ข่าว

เปิดทรัพย์สิน “เบน สมิธ-แคทรียา บีเวอร์” ศาลสั่งอายัด 1.3 หมื่นล้านปมสแกมเมอร์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 14:07 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 14:09 น.
98
เปิดทรัพย์สิน "เบน สมิธ-แคทรียา บีเวอร์" ศาลสั่งอายัด 1.3 หมื่นล้านปมสแกมเมอร์

เปิดบัญชีทรัพย์สิน เบน สมิธ และภรรยา แคทรียา บีเวอร์ จากปฏิบัติการทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ สู่หมายจับคดีหลอกลงทุนข้ามชาติ เส้นทางเงิน หุ้นพลังงาน และทรัพย์สินหรูถูกลากขึ้นเขียงตรวจสอบ

คดีมหากาพย์การฉ้อโกงระดับชาติเริ่มปรากฏความชัดเจนขึ้น เมื่อศาลแพ่งมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินครั้งมโหฬาร โดยเป้าหมายหลักพุ่งเป้าไปที่ นายเบน สมิธ และภรรยา น.ส.แคทรียา บีเวอร์ ผู้ต้องหาในคดีหลอกลวงลงทุนและฟอกเงิน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ

บุคคลที่ปรากฏชื่อในหน้าข่าวไทยในนาม “เบน สมิธ” แท้จริงแล้วคือ นายเบนจามิน บาวเออร์เบอร์เกอร์ (Benjamin Mauerberger) ซึ่งชื่อนี้ถูกระบุในเอกสารและรายงานการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ไทยหลายฉบับ โดยมี น.ส.แคทรียา บีเวอร์ ถูกระบุสถานะเป็นภรรยา และมีชื่อปรากฏร่วมในคดีเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์และคดีหลอกลงทุนข้ามชาติครั้งใหญ่นี้

ทรัพย์สิน “เบน สมิธ” และ “แคทรียา บีเวอร์” รวมกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท

สำนักข่าวไทยพีบีเอสรายงานว่า ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ในระหว่างการพิจารณาคดีฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นประมาณ 13,074 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 4 คดีสำคัญ

คดีที่มีมูลค่าทรัพย์สินสูงสุดคือ คดีหมายเลขดำ “ฟ 31/2569” ซึ่งระบุชื่อ MR. SMITH BEN และ น.ส.แคทรียา อยู่ในสำนวนเดียวกัน โดยมีมูลค่าทรัพย์สินตามบัญชีสูงถึงประมาณ 12,123 ล้านบาท ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวเป็นการ “อายัดชั่วคราว” เพื่อป้องกันการถ่ายโอน ซุกซ่อน หรือจำหน่ายทรัพย์สินในระหว่างที่คดีกำลังดำเนินอยู่ ยังไม่ใช่คำพิพากษายึดทรัพย์ถาวรแต่อย่างใด

ทรัพย์สิน “เบน สมิธ” และ “แคทรียา บีเวอร์” รวมกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท
แฟ้มภาพ

จากการตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งอายัด พบรายการทรัพย์สินจำนวนมากที่ครอบคลุมทั้ง ที่ดิน ห้องชุด เงินฝากธนาคาร รวมถึงทรัพย์สินที่ดูแลรักษายากอย่าง รถยนต์และเรือ ซึ่งกฎหมายเปิดช่องให้สามารถขายทอดตลาดและเก็บรักษาเป็นเงินสดแทนได้

รายงานจากสำนักข่าวอิศราเปิดเผยรายละเอียดทรัพย์สิน 66 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 9,279 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในชื่อของ ยิม เลียก, วรินยา (ภรรยา), เบน สมิธ และ แคทรียา บีเวอร์ โดยพบหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายของบริษัทแห่งหนึ่งที่มีการเข้าซื้อหุ้นของ “บางจาก คอร์ปอเรชั่น” คิดเป็นวงเงินสูงถึงราว 5,885 ล้านบาท

น.ส.แคทรียา บีเวอร์ ถูกจับตาอย่างหนักเนื่องจากมีรายงานว่าเธอปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนไทยหลายแห่ง รวมถึงมีความเชื่อมโยงไปถึงบริษัทพลังงานดังกล่าวในช่วงที่หน่วยงานรัฐกำลังดำเนินการอายัดทรัพย์

CIB ออกหมายจับ เบน สมิธ - ภรรยา
ตำรวจสอบสวนกลาง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แก๊งฮาร์เลย์ นครสวรรค์ ข่าวอาชญากรรม

สาวเด็กเอ็นฯ แฉ “แก๊งฮาร์เลย์ดัง” รุมอนาจาร-คลิปว่อนโซเชียล จ่ายเงินหมื่นปิดปาก

9 นาที ที่แล้ว
ปิดตำนานเจ้าพ่อเชเชน &quot;อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ&quot; จบชีวิตปริศนากลางมอสโก หลังโพสต์ถึงสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! พบร่าง อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ ดับปริศนากลางมอสโก หลังโพสต์เรื่องสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ยังไม่ได้ตัดสินใจลงชิงผู้ว่าสมัยหน้า รับเปลี่ยนใจคนไม่ชอบไม่ได้

44 นาที ที่แล้ว
ไขข้อข้องใจ วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 69 ขายเหล้าได้ไหม ไลฟ์สไตล์

ไขข้อข้องใจ วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 69 ขายเหล้าได้ไหม

47 นาที ที่แล้ว
โจวอวี่ถง นักแสดงจีน เงียบหายขาดการติดต่อ ขณะเที่ยวตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

โจวอวี่ถง นางเอกดัง เที่ยวตะวันออกกลาง เงียบหายหลังสงคราม แห่ห่วงชะตากรรม

48 นาที ที่แล้ว
เพจดังแฉ ผอ.กองประกวดชายงาม ลวงเด็ก 17 อมนกเขา อ้างเส้นใหญ่ขู่ปิดปาก บันเทิง

เพจดังแฉ ผอ.กองประกวดชายงาม ลวงเด็ก 17 อมนกเขา อ้างเส้นใหญ่ขู่ปิดปาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ทองไทยวันนี้ 2 มี.ค. 69 พุ่งทะลุ 80,000 บาท สงครามตะวันออกกลางกระทบราคาขึ้น 2,900

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จูราสสิคปาร์คปทุมธานี ตัวเงินตัวทองคลองหนึ่ง ข่าวภูมิภาค

สดใสอยู่ดีๆ นึกว่าอยู่ในจูราสสิค น้องเดินยั้วเยี้ยตัวเท่าจระเข้ ชาวเน็ตแห่ถามพิกัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“อิหร่าน” โวยิงเครื่องบิน F-15 ของสหรัฐฯตก นักบินดีดตัวออกได้ทัน (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทาง วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ข่าว

ขึ้นทางด่วนฟรี วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 เช็ก 3 สายทาง รวม 63 ด่าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิสราเอล เปิดฉากถล่ม เลบานอน ตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์ ยิงจรวดล้างแค้น ให้ผู้นำอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล เปิดฉากถล่ม เลบานอน ตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์ ยิงจรวดล้างแค้น ให้อิหร่าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน &quot;เบน สมิธ-แคทรียา บีเวอร์&quot; ศาลสั่งอายัด 1.3 หมื่นล้านปมสแกมเมอร์ ข่าว

เปิดทรัพย์สิน “เบน สมิธ-แคทรียา บีเวอร์” ศาลสั่งอายัด 1.3 หมื่นล้านปมสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เต วรากร ไลฟ์สดโต้เนรคุณ เผยเหตุผล-เมินดราม่า “มีเตไม่มีโค้ช”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายฟรี! บ้านปู – คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล ชวนเยาวชนสมัคร Power Green Camp 21

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! ตำรวจออกหมายจับ เบน สมิธ-ภรรยา คดีหลอกลงทุนข้ามชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับอึ้ง! บริษัทดัง ประกาศปลด &quot;ไอส์เพื่อนเกล&quot; พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน บันเทิง

แฟนคลับอึ้ง! บริษัทดัง ประกาศปลด “ไอส์เพื่อนเกล” พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” ทาบทามทีมลุยเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ดันนโยบายรถบินได้-ขยายกระปู๋

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปคดีอาจารย์ต้น ผู้วิเศษเก๊ แฉกลลวงสื่อจิตเจ้ากรรมนายเวรสูญเงินมหาศาล ข่าว

ประวัติ อาจารย์ต้น ผู้วิเศษเก๊ หลอกตัดกรรม สูญกว่า 50 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัชดา โพสต์ภาพประชุมราชการ เลี้ยงมะพร้าว ท่ามกลางวิกฤติราคามะพร้าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“อันวาร์” ประณามการสังหาร “คาเมเนอี” ทำตะวันออกกลางไม่มั่นคงอย่างร้ายแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย หมอบอย สัตวแพทย์จากไป สมาคมนิสิตเก่าฯ ยกย่องคุณงามความดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เรียกประชุม สมช. หารือสถานการณ์ รับมือสงครามตะวันออกกลาง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวย์น รูนีย์ กลับมาดื่มเหล้า ข่าวกีฬา

อดีตกองหน้าผีแดงคนดัง ควง 2 สาวปริศนาปาร์ตี้ยันตี 3 แถมเกือบขายหน้า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ลาออก &quot;ทางเลือกใหม่&quot; เตรียมตั้ง &quot;พรรคก้าวล้ำ&quot; สานต่อนโยบายแบบล้ำๆ ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ ลาออก “ทางเลือกใหม่” เตรียมตั้ง “พรรคก้าวล้ำ” สานต่อนโยบายแบบล้ำๆ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แรงงานไทยในอิสราเอล อาบน้ำยังไม่เสร็จ ใส่ผ้าถุงวิ่งหนีตายเข้าบังเกอร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 14:07 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 14:09 น.
98
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แก๊งฮาร์เลย์ นครสวรรค์

สาวเด็กเอ็นฯ แฉ “แก๊งฮาร์เลย์ดัง” รุมอนาจาร-คลิปว่อนโซเชียล จ่ายเงินหมื่นปิดปาก

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
ปิดตำนานเจ้าพ่อเชเชน &quot;อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ&quot; จบชีวิตปริศนากลางมอสโก หลังโพสต์ถึงสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน

ด่วน! พบร่าง อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ ดับปริศนากลางมอสโก หลังโพสต์เรื่องสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569

“ชัชชาติ” ยังไม่ได้ตัดสินใจลงชิงผู้ว่าสมัยหน้า รับเปลี่ยนใจคนไม่ชอบไม่ได้

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
ไขข้อข้องใจ วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 69 ขายเหล้าได้ไหม

ไขข้อข้องใจ วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 69 ขายเหล้าได้ไหม

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
Back to top button