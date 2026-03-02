ข่าวการเมือง

รัชดา โพสต์ภาพประชุมราชการ เลี้ยงมะพร้าว ท่ามกลางวิกฤติราคามะพร้าว

รัชดา โพสต์ภาพประชุมส่วนราชการ เลี้ยงมะพร้าวคนละลูก ท่ามกลางวิกฤติราคามะพร้าว ต่ำสุดลูกละ 2 บาท ถือเป็นการช่วยชาวสวน

รัชดา ธนาดิเรก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรี โพสต์ภาพในสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า ประชุมส่วนราชการ เลี้ยงมะพร้าวคนละลูก สดชื่นดี #ช่วยชาวสวนมะพร้าว #คนละนิดคนละหน่อย

ทั้งนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์มะพร้าวน้ำหอมตกต่ำอย่างใกล้ชิด และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ – ปลายน้ำ เพื่อพยุงราคามะพร้าวน้ำหอมให้ดีขึ้น ตั้งแต่ช่วงกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมาแล้ว

โดยสาเหตุที่ราคาต่ำปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากจนเกิดภาวะล้นตลาด จนฉุดราคามะพร้าวที่ตกต่ำเหลือเพียงลูกละ 2 – 3 บาท โดยเฉพาะสถานการณ์ราคามะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ที่ทรุดตัวต่อเนื่องตั้งแต่เดือน พ.ค. 2568 จนถึง ก.พ.2569 ที่บางช่วงราคาหน้าสวนลดต่ำสุดเหลือลูกละเพียง 2 บาท ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยจำนวนมาก

