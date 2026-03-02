“อันวาร์” ประณามการสังหาร “คาเมเนอี” ทำตะวันออกกลางไม่มั่นคงอย่างร้ายแรง
อันวาร์ อิบราฮิม ประณามการสังหาร คาเมเนอี ชี้ทำตะวันออกกลางไม่มั่นคงอย่างร้ายแรง เนื่องจากเป็นการพุ่งเป้าโจมตีประมุขรัฐ
นาย อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้โพสต์ข้อความลงสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่า “ข้าพเจ้าขอประณามโดยไม่มีเงื่อนไขต่อการสังหารผู้นำสูงสุดแห่งอิหร่าน อาลี คาเมเนอี การกระทำดังกล่าวทำให้ตะวันออกกลางตกอยู่บนขอบเหวของความไม่มั่นคงอย่างร้ายแรงและยืดเยื้อ ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจต่อสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านและต่อประชาชนชาวอิหร่านในช่วงเวลาอันยากลำบากอย่างยิ่งนี้
ผู้ที่แสดงความยินดีต่อการเสียชีวิตของเขาควรตระหนักถึงผลลัพธ์ของการกระทำเช่นนี้ ภัยคุกคามที่กระทบต่อการดำรงอยู่ของรัฐย่อมไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่คาดเดาได้ การจงใจพุ่งเป้าโจมตีประมุขแห่งรัฐถือเป็นแบบอย่างที่อันตราย และบ่อนทำลายบรรทัดฐานและหลักการที่ค้ำจุนระเบียบระหว่างประเทศ
ขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ทางการอิหร่านตอบสนองด้วยความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุด มาเลเซียขอแสดงจุดยืนสอดคล้องกับแถลงการณ์ของประเทศต่าง ๆ ที่มีความกังวล ซึ่งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายถอยห่างจากการยกระดับสถานการณ์เพิ่มเติม
ความห่วงใยสูงสุดของข้าพเจ้ายังคงอยู่ที่สวัสดิภาพและความปลอดภัยของชาวมาเลเซียในอิหร่าน กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ และภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรวม ต่อพี่น้องชาวมาเลเซียทุกท่านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รัฐบาลของท่านกำลังดำเนินทุกมาตรการที่เป็นไปได้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของท่าน สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลของเราทุกแห่งได้รับมอบอำนาจและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ
รัฐบาลจะประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความขัดแย้งอย่างเร่งด่วน รวมถึงความเสี่ยงต่อห้วงอากาศในภูมิภาค และเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ การค้าและความมั่นคงด้านพลังงานของมาเลเซียได้รับผลกระทบโดยตรง และเราจะดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของเรา
มาเลเซียเรียกร้องให้มีการหยุดยิงโดยทันที การคุ้มครองพลเรือน และการกลับเข้าสู่การเจรจาอย่างจริงจัง วิกฤตครั้งนี้ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยกำลัง หากแต่ต้องอาศัยการทูต ความยับยั้งชั่งใจ และเจตจำนงทางการเมือง”
