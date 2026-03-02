เปิดทรัพย์สิน “เบน สมิธ-แคทรียา บีเวอร์” ศาลสั่งอายัด 1.3 หมื่นล้านปมสแกมเมอร์
เปิดบัญชีทรัพย์สิน เบน สมิธ และภรรยา แคทรียา บีเวอร์ จากปฏิบัติการทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ สู่หมายจับคดีหลอกลงทุนข้ามชาติ เส้นทางเงิน หุ้นพลังงาน และทรัพย์สินหรูถูกลากขึ้นเขียงตรวจสอบ
คดีมหากาพย์การฉ้อโกงระดับชาติเริ่มปรากฏความชัดเจนขึ้น เมื่อศาลแพ่งมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินครั้งมโหฬาร โดยเป้าหมายหลักพุ่งเป้าไปที่ นายเบน สมิธ และภรรยา น.ส.แคทรียา บีเวอร์ ผู้ต้องหาในคดีหลอกลวงลงทุนและฟอกเงิน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
บุคคลที่ปรากฏชื่อในหน้าข่าวไทยในนาม “เบน สมิธ” แท้จริงแล้วคือ นายเบนจามิน บาวเออร์เบอร์เกอร์ (Benjamin Mauerberger) ซึ่งชื่อนี้ถูกระบุในเอกสารและรายงานการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ไทยหลายฉบับ โดยมี น.ส.แคทรียา บีเวอร์ ถูกระบุสถานะเป็นภรรยา และมีชื่อปรากฏร่วมในคดีเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์และคดีหลอกลงทุนข้ามชาติครั้งใหญ่นี้
ทรัพย์สิน “เบน สมิธ” และ “แคทรียา บีเวอร์” รวมกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท
สำนักข่าวไทยพีบีเอสรายงานว่า ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ในระหว่างการพิจารณาคดีฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นประมาณ 13,074 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 4 คดีสำคัญ
คดีที่มีมูลค่าทรัพย์สินสูงสุดคือ คดีหมายเลขดำ “ฟ 31/2569” ซึ่งระบุชื่อ MR. SMITH BEN และ น.ส.แคทรียา อยู่ในสำนวนเดียวกัน โดยมีมูลค่าทรัพย์สินตามบัญชีสูงถึงประมาณ 12,123 ล้านบาท ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวเป็นการ “อายัดชั่วคราว” เพื่อป้องกันการถ่ายโอน ซุกซ่อน หรือจำหน่ายทรัพย์สินในระหว่างที่คดีกำลังดำเนินอยู่ ยังไม่ใช่คำพิพากษายึดทรัพย์ถาวรแต่อย่างใด
จากการตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งอายัด พบรายการทรัพย์สินจำนวนมากที่ครอบคลุมทั้ง ที่ดิน ห้องชุด เงินฝากธนาคาร รวมถึงทรัพย์สินที่ดูแลรักษายากอย่าง รถยนต์และเรือ ซึ่งกฎหมายเปิดช่องให้สามารถขายทอดตลาดและเก็บรักษาเป็นเงินสดแทนได้
รายงานจากสำนักข่าวอิศราเปิดเผยรายละเอียดทรัพย์สิน 66 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 9,279 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในชื่อของ ยิม เลียก, วรินยา (ภรรยา), เบน สมิธ และ แคทรียา บีเวอร์ โดยพบหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายของบริษัทแห่งหนึ่งที่มีการเข้าซื้อหุ้นของ “บางจาก คอร์ปอเรชั่น” คิดเป็นวงเงินสูงถึงราว 5,885 ล้านบาท
น.ส.แคทรียา บีเวอร์ ถูกจับตาอย่างหนักเนื่องจากมีรายงานว่าเธอปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนไทยหลายแห่ง รวมถึงมีความเชื่อมโยงไปถึงบริษัทพลังงานดังกล่าวในช่วงที่หน่วยงานรัฐกำลังดำเนินการอายัดทรัพย์
