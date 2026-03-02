การเงินเศรษฐกิจ

สรุปวิธีเอาตัวรอด รับมือวิกฤตสงคราม วางแผนการเงิน-หนี้สิน-ค่าเดินทาง

เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 11:41 น.
51

จากศึกปะทุ ปากีสถาน–อัฟกานิสถาน ไปจนถึงความตึงเครียดตะวันออกกลางที่กดดันราคาพลังงาน ตลาดผันผวนเร็ว สิ่งที่พนักงานประจำต้องทำ คือ วางแผนเงินสด-หนี้-ค่าเดินทาง-ข้อมูลข่าวสารให้รัดกุม

ความตึงเครียดระดับภูมิภาคในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ลากยาวมาจนถึงต้นเดือนมีนาคม 2569 ทั้งการปะทะกันระหว่างปากีสถานและอัฟกานิสถาน ซึ่งฝ่ายปากีสถานถึงขั้นเรียกสถานการณ์นี้ว่า สงครามเปิด (Open War) รวมถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่รุนแรงขึ้นจนหนุนให้ ทองคำ ถูกไล่ซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

เช็กลิสต์วางแผนการเงินช่วงวิกฤติสงคราม ทำได้จริงสำหรับมนุษย์เงินเดือน

สำหรับคนทำงานประจำในไทย แม้สงครามจะไม่ได้มาถึงหน้าบ้านทันที แต่สิ่งที่มาถึงก่อนคือ “ความผันผวน” ของราคาสินค้า ค่าเดินทาง และความกังวลต่อความมั่นคงของรายได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากกระทรวงพลังงานระบุชัดเจนว่า ไทยยังมีน้ำมันสำรองรวม (ดิบ/สำเร็จรูป/ระหว่างขนส่ง) อยู่ในระดับราว 60 วัน จึงไม่ใช่สถานการณ์ที่ต้องตุนของแบบตื่นตระหนก แต่เป็นเวลาที่ต้อง “จัดระเบียบชีวิตการเงิน” ให้ทนแรงสวิงได้ดีขึ้น

ทำ กองทุนฉุกเฉิน ให้พอจริง ไม่ใช่พอปลอบใจ

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ว่า คนไทยจำนวนมากยังมีเงินสำรองฉุกเฉินไม่ถึง 6 เดือน ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงทันทีเมื่อค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้น โดยให้เริ่มตั้งเป้าที่ 1-3 เดือนให้ได้ก่อน แล้วค่อยไต่ระดับไปที่ 6 เดือนของค่าใช้จ่ายรายเดือน จากนั้นให้แยกบัญชี เงินฉุกเฉิน ออกจากบัญชีใช้จ่ายปกติ เพื่อป้องกันการเผลอนำมาใช้

จัดการหนี้ให้ เบาแรงกระแทก

ในช่วงที่เงินเฟ้อและราคาพลังงานแกว่งตัว หนี้ผ่อนรายเดือนจะเป็นตัวกินสัดส่วนรายได้จนขาดสภาพคล่อง

  • หนี้ดอกสูง: เช่น บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล ควรโฟกัสปิดให้เร็วที่สุด

  • หนี้ระยะยาว: เช่น บ้านหรือรถ ควรพยายามสำรองค่างวดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 งวด เพื่อกันเหตุฉุกเฉินหากรายได้สะดุด

วางแผน ค่าเดินทาง หัวใจสำคัญของค่าครองชีพ

แม้ไทยจะยืนยันปริมาณน้ำมันสำรองว่าเพียงพอราว 60 วัน แต่ราคาขายปลีกยังคงผันผวนตามตลาดโลก คำนวณใหม่ ตั้งเพดานค่าเดินทางต่อเดือนให้ชัดเจน

หากเป็นไปได้ ลองเจรจาขอทำงานแบบ Work From Home (WFH) หรือแบบยืดหยุ่น 1-2 วันต่อสัปดาห์ เพื่อลดต้นทุนค่าเดินทางโดยตรง

ทำ กองทุนฉุกเฉิน ให้พอจริง ไม่ใช่พอปลอบใจ

เตรียมของจำเป็น 72 ชั่วโมง

แนวทางจากหน่วยงานฉุกเฉินในสหรัฐฯ (Ready.gov) แนะนำให้เตรียมชุดของจำเป็นที่ช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ 3 วัน

เตรียมน้ำดื่มและอาหารแห้งที่เก็บได้นาน 2-3 วัน, ยาประจำตัวสำหรับ 7 วัน, แบตสำรอง (Power Bank), และเงินสดสำรองจำนวนหนึ่ง

ถ่ายภาพเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประชาชน และกรมธรรม์ประกันภัย เก็บไว้บนระบบคลาวด์

ตั้ง “กติกาเสพข่าว” กันสมองพัง

องค์การอนามัยโลก (WHO) มีคู่มือจัดการความเครียดในภาวะวิกฤต โดยเน้นเทคนิคอย่างการทำ Grounding และจัดการความคิดที่วนซ้ำ ขณะที่สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (APA) แนะนำให้รักษาความเป็นปกติของชีวิตประจำวัน เลือกเช็กข่าวเพียงวันละ 2 ช่วง (เช้า/เย็น) และเลือกรับข่าวจากแหล่งข่าวหลัก (รัฐบาล/สื่อใหญ่) เพื่อลดความตื่นตระหนกจากข่าวลือในโซเชียล

กันความเสี่ยงด้าน งานและรายได้

สงครามอาจทำให้บางอุตสาหกรรมชะลอตัว แต่บางสายงาน เช่น โลจิสติกส์ พลังงาน และความปลอดภัยไซเบอร์ อาจมีความต้องการสูงขึ้น

  • Upskill: อัปเดตเรซูเม่และโปรไฟล์ LinkedIn ให้พร้อมเสมอ

  • New Skills: ฝึกทักษะที่ใช้ข้ามสายงานได้ เช่น การใช้ AI เบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการจัดการการเงินส่วนบุคคล

3 สิ่งที่ ไม่แนะนำให้ทำ ในช่วงข่าวสงครามร้อนแรง

1. รีบกู้หนี้หรือผ่อนเพิ่ม

อย่าคิดว่าสถานการณ์จะผ่านไปเร็ว เพราะดอกเบี้ยอาจกลายเป็นภาระที่ยาวนานกว่าวิกฤต

2. ตุนของเกินความจำเป็น

นอกจากจะทำให้เงินจมแล้ว ยังเสี่ยงต่อของหมดอายุ ซึ่งปัจจุบันไทยยังยืนยันว่ามีน้ำมันสำรองใช้ได้อีกนานถึง 60 วัน

3. เชื่อข่าวลือในโซเชียลไวเกินไป

การตัดสินใจบนความตื่นตระหนกมักนำไปสู่ความสูญเสียทางการเงินเสมอ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก : https://www.ready.gov/

