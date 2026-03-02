ข่าว

อาลัย หมอบอย สัตวแพทย์จากไป สมาคมนิสิตเก่าฯ ยกย่องคุณงามความดี

อาลัย หมอบอย สัตวแพทย์จุฬาฯ เสียชีวิต สมาคมนิสิตเก่าฯ ยกย่องคุณงามความดีตลอดช่วงชีวิต เปิดกำหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ ณ วัดสระแก้วปทุมทอง จ.พิษณุโลก

วานนี้ (1 มีนาคม 2569) เพจ Cu Vetalumni หรือสมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ หมอบอย หรือ นายสัตวแพทย์ เรืองเดช คิดรอบ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 66

ทางสมาคมฯ กล่าวยกย่องในคุณงามความดีที่คุณหมอได้กระทำไว้ตลอดช่วงชีวิต พร้อมส่งคำอาลัยขอให้ดวงวิญญาณสถิตเสถียร ณ แดนสวรรค์ในสัมปรายภพอันสงบสุขตลอดนิรันดร์ ขณะเดียวกันชาวเน็ตโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจจากกลุ่มเพื่อน พี่น้อง และผู้ที่เคยรู้จักคุณหมอที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาของ น.สพ.เรืองเดช คิดรอบ จะจัดขึ้น ณ วัดสระแก้วปทุมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ศาลา 2) มีกำหนดการดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569

  • เวลา 18.30 น. พิธีรดน้ำศพ
  • เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันจันทร์ที่ 2 ถึง วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569

เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2569

เวลา 13.00 น. พิธีฌาปนกิจศพ

ทั้งนี้ ทางครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง

