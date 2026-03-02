อาลัยตำนานดิ่งพสุธา! วัย 49 ดับสลดขณะโดดวิงสูท ปิดฉากเส้นทาง 10,000 จัมพ์
ปิดตำนานนักโดดร่มระดับโลก! เชส แม็คนีล ครูฝึกกระโดดร่มชุดวิงสูท (Wingsuit) ผู้คร่ำหวอดในวงการมาอย่างยาวนาน ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะทำการกระโดดที่สนามบินดันเคสเวลล์ ประเทศอังกฤษ ท่ามกลางความตกตะลึงของเพื่อนร่วมอาชีพ เผยเจ้าตัวมีประสบการณ์สูงผ่านการกระโดดมาแล้วกว่า 10,000 ครั้ง พ่อแม่ร่ำไห้ขอบคุณทุกกำลังใจในวันที่หัวใจสลาย
วงการดิ่งพสุธาต้องพบกับข่าวเศร้าครั้งใหญ่ เมื่อมีการยืนยันการเสียชีวิตของเชส แม็คนีล (Chas McNeil) วัย 49 ปี นักกระโดดร่มและครูฝึกสอนชุดวิงสูทผู้มากประสบการณ์ หลังประสบอุบัติเหตุระหว่างทำการกระโดด ณ สนามบินดันเคสเวลล์ ใกล้กับเมืองโฮนิตัน มณฑลเดวอน เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมา
อุบัติเหตุไม่คาดฝัน ปิดฉากเส้นทาง 10,000 จัมพ์
รายงานของสื่อต่างประเทศ เชสซึ่งเป็นครูฝึกกระโดดร่มที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง ได้ทำการกระโดดร่มพร้อมกับเพื่อนสนิทโดยใช้ชุดวิงสูทและอุปกรณ์กระโดดร่มส่วนตัว ทว่าเกิดเหตุขัดข้องบางประการที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุแน่ชัดได้ จนทำให้เขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที แม้เจ้าหน้าที่จะรีบเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็ตาม
ด้าน สกายไดฟ์ เซาท์เวสต์ ผู้ให้บริการโดดร่มในพื้นที่ดังกล่าวระบุว่า เชสเป็นนักโดดร่มที่ “มีความเชี่ยวชาญสูงมาก” และผ่านการกระโดดร่มมาแล้วมากกว่า 10,000 ครั้งตลอดชีวิตการทำงานของเขา
คาโรล แม็คนีล มารดาของผู้ล่วงลับ เปิดเผยความรู้สึกด้วยความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้งว่า “ในฐานะพ่อและแม่ หัวใจของเราแตกสลายที่ต้องสูญเสียลูกชายอย่างแชสไป แต่ความรักและแรงสนับสนุนจากทุกคนที่รู้จักเขาช่วยให้พวกเรามีความเข้มแข็งขึ้นในเวลานี้”
นอกจากนี้ “ฟินิกซ์ ฮีโร่” มูลนิธิการกุศลเพื่อทหารผ่านศึก ซึ่งผู้ตายคยให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ได้โพสต์แสดงความเสียใจสุดซึ้งต่อการสูญเสียนี้โดยระบุว่า เป็นข่าวที่สร้างความตกตะลึงและเจ็บปวดให้กับสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างมาก
แม็คนีล เป็นชาวเมืองสวินดอน มณฑลวิลต์เชียร์ เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นตำนานตัวจริงในวงการดิ่งพสุธา ไม่ใช่เพียงเพราะทักษะที่ยอดเยี่ยม แต่ยังรวมถึงน้ำใจและการเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่รุ่นน้องเสมอมา ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบินกำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้ เพื่อความชัดเจนและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้ซ้ำรอยอีกในอนาคต.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ระทึกทั้งเกาะ! นทท.เล่นร่มบินพลาด ห้อยต่องแต่งคาเสาไฟแรงสูง 10 เมตร
- แจ้งจับ 3 วัยรุ่นมะกัน อัดคลิปโดดร่มดาดฟ้าห้างดังย่านสุขุมวิท จ่อผิดข้อหาบุกรุก
- อิหร่าน ส่อถอนตัวฟุตบอลโลก 2026 หลังสหรัฐ-อิสราเอลถล่มหนัก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: