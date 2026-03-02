ขึ้นทางด่วนฟรี วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 เช็ก 3 สายทาง รวม 63 ด่าน
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง รวม 63 ด่าน ตลอดวันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน เริ่มฟรีตั้งแต่เที่ยงคืนถึงสิ้นวัน เปิดเบอร์ 1543 สอบถามข้อมูล 24 ชั่วโมง
เตรียมตัวเดินทางกันให้พร้อม! สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ล่าสุดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม มอบของขวัญให้ประชาชนด้วยการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม 3 สายทาง เนื่องใน วันมาฆบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569 เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ไปจนถึงเวลา 24.00 น. (รวมระยะเวลา 1 วันเต็ม)
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ระบุในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในวันหยุดราชการประจำปี
เช็ก 3 ทางด่วนฟรีวันมาฆบูชา 2569
- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร : จำนวน 21 ด่าน
- ทางพิเศษศรีรัช : จำนวน 32 ด่าน
- ทางพิเศษอุดรรัถยา : จำนวน 10 ด่าน
ทั้งนี้ หากผู้ใช้ทางมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อมูลจาก : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT
