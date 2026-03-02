สถิติหวยลาวย้อนหลัง 3 ปี ออกใกล้ วันมาฆบูชา รับงวด 2 มี.ค. 69
ต้อนรับการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว ประจำงวดวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นงวดที่ออกก่อนวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่าง “วันมาฆบูชา” (3 มี.ค. 69) เพียงหนึ่งวัน คอหวยหลายท่านจึงไม่พลาดที่จะส่องแนวทางตัวเลขจากสถิติย้อนหลัง
จากการรวบรวมข้อมูลสถิติหวยลาวที่ออก ใกล้วันมาฆบูชา ย้อนหลัง 3 ปี (2566 – 2568) พบข้อมูลที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเลขท้าย 2 ตัวที่มักมีเลข “4” เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ปี 2568 (วันมาฆบูชา 12 ก.พ.)
วันมาฆบูชาปี 2568 ตรงกับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ โดยผลรางวัลในรอบดังกล่าวมีดังนี้
-
งวดก่อนหน้า (10 ก.พ. 68): เลข 4 ตัว 8774 | เลขท้าย 2 ตัว 74
-
งวดวันมาฆบูชา (12 ก.พ. 68): เลข 4 ตัว 6045 | เลขท้าย 2 ตัว 45
-
งวดถัดไป (14 ก.พ. 68): เลข 4 ตัว 4647 | เลขท้าย 2 ตัว 47
ปี 2567 (วันมาฆบูชา 24 ก.พ.)
วันมาฆบูชาปี 2567 ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ผลรางวัลมีดังนี้
-
งวดก่อนหน้า (23 ก.พ. 67): เลข 4 ตัว 3772 | เลขท้าย 2 ตัว 72
-
งวดถัดไป (26 ก.พ. 67): เลข 4 ตัว 8596 | เลขท้าย 2 ตัว 96
ปี 2566 (วันมาฆบูชา 6 มี.ค.)
วันมาฆบูชาปี 2566 ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม ผลรางวัลมีดังนี้
-
งวดก่อนหน้า (3 มี.ค. 66): เลข 4 ตัว 4268 | เลขท้าย 2 ตัว 68
-
งวดวันมาฆบูชา (6 มี.ค. 66): เลข 4 ตัว 4594 | เลขท้าย 2 ตัว 94
-
งวดถัดไป (10 มี.ค. 66): เลข 4 ตัว 2234 | เลขท้าย 2 ตัว 34
(หมายเหตุ: งวดวันที่ 8 มี.ค. 66 มีการงดออกรางวัลเนื่องจากวันสตรีสากล)
จากการวิเคราะห์ข้อมูล 8 งวดล่าสุดที่ออกในช่วงเทศกาลมาฆบูชา พบสถิติน่าสนใจว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เลขท้าย 2 ตัวที่ออกในช่วงนี้ได้แก่ 68, 94, 34, 72, 96, 74, 45, 47 ซึ่งยังไม่ปรากฏเลขที่ออกซ้ำกันเลย แม้จะเป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างระยะสั้น แต่พบว่าเลขลงท้ายด้วย 4 ปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง ได้แก่ 94, 34 และ 74
(คำเตือน: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงสถิติย้อนหลังเพื่อใช้เป็นแนวทางเท่านั้น การเสี่ยงโชคมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ)
