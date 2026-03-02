สรุปวิธีเอาตัวรอด รับมือวิกฤตสงคราม วางแผนการเงิน-หนี้สิน-ค่าเดินทาง

จากศึกปะทุ ปากีสถาน–อัฟกานิสถาน ไปจนถึงความตึงเครียดตะวันออกกลางที่กดดันราคาพลังงาน ตลาดผันผวนเร็ว สิ่งที่พนักงานประจำต้องทำ คือ วางแผนเงินสด-หนี้-ค่าเดินทาง-ข้อมูลข่าวสารให้รัดกุม
ความตึงเครียดระดับภูมิภาคในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ลากยาวมาจนถึงต้นเดือนมีนาคม 2569 ทั้งการปะทะกันระหว่างปากีสถานและอัฟกานิสถาน ซึ่งฝ่ายปากีสถานถึงขั้นเรียกสถานการณ์นี้ว่า สงครามเปิด (Open War) รวมถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่รุนแรงขึ้นจนหนุนให้ ทองคำ ถูกไล่ซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
เช็กลิสต์วางแผนการเงินช่วงวิกฤติสงคราม ทำได้จริงสำหรับมนุษย์เงินเดือน
สำหรับคนทำงานประจำในไทย แม้สงครามจะไม่ได้มาถึงหน้าบ้านทันที แต่สิ่งที่มาถึงก่อนคือ “ความผันผวน” ของราคาสินค้า ค่าเดินทาง และความกังวลต่อความมั่นคงของรายได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากกระทรวงพลังงานระบุชัดเจนว่า ไทยยังมีน้ำมันสำรองรวม (ดิบ/สำเร็จรูป/ระหว่างขนส่ง) อยู่ในระดับราว 60 วัน จึงไม่ใช่สถานการณ์ที่ต้องตุนของแบบตื่นตระหนก แต่เป็นเวลาที่ต้อง “จัดระเบียบชีวิตการเงิน” ให้ทนแรงสวิงได้ดีขึ้น
ทำ กองทุนฉุกเฉิน ให้พอจริง ไม่ใช่พอปลอบใจ
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ว่า คนไทยจำนวนมากยังมีเงินสำรองฉุกเฉินไม่ถึง 6 เดือน ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงทันทีเมื่อค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้น โดยให้เริ่มตั้งเป้าที่ 1-3 เดือนให้ได้ก่อน แล้วค่อยไต่ระดับไปที่ 6 เดือนของค่าใช้จ่ายรายเดือน จากนั้นให้แยกบัญชี เงินฉุกเฉิน ออกจากบัญชีใช้จ่ายปกติ เพื่อป้องกันการเผลอนำมาใช้
จัดการหนี้ให้ เบาแรงกระแทก
ในช่วงที่เงินเฟ้อและราคาพลังงานแกว่งตัว หนี้ผ่อนรายเดือนจะเป็นตัวกินสัดส่วนรายได้จนขาดสภาพคล่อง
หนี้ดอกสูง: เช่น บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล ควรโฟกัสปิดให้เร็วที่สุด
หนี้ระยะยาว: เช่น บ้านหรือรถ ควรพยายามสำรองค่างวดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 งวด เพื่อกันเหตุฉุกเฉินหากรายได้สะดุด
วางแผน ค่าเดินทาง หัวใจสำคัญของค่าครองชีพ
แม้ไทยจะยืนยันปริมาณน้ำมันสำรองว่าเพียงพอราว 60 วัน แต่ราคาขายปลีกยังคงผันผวนตามตลาดโลก คำนวณใหม่ ตั้งเพดานค่าเดินทางต่อเดือนให้ชัดเจน
หากเป็นไปได้ ลองเจรจาขอทำงานแบบ Work From Home (WFH) หรือแบบยืดหยุ่น 1-2 วันต่อสัปดาห์ เพื่อลดต้นทุนค่าเดินทางโดยตรง
เตรียมของจำเป็น 72 ชั่วโมง
แนวทางจากหน่วยงานฉุกเฉินในสหรัฐฯ (Ready.gov) แนะนำให้เตรียมชุดของจำเป็นที่ช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ 3 วัน
เตรียมน้ำดื่มและอาหารแห้งที่เก็บได้นาน 2-3 วัน, ยาประจำตัวสำหรับ 7 วัน, แบตสำรอง (Power Bank), และเงินสดสำรองจำนวนหนึ่ง
ถ่ายภาพเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประชาชน และกรมธรรม์ประกันภัย เก็บไว้บนระบบคลาวด์
ตั้ง “กติกาเสพข่าว” กันสมองพัง
องค์การอนามัยโลก (WHO) มีคู่มือจัดการความเครียดในภาวะวิกฤต โดยเน้นเทคนิคอย่างการทำ Grounding และจัดการความคิดที่วนซ้ำ ขณะที่สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (APA) แนะนำให้รักษาความเป็นปกติของชีวิตประจำวัน เลือกเช็กข่าวเพียงวันละ 2 ช่วง (เช้า/เย็น) และเลือกรับข่าวจากแหล่งข่าวหลัก (รัฐบาล/สื่อใหญ่) เพื่อลดความตื่นตระหนกจากข่าวลือในโซเชียล
กันความเสี่ยงด้าน งานและรายได้
สงครามอาจทำให้บางอุตสาหกรรมชะลอตัว แต่บางสายงาน เช่น โลจิสติกส์ พลังงาน และความปลอดภัยไซเบอร์ อาจมีความต้องการสูงขึ้น
Upskill: อัปเดตเรซูเม่และโปรไฟล์ LinkedIn ให้พร้อมเสมอ
New Skills: ฝึกทักษะที่ใช้ข้ามสายงานได้ เช่น การใช้ AI เบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการจัดการการเงินส่วนบุคคล
3 สิ่งที่ ไม่แนะนำให้ทำ ในช่วงข่าวสงครามร้อนแรง
1. รีบกู้หนี้หรือผ่อนเพิ่ม
อย่าคิดว่าสถานการณ์จะผ่านไปเร็ว เพราะดอกเบี้ยอาจกลายเป็นภาระที่ยาวนานกว่าวิกฤต
2. ตุนของเกินความจำเป็น
นอกจากจะทำให้เงินจมแล้ว ยังเสี่ยงต่อของหมดอายุ ซึ่งปัจจุบันไทยยังยืนยันว่ามีน้ำมันสำรองใช้ได้อีกนานถึง 60 วัน
3. เชื่อข่าวลือในโซเชียลไวเกินไป
การตัดสินใจบนความตื่นตระหนกมักนำไปสู่ความสูญเสียทางการเงินเสมอ
