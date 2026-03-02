หวยลาว

สถิติหวยลาวย้อนหลัง 3 ปี ออกใกล้ วันมาฆบูชา รับงวด 2 มี.ค. 69

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 17:48 น.
337
สถิติหวยลาว ย้อนหลังออกใกล้ วันมาฆบูชา 3 ปี รับงวด 2 มี.ค. 69

สถิติหวยลาวออกใกล้วันมาฆบูชา ย้อนหลัง 3 ปี จับตาเลขลงท้าย 4 มาแรง รับงวด 2 มี.ค. 69

ต้อนรับการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว ประจำงวดวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นงวดที่ออกก่อนวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่าง “วันมาฆบูชา” (3 มี.ค. 69) เพียงหนึ่งวัน คอหวยหลายท่านจึงไม่พลาดที่จะส่องแนวทางตัวเลขจากสถิติย้อนหลัง

จากการรวบรวมข้อมูลสถิติหวยลาวที่ออก ใกล้วันมาฆบูชา ย้อนหลัง 3 ปี (2566 – 2568) พบข้อมูลที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเลขท้าย 2 ตัวที่มักมีเลข “4” เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปี 2568 (วันมาฆบูชา 12 ก.พ.)

วันมาฆบูชาปี 2568 ตรงกับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ โดยผลรางวัลในรอบดังกล่าวมีดังนี้

  • งวดก่อนหน้า (10 ก.พ. 68): เลข 4 ตัว 8774 | เลขท้าย 2 ตัว 74

  • งวดวันมาฆบูชา (12 ก.พ. 68): เลข 4 ตัว 6045 | เลขท้าย 2 ตัว 45

  • งวดถัดไป (14 ก.พ. 68): เลข 4 ตัว 4647 | เลขท้าย 2 ตัว 47

ปี 2567 (วันมาฆบูชา 24 ก.พ.)

วันมาฆบูชาปี 2567 ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ผลรางวัลมีดังนี้

  • งวดก่อนหน้า (23 ก.พ. 67): เลข 4 ตัว 3772 | เลขท้าย 2 ตัว 72

  • งวดถัดไป (26 ก.พ. 67): เลข 4 ตัว 8596 | เลขท้าย 2 ตัว 96

ปี 2566 (วันมาฆบูชา 6 มี.ค.)

วันมาฆบูชาปี 2566 ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม ผลรางวัลมีดังนี้

  • งวดก่อนหน้า (3 มี.ค. 66): เลข 4 ตัว 4268 | เลขท้าย 2 ตัว 68

  • งวดวันมาฆบูชา (6 มี.ค. 66): เลข 4 ตัว 4594 | เลขท้าย 2 ตัว 94

  • งวดถัดไป (10 มี.ค. 66): เลข 4 ตัว 2234 | เลขท้าย 2 ตัว 34

(หมายเหตุ: งวดวันที่ 8 มี.ค. 66 มีการงดออกรางวัลเนื่องจากวันสตรีสากล)

จากการวิเคราะห์ข้อมูล 8 งวดล่าสุดที่ออกในช่วงเทศกาลมาฆบูชา พบสถิติน่าสนใจว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เลขท้าย 2 ตัวที่ออกในช่วงนี้ได้แก่ 68, 94, 34, 72, 96, 74, 45, 47 ซึ่งยังไม่ปรากฏเลขที่ออกซ้ำกันเลย แม้จะเป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างระยะสั้น แต่พบว่าเลขลงท้ายด้วย 4 ปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง ได้แก่ 94, 34 และ 74

(คำเตือน: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงสถิติย้อนหลังเพื่อใช้เป็นแนวทางเท่านั้น การเสี่ยงโชคมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สไปเดอร์แมนโผล่พายเรือขายไอศกรีมกลางเขาสก ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งอึ้ง สไปเดอร์แมนเร่ขายไอติม เจอแซวทำอาชีพเสริม แห่ชมเหตุผลรักเมืองไทย

12 วินาที ที่แล้ว
เชสแม็คนีล เสียชีวิต อายุ 49 ปี ข่าวกีฬา

อาลัยตำนานดิ่งพสุธา! วัย 49 ดับสลดขณะโดดวิงสูท ปิดฉากเส้นทาง 10,000 จัมพ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยลาว ย้อนหลังออกใกล้ วันมาฆบูชา 3 ปี รับงวด 2 มี.ค. 69 หวยลาว

สถิติหวยลาวย้อนหลัง 3 ปี ออกใกล้ วันมาฆบูชา รับงวด 2 มี.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 2 มีนาคม 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 2 มีนาคม 2569 เช็กผลรางวัลสด สถิติหวยออกวันจันทร์ 15 งวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปิดตลาดเดือด! ทองคำวันนี้ 2 มี.ค. 69 ผันผวน 42 รอบ พุ่งยับ 2,650 บาท ทะลุ 8 หมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จีนประณามสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีอิหร่านทำผู้นำสูงสุดเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

จีนซัดสหรัฐฯ ถล่มอิหร่าน สังหารผู้นำ ละเมิดอำนาจอธิปไตย หวั่นสงครามบานปลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าไม่ทน! ตะโกนด่าเรียกสติ ชายขี่ จยย. หัวร้อน ชาวเน็ตแห่ชมสนั่น ยกให้เป็น MVP ข่าว

ป้าไม่ทน! ตะโกนด่าเรียกสติ ชายขี่ จยย. หัวร้อน ชาวเน็ตแห่ชมสนั่น ยกให้เป็น MVP

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! อิหร่านส่งโดรนถล่ม &quot;ราส ทานูรา&quot; ซาอุฯ ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาที “อิหร่าน” เปิดฉากโจมตี “ราส ทานูรา” ซาอุฯ ปิดโรงกลั่นหนีตาย ราคาน้ำมันโลกพุ่ง 10%

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายชาวอังกฤษรอดพ้นอย่างหวุดหวิด หลังโดรนอิหร่านพุ่งชนอพาร์ตเมนต์ชั้น 19 ข่าวต่างประเทศ

ระทึกกลางดูไบ! หนุ่มอังกฤษแชร์คลิปนาทีชีวิต “โดรนพลีชีพ” พุ่งเจาะคอนโดชั้น 19

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอส์ เพื่อนเกล โพสต์อำลาโพลีพลัสฯ บันเทิง

ไอส์ เพื่อนเกล เปิดใจลาโพลีพลัส ขอบคุณให้โอกาสทำงาน หนุ่ม กรรชัย-ชมพู่ โผล่เมนต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิเคราะห์สาเหตุ อิหร่าน ไม่แตะฐานทัพสหรัฐฯ ในตุรกี ท่ามกลางศึกตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

วิเคราะห์สาเหตุ อิหร่าน ไม่แตะฐานทัพสหรัฐฯ ในตุรกี ท่ามกลางศึกตะวันออกกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน เผยยอดตายพุ่ง 555 ศพ เซ่นพิษสงคราม สหรัฐฯ-อิสราเอล ภายใน 2 วัน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน เผยยอดตายพุ่ง 555 ศพ เซ่นพิษสงคราม สหรัฐฯ-อิสราเอล ภายใน 2 วัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก๊งฮาร์เลย์ นครสวรรค์ ข่าวอาชญากรรม

สาวเด็กเอ็นฯ แฉ “แก๊งฮาร์เลย์ดัง” รุมอนาจาร-คลิปว่อนโซเชียล จ่ายเงินหมื่นปิดปาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนานเจ้าพ่อเชเชน &quot;อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ&quot; จบชีวิตปริศนากลางมอสโก หลังโพสต์ถึงสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! พบร่าง อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ ดับปริศนากลางมอสโก หลังโพสต์เรื่องสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ยังไม่ได้ตัดสินใจลงชิงผู้ว่าสมัยหน้า รับเปลี่ยนใจคนไม่ชอบไม่ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อข้องใจ วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 69 ขายเหล้าได้ไหม ไลฟ์สไตล์

ไขข้อข้องใจ วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 69 ขายเหล้าได้ไหม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจวอวี่ถง นักแสดงจีน เงียบหายขาดการติดต่อ ขณะเที่ยวตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

โจวอวี่ถง นางเอกดัง เที่ยวตะวันออกกลาง เงียบหายหลังสงคราม แห่ห่วงชะตากรรม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ ผอ.กองประกวดชายงาม ลวงเด็ก 17 อมนกเขา อ้างเส้นใหญ่ขู่ปิดปาก บันเทิง

เพจดังแฉ ผอ.กองประกวดชายงาม ลวงเด็ก 17 อมนกเขา อ้างเส้นใหญ่ขู่ปิดปาก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จูราสสิคปาร์คปทุมธานี ตัวเงินตัวทองคลองหนึ่ง ข่าวภูมิภาค

สดใสอยู่ดีๆ นึกว่าอยู่ในจูราสสิค น้องเดินยั้วเยี้ยตัวเท่าจระเข้ ชาวเน็ตแห่ถามพิกัด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“อิหร่าน” โวยิงเครื่องบิน F-15 ของสหรัฐฯตก นักบินดีดตัวออกได้ทัน (คลิป)

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทาง วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ข่าว

ขึ้นทางด่วนฟรี วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 เช็ก 3 สายทาง รวม 63 ด่าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิสราเอล เปิดฉากถล่ม เลบานอน ตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์ ยิงจรวดล้างแค้น ให้ผู้นำอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล เปิดฉากถล่ม เลบานอน ตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์ ยิงจรวดล้างแค้น ให้อิหร่าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน &quot;เบน สมิธ-แคทรียา บีเวอร์&quot; ศาลสั่งอายัด 1.3 หมื่นล้านปมสแกมเมอร์ ข่าว

เปิดทรัพย์สิน “เบน สมิธ-แคทรียา บีเวอร์” ศาลสั่งอายัด 1.3 หมื่นล้านปมสแกมเมอร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เต วรากร ไลฟ์สดโต้เนรคุณ เผยเหตุผล-เมินดราม่า “มีเตไม่มีโค้ช”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายฟรี! บ้านปู – คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล ชวนเยาวชนสมัคร Power Green Camp 21

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 17:48 น.
337
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สไปเดอร์แมนโผล่พายเรือขายไอศกรีมกลางเขาสก

ฝรั่งอึ้ง สไปเดอร์แมนเร่ขายไอติม เจอแซวทำอาชีพเสริม แห่ชมเหตุผลรักเมืองไทย

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
เชสแม็คนีล เสียชีวิต อายุ 49 ปี

อาลัยตำนานดิ่งพสุธา! วัย 49 ดับสลดขณะโดดวิงสูท ปิดฉากเส้นทาง 10,000 จัมพ์

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
สัญญาขายฝากที่ดิน ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และกฎหมาย

สรุปครบ! สัญญาขายฝากที่ดิน ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และกฎหมาย

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569

ปิดตลาดเดือด! ทองคำวันนี้ 2 มี.ค. 69 ผันผวน 42 รอบ พุ่งยับ 2,650 บาท ทะลุ 8 หมื่น

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
Back to top button