ข่าวต่างประเทศ

เกิดอะไรขึ้น? นางเอก AV ผลงานหายเกลี้ยง ความแตก หมดอนาคตในวงการ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 15:10 น.
458
ทาโนะ คาริน นางเอก AV ถูกลบผลงาน

แฟนคลับช็อก ทาโนะ คาริน นางเอก AV ถูกลบผลงานเกลี้ยง กูรูคาดสาเหตุออกสื่อบ่อย ครอบครัวจับได้ ดับฝันดาวรุ่งพุ่งแรง เผยโอกาสหวนคืนวงการแทบเป็นศูนย์

ถือเป็นข่าวช็อกที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับหนุ่ม ๆ ถึงกับตั้งตัวไม่ติด เมื่อจู่ ๆ ดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งวงการ AV ญี่ปุ่นอย่างทาโนะ คาริน ที่กำลังทำผลงานได้ดีและมีฐานแฟนคลับหนาแน่นในหลายประเทศหายตัวไปจากระบบดื้อ ๆ ทั้งที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าปีนี้จะเป็นปีทองของเธอแท้ ๆ แต่ล่าสุด สถานการณ์ดูเหมือนจะเลวร้ายกว่าที่คิด เพราะกูรูหนังผู้ใหญ่ชื่อดังออกมาวิเคราะห์สถานการณ์ว่าเส้นทางสายนี้ของเธออาจจะจบลงแล้ว

สำหรับ ทาโนะ คาริน เป็นที่รู้จักจากลุคสาวข้างบ้าน หน้าตาสวยแบบธรรมชาติ แถมหุ่นดีจนเป็นขวัญใจหนุ่ม ๆ ยิ่งเมื่อปีที่ผ่านมา เธอไปออกรายการวาไรตี้โชว์ Kiss Survival War ยิ่งทำให้กระแสความนิยมในไต้หวันพุ่งสูงขึ้นจนถูกวางตัวว่าปีนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกแถวหน้า

แต่แล้วจู่ ๆ บัญชีโซเชียลมีเดียหลักอย่าง X (Twitter) ของเธอก็ถูกล็อกเป็นส่วนตัวห้ามคนนอกเข้าดู รูปภาพและข้อความทั้งหมดถูกปิดกั้น

ที่น่าตกใจที่สุดคือ ผลงานภาพยนตร์ผู้ใหญ่ทั้งหมดของเธอถูกถอดออกจากหน้าเว็บไซต์ของค่ายผู้ผลิตยักษ์ใหญ่อย่าง Moodyz จนหมดเกลี้ยง ราวกับถูกลบตัวตนออกจากวงการ

ทาโนะ คาริน นักแสดง AV
ภาพจาก Instagram : touno_karin

ท่ามกลางความสงสัยของแฟนคลับว่าเธออาจจะป่วยหรือมีปัญหาเรื่องสัญญา อิจิเคน วานชุนชิว (Ichiken Wanchunqiu) นักวิจารณ์หนังผู้ใหญ่ชื่อดังใช้คำว่า “ทาโนะ คาริน จบเห่แล้ว” ส่วนสาเหตุุที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องสุขภาพ แต่มีความเป็นไปได้สูงมากที่พ่อแม่ หรือ ญาติพี่น้อง จับได้ว่ามาถ่ายหนัง AV

เมื่อทางบ้านรู้เรื่องและเกิดปัญหา ค่ายหนังจึงจำเป็นต้องระงับการจำหน่ายและลบผลงานทั้งหมดออกเพื่อลดผลกระทบและตัดปัญหาที่จะตามมา

ทาโนะ คาริน นักแสดง AV -3
ภาพจาก Instagram : touno_karin

นักวิจารณ์ยังวิเคราะห์ทิ้งท้ายถึงสาเหตุที่ทำให้ความแตก ทั้งที่เธอเพิ่งเข้าวงการได้ไม่นาน ซึ่ง ทาโนะ คาริน อาจจะมั่นใจในการปิดบังตัวตนมากเกินไปจึงรับงานออกสื่อและรายการทีวีบ่อยครั้ง การปรากฏตัวในรายการทีวี ทำให้คนรู้จักหรือญาติพี่น้องจดจำหน้าตาและบุคลิกของเธอได้ จนนำมาสู่การถูกจับได้ในที่สุด

น่าเสียดายที่เส้นทางของ ทาโนะ คาริน ต้องหยุดชะงักลง ทั้งที่ตัวเธอเองยังมีไฟในการทำงาน ร่างกายแข็งแรง และกำลังไปได้สวยในวงการ แต่เมื่อครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง โอกาสที่เธอจะหวนกลับมาโลดแล่นในเส้นทางนี้แทบจะเป็นศูนย์

ทาโนะ คาริน นักแสดง AV -7
ภาพจาก Instagram : touno_karin
ทาโนะ คาริน นักแสดง AV -8
ภาพจาก Instagram : touno_karin
ทาโนะ คาริน นักแสดง AV -6
ภาพจาก Instagram : touno_karin
ทาโนะ คาริน นักแสดง AV -5
ภาพจาก Instagram : touno_karin
ทาโนะ คาริน นักแสดง AV -4
ภาพจาก Instagram : touno_karin

ข้อมูลจาก : ettoday

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด บันเทิง

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

6 นาที ที่แล้ว
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ บันเทิง

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

25 นาที ที่แล้ว
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

36 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

เปิดวาร์ป หมอต้น แฟนใหม่ เป้ย ปานวาด หล่อแถมเก่ง ดีกรีศัลยแพทย์เกียรตินิยม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูซ เบ็คแฮม วันเกิด 21 ปี บันเทิง

พ่อเบ็คยกบ้านฉลองวันเกิด “ครูซ” วัย 21 สุดเหวี่ยง ไร้เงา “บรู๊คลิน เบ็คแฮม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ เอลวิสเมืองไทย วูบระหว่างขับรถ นำตัวส่ง ICU แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง? ข่าว

เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยรายละเอียดมือปืนกราดยิงสนามฮ็อกกี้ เพิ่งเข้ารับการแปลงเพศเมื่อปี 63

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่อคัมแบ็กผีแดง? วงในชี้คนนี้กุญแจสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ่นยนต์จีน 2026 แสดงการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวราวกับจอมยุทธ์ในคลิปล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปอึ้ง จีนโชว์หุ่นยนต์กังฟู 2026 จัดกระบวนท่าครบชุด เคลื่อนไหวราวจอมยุทธ์จริงๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ แพ้เสียงในหัว บันเทิง

ตบะแตก! สรยุทธ แพ้เสียงในหัว หลุดควายตัวโต ปม “เลเซอร์ไอดี” พรรคส้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายธรรมราช ซัดคนกรุงเทพเลือกพรรคส้มไม่ได้ฉลาด ข่าวการเมือง

ทนายธรรมราช ซัดคนกทม. เลือกพรรคส้ม โง่ถูกปั่นหัว ด้อยค่าสถาบัน-ทหาร ฝันจะเจริญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตรีนุช” เผยแรงงานเขมรตกค้าง 1 แสนชีวิต ยังส่งกลับไม่ได้ กระทบหลายส่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานเจ้าของวลีเด็ด &quot;โสดแล้วงานเยอะ&quot; บันเทิง

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด “โสดแล้วงานเยอะ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่น กกต. ยุบพรรคประชาชน ปมใช้ IO เคลื่อนไหวทางการเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช ข่าวอาชญากรรม

เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส-อนุทิน” ลาประชุม ครม. แพ็คคู่ จับตาคุยร่วมจัดตั้งรัฐบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ว่อนคลิปฉาว นทท.ฝรั่ง “ร่วมรัก” กลางทะเลพัทยา ไม่สนสายตาคนยืนดู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัยรุ่นกัมพูชาและวัยรุ่นเกาหลีเกิดการปะทะกันกลางห้างเมืองคย็องจู ข่าวต่างประเทศ

คลิปว่อน มวยคู่เอก แรงงานกัมพูชา ปะทะ วัยรุ่นเกาหลี กลางห้างเมืองคย็องจู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท ณปภา ประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่ 2 บันเทิง

แพท ณปภา ท้องลูกคนที่ 2 ‘พ่อพี’ ดีใจมาก-ยิ้มไม่หุบ เผยช็อตเด็ดเบบี๋ก่ายหน้าผาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ชาวเน็ตเดือด สับภาพใหม่ “ลิซ่า” เที่ยวน้ำตก ซัดชุดเดียวเที่ยวทั่วไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคอร์รี่ แอนน์ โดนัลด์สัน นักเต้นอังกฤษเสียชีวิต บันเทิง

ปิดม่านนักเต้น BGT เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน วัย 38 เสียชีวิตสลดหลังมรสุมคดีความ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รามีโล เดอ กุซมาน นางงามถูกยิงต่อหน้าลูก ข่าวต่างประเทศ

มือปืนบุกยิงนางงาม รัวกระสุนใส่ ดับต่อหน้าลูก 3 คน คาดปมสังหาร แคมเปญต้านบูลลี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิวนิว เอวเด้ง ลั่นแรง &quot;ใครกันแน่กำลังสร้างภาพ?&quot; หลัง ครูไพบูลย์ ถูกแฉซ้อมแฟนเก่า ข่าวดารา

นิวนิว เอวเด้ง ลั่นแรง “ใครกันแน่กำลังสร้างภาพ?” หลัง ครูไพบูลย์ ถูกแฉซ้อมแฟนเก่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 15:10 น.
458
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button