่มเทให้กับงานแสดงและการร้องเพลงมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น แต่ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในวงการเพลง เธอต้องเผชิญกับความสับสนและความผิดหวังมานับครั้งไม่ถ้วน เธอกล่าวว่า “เพราะผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาได้ ฉันถึงได้กลับมาทบทวนหัวใจตัวเองใหม่อีกครั้ง ว่าแก่นแท้ของการ ‘ร้องเพลง’ และการ ‘แสดงออก’ คืออะไรกันแน่” สำหรับเธอแล้ว การเดบิวต์ AV ไม่ใช่จุดจบของอาชีพบันเทิง แต่เป็นเวทีใหม่ที่จะช่วยขยายขอบเขตความสามารถและเผยตัวตนในมุมมองใหม่ ๆ

เพื่อตอบข้อครหาที่อาจเกิดขึ้น นานาเสะแสดงจุดยืนที่เข้มแข็ง โดยระบุว่าเธอไตร่ตรองมาเป็นอย่างดีก่อนจะเดินเข้าไปยื่นใบสมัครกับทาง SODSTAR ด้วยตัวเอง ไม่ใช่การตัดสินใจแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ “ฉันพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับศิลปะการแสดงในรูปแบบ ‘อีโรติก’ ด้วยความซื่อสัตย์และจริงจังที่สุด” เธอมองว่าการถ่ายทำหนังผู้ใหญ่คือศิลปะและการฝึกฝนจิตวิญญาณรูปแบบหนึ่ง โดยเปรียบเทียบว่าเป็น “ส่วนขยายของการใช้ชีวิต”

อดีตนักร้องญี่ปุ่นเดบิวต์นางเอก AV ค่ายดัง ในชื่อ &quot;นานาเสะ ทาซึนะ&quot; เดบิวต์ 3 มีนาคม 2569
ภาพจาก : X @tazuu_ura

เปิดจดหมายลายมือถึงแฟนคลับ

เนื้อหาในจดหมายที่เธอเขียนถึงแฟนๆ มีใจความดังนี้

“ถึงทุกท่านค่ะ

ครั้งนี้ ฉันตัดสินใจเดบิวต์ในฐานะนักแสดงเอวีจากค่าย SODSTAR ในชื่อ ‘นานาเสะ ทาซึนะ’ ค่ะ ต้องขอโทษด้วยนะคะที่แจ้งข่าวอย่างกะทันหัน

ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นจนถึงวันนี้ ฉันออกตามหาตัวตนในหลากหลายรูปแบบ เคยหลงทางและเจ็บปวดจากการแสดงมาก็มาก แต่เพราะช่วงเวลานี้เอง ที่ทำให้ฉันได้กลับมาทบทวนจุดเริ่มต้นของความรักในการ ‘ร้องเพลง’ และตัดสินใจก้าวเดินต่อไป

เพื่อที่จะเป็นคนที่ตัวเองภาคภูมิใจ เพื่อแสดงตัวตนใหม่ในพื้นที่ใหม่ และเพื่อขยายความเป็นไปได้ของตัวเอง ฉันรู้ดีว่าจะต้องมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ตามมา แต่ฉันก็ได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่และไปสมัครกับทาง Soft On Demand (SOD) จนมีวันนี้ค่ะ

ฉันไม่ได้มาที่นี่ด้วยความรู้สึกครึ่งๆ กลางๆ แต่ฉันจะเผชิญหน้ากับการแสดงในรูปแบบ ‘อีโรติก’ อย่างซื่อสัตย์และจริงจังค่ะ

ฉันนำเสนอ ‘ชีวิตประจำวันที่สมวัย’ ผ่านโซเชียลมีเดีย และนำเสนอแนวคิด ‘ความอีโรติกคือส่วนขยายของชีวิต’ ผ่านเว็บไซต์แฟนคลับ ฉันเรียนรู้การแสดงเหล่านี้ผ่านการสื่อสารกับทุกๆ คน

ขอบคุณจริงๆ ค่ะ (และต่อจากนี้ฉันก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้ต่อไปค่ะ)”

แฟน ๆ สามารถติดตามผลงานเดบิวต์ของ “นานาเสะ ทาซึนะ” ได้ในวันที่ 3 มีนาคมนี้ ซึ่งต้องจับตาดูกันต่อไปว่า อดีตไอดอลสาวผู้เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นคนนี้ จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการ SODSTAR ได้มากน้อยเพียงใด

เปิดจดหมายลายมือถึงแฟนคลับ 1
ภาพจาก : X @tazuu_ura
เปิดจดหมายลายมือถึงแฟนคลับ 2
ภาพจาก : X @tazuu_ura
ภาพจาก : X @tazuu_ura
ภาพจาก : X @tazuu_ura
ภาพจาก : X @tazuu_ura
ภาพจาก : X @tazuu_ura

ข้อมูลจาก : stars.udn.com

ภาพจาก : X @tazuu_ura

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

