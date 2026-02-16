เกิดอะไรขึ้น? นางเอก AV ผลงานหายเกลี้ยง ความแตก หมดอนาคตในวงการ
แฟนคลับช็อก ทาโนะ คาริน นางเอก AV ถูกลบผลงานเกลี้ยง กูรูคาดสาเหตุออกสื่อบ่อย ครอบครัวจับได้ ดับฝันดาวรุ่งพุ่งแรง เผยโอกาสหวนคืนวงการแทบเป็นศูนย์
ถือเป็นข่าวช็อกที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับหนุ่ม ๆ ถึงกับตั้งตัวไม่ติด เมื่อจู่ ๆ ดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งวงการ AV ญี่ปุ่นอย่างทาโนะ คาริน ที่กำลังทำผลงานได้ดีและมีฐานแฟนคลับหนาแน่นในหลายประเทศหายตัวไปจากระบบดื้อ ๆ ทั้งที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าปีนี้จะเป็นปีทองของเธอแท้ ๆ แต่ล่าสุด สถานการณ์ดูเหมือนจะเลวร้ายกว่าที่คิด เพราะกูรูหนังผู้ใหญ่ชื่อดังออกมาวิเคราะห์สถานการณ์ว่าเส้นทางสายนี้ของเธออาจจะจบลงแล้ว
สำหรับ ทาโนะ คาริน เป็นที่รู้จักจากลุคสาวข้างบ้าน หน้าตาสวยแบบธรรมชาติ แถมหุ่นดีจนเป็นขวัญใจหนุ่ม ๆ ยิ่งเมื่อปีที่ผ่านมา เธอไปออกรายการวาไรตี้โชว์ Kiss Survival War ยิ่งทำให้กระแสความนิยมในไต้หวันพุ่งสูงขึ้นจนถูกวางตัวว่าปีนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกแถวหน้า
แต่แล้วจู่ ๆ บัญชีโซเชียลมีเดียหลักอย่าง X (Twitter) ของเธอก็ถูกล็อกเป็นส่วนตัวห้ามคนนอกเข้าดู รูปภาพและข้อความทั้งหมดถูกปิดกั้น
ที่น่าตกใจที่สุดคือ ผลงานภาพยนตร์ผู้ใหญ่ทั้งหมดของเธอถูกถอดออกจากหน้าเว็บไซต์ของค่ายผู้ผลิตยักษ์ใหญ่อย่าง Moodyz จนหมดเกลี้ยง ราวกับถูกลบตัวตนออกจากวงการ
ท่ามกลางความสงสัยของแฟนคลับว่าเธออาจจะป่วยหรือมีปัญหาเรื่องสัญญา อิจิเคน วานชุนชิว (Ichiken Wanchunqiu) นักวิจารณ์หนังผู้ใหญ่ชื่อดังใช้คำว่า “ทาโนะ คาริน จบเห่แล้ว” ส่วนสาเหตุุที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องสุขภาพ แต่มีความเป็นไปได้สูงมากที่พ่อแม่ หรือ ญาติพี่น้อง จับได้ว่ามาถ่ายหนัง AV
เมื่อทางบ้านรู้เรื่องและเกิดปัญหา ค่ายหนังจึงจำเป็นต้องระงับการจำหน่ายและลบผลงานทั้งหมดออกเพื่อลดผลกระทบและตัดปัญหาที่จะตามมา
นักวิจารณ์ยังวิเคราะห์ทิ้งท้ายถึงสาเหตุที่ทำให้ความแตก ทั้งที่เธอเพิ่งเข้าวงการได้ไม่นาน ซึ่ง ทาโนะ คาริน อาจจะมั่นใจในการปิดบังตัวตนมากเกินไปจึงรับงานออกสื่อและรายการทีวีบ่อยครั้ง การปรากฏตัวในรายการทีวี ทำให้คนรู้จักหรือญาติพี่น้องจดจำหน้าตาและบุคลิกของเธอได้ จนนำมาสู่การถูกจับได้ในที่สุด
น่าเสียดายที่เส้นทางของ ทาโนะ คาริน ต้องหยุดชะงักลง ทั้งที่ตัวเธอเองยังมีไฟในการทำงาน ร่างกายแข็งแรง และกำลังไปได้สวยในวงการ แต่เมื่อครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง โอกาสที่เธอจะหวนกลับมาโลดแล่นในเส้นทางนี้แทบจะเป็นศูนย์
