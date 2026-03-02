ข่าว

ขึ้นทางด่วนฟรี วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 เช็ก 3 สายทาง รวม 63 ด่าน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 14:25 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 14:25 น.
60
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทาง วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569

กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง รวม 63 ด่าน ตลอดวันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน เริ่มฟรีตั้งแต่เที่ยงคืนถึงสิ้นวัน เปิดเบอร์ 1543 สอบถามข้อมูล 24 ชั่วโมง

เตรียมตัวเดินทางกันให้พร้อม! สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ล่าสุดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม มอบของขวัญให้ประชาชนด้วยการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม 3 สายทาง เนื่องใน วันมาฆบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569 เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ไปจนถึงเวลา 24.00 น. (รวมระยะเวลา 1 วันเต็ม)

ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ระบุในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในวันหยุดราชการประจำปี

เช็ก 3 ทางด่วนฟรีวันมาฆบูชา 2569

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร : จำนวน 21 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช : จำนวน 32 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา : จำนวน 10 ด่าน

ทั้งนี้ หากผู้ใช้ทางมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทางด่วนฟรีวันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569
ภาพจาก Facebook : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT

ข้อมูลจาก : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แก๊งฮาร์เลย์ นครสวรรค์ ข่าวอาชญากรรม

สาวเด็กเอ็นฯ แฉ “แก๊งฮาร์เลย์ดัง” รุมอนาจาร-คลิปว่อนโซเชียล จ่ายเงินหมื่นปิดปาก

9 นาที ที่แล้ว
ปิดตำนานเจ้าพ่อเชเชน &quot;อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ&quot; จบชีวิตปริศนากลางมอสโก หลังโพสต์ถึงสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! พบร่าง อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ ดับปริศนากลางมอสโก หลังโพสต์เรื่องสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ยังไม่ได้ตัดสินใจลงชิงผู้ว่าสมัยหน้า รับเปลี่ยนใจคนไม่ชอบไม่ได้

44 นาที ที่แล้ว
ไขข้อข้องใจ วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 69 ขายเหล้าได้ไหม ไลฟ์สไตล์

ไขข้อข้องใจ วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 69 ขายเหล้าได้ไหม

46 นาที ที่แล้ว
โจวอวี่ถง นักแสดงจีน เงียบหายขาดการติดต่อ ขณะเที่ยวตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

โจวอวี่ถง นางเอกดัง เที่ยวตะวันออกกลาง เงียบหายหลังสงคราม แห่ห่วงชะตากรรม

48 นาที ที่แล้ว
เพจดังแฉ ผอ.กองประกวดชายงาม ลวงเด็ก 17 อมนกเขา อ้างเส้นใหญ่ขู่ปิดปาก บันเทิง

เพจดังแฉ ผอ.กองประกวดชายงาม ลวงเด็ก 17 อมนกเขา อ้างเส้นใหญ่ขู่ปิดปาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ทองไทยวันนี้ 2 มี.ค. 69 พุ่งทะลุ 80,000 บาท สงครามตะวันออกกลางกระทบราคาขึ้น 2,900

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จูราสสิคปาร์คปทุมธานี ตัวเงินตัวทองคลองหนึ่ง ข่าวภูมิภาค

สดใสอยู่ดีๆ นึกว่าอยู่ในจูราสสิค น้องเดินยั้วเยี้ยตัวเท่าจระเข้ ชาวเน็ตแห่ถามพิกัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“อิหร่าน” โวยิงเครื่องบิน F-15 ของสหรัฐฯตก นักบินดีดตัวออกได้ทัน (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทาง วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ข่าว

ขึ้นทางด่วนฟรี วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 เช็ก 3 สายทาง รวม 63 ด่าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิสราเอล เปิดฉากถล่ม เลบานอน ตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์ ยิงจรวดล้างแค้น ให้ผู้นำอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล เปิดฉากถล่ม เลบานอน ตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์ ยิงจรวดล้างแค้น ให้อิหร่าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน &quot;เบน สมิธ-แคทรียา บีเวอร์&quot; ศาลสั่งอายัด 1.3 หมื่นล้านปมสแกมเมอร์ ข่าว

เปิดทรัพย์สิน “เบน สมิธ-แคทรียา บีเวอร์” ศาลสั่งอายัด 1.3 หมื่นล้านปมสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เต วรากร ไลฟ์สดโต้เนรคุณ เผยเหตุผล-เมินดราม่า “มีเตไม่มีโค้ช”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายฟรี! บ้านปู – คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล ชวนเยาวชนสมัคร Power Green Camp 21

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! ตำรวจออกหมายจับ เบน สมิธ-ภรรยา คดีหลอกลงทุนข้ามชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับอึ้ง! บริษัทดัง ประกาศปลด &quot;ไอส์เพื่อนเกล&quot; พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน บันเทิง

แฟนคลับอึ้ง! บริษัทดัง ประกาศปลด “ไอส์เพื่อนเกล” พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” ทาบทามทีมลุยเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ดันนโยบายรถบินได้-ขยายกระปู๋

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปคดีอาจารย์ต้น ผู้วิเศษเก๊ แฉกลลวงสื่อจิตเจ้ากรรมนายเวรสูญเงินมหาศาล ข่าว

ประวัติ อาจารย์ต้น ผู้วิเศษเก๊ หลอกตัดกรรม สูญกว่า 50 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัชดา โพสต์ภาพประชุมราชการ เลี้ยงมะพร้าว ท่ามกลางวิกฤติราคามะพร้าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“อันวาร์” ประณามการสังหาร “คาเมเนอี” ทำตะวันออกกลางไม่มั่นคงอย่างร้ายแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย หมอบอย สัตวแพทย์จากไป สมาคมนิสิตเก่าฯ ยกย่องคุณงามความดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เรียกประชุม สมช. หารือสถานการณ์ รับมือสงครามตะวันออกกลาง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวย์น รูนีย์ กลับมาดื่มเหล้า ข่าวกีฬา

อดีตกองหน้าผีแดงคนดัง ควง 2 สาวปริศนาปาร์ตี้ยันตี 3 แถมเกือบขายหน้า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ลาออก &quot;ทางเลือกใหม่&quot; เตรียมตั้ง &quot;พรรคก้าวล้ำ&quot; สานต่อนโยบายแบบล้ำๆ ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ ลาออก “ทางเลือกใหม่” เตรียมตั้ง “พรรคก้าวล้ำ” สานต่อนโยบายแบบล้ำๆ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แรงงานไทยในอิสราเอล อาบน้ำยังไม่เสร็จ ใส่ผ้าถุงวิ่งหนีตายเข้าบังเกอร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 14:25 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 14:25 น.
60
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แก๊งฮาร์เลย์ นครสวรรค์

สาวเด็กเอ็นฯ แฉ “แก๊งฮาร์เลย์ดัง” รุมอนาจาร-คลิปว่อนโซเชียล จ่ายเงินหมื่นปิดปาก

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
ปิดตำนานเจ้าพ่อเชเชน &quot;อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ&quot; จบชีวิตปริศนากลางมอสโก หลังโพสต์ถึงสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน

ด่วน! พบร่าง อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ ดับปริศนากลางมอสโก หลังโพสต์เรื่องสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569

“ชัชชาติ” ยังไม่ได้ตัดสินใจลงชิงผู้ว่าสมัยหน้า รับเปลี่ยนใจคนไม่ชอบไม่ได้

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
ไขข้อข้องใจ วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 69 ขายเหล้าได้ไหม

ไขข้อข้องใจ วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 69 ขายเหล้าได้ไหม

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
Back to top button