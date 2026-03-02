“บอส ณวัฒน์” เคลียร์ชัดภาพ “แอน จักรพงษ์” โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว
“บอส ณวัฒน์” เคลียร์ปม “แอน จักรพงษ์” ยันถอนตัวจากการบริหาร Miss Universe แล้ว ไร้อำนาจสั่งการ จับตาเมษายนนี้รื้อโครงสร้างใหม่
เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา ในงานรายงานตัวเข้ากองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 (Miss Grand Thailand 2026) “บอส” ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกองประกวดฯ ได้ตอบคำถามสื่อต่อประเด็นที่มีภาพของ “แอน” จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ โผล่ที่ประเทศเม็กซิโก โดยระบุว่า
“ก็ตามนั้น ก็อยู่ที่นั่นไม่มีอะไร ผมยังได้คุยกันอยู่ เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังต้องมีสิ่งที่เราต้องทำ ก็เรียนตามตรง เรายังติดต่อองค์กรได้ตลอดเวลาในการทำงาน เพราะฉะนั้น ใครที่เป็นแฟน Universe ไม่ต้องวิตกกังวล เรายังดีลกันอยู่ แล้วก็ยังคงเติบโตอยู่
ภาพที่หลุดออกมา ก็ต้องยอมรับว่านั่นคือภาพจริง เราไม่ต้องไปโกหกหรอก แล้วนั่นเป็นเรื่องของส่วนบุคคล ซึ่งคุณแอนเองก็ถอนตัวออกจากการบริหารงานทุกอย่างแล้ว Miss Universe น่าจะมีการรีเอ็นจิเนียร์ ในประมาณต้นเมษายนทุกอย่าง ซึ่งจะชัดเจนในทุกรูปแบบ”
ต่อประเด็นคำถามที่ว่าได้มีโอกาสเจอกันหรือไม่นั้น บอส ณวัฒน์ กล่าวว่า “เกือบเจอครับ ไปไมอามีมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เแต่ว่าผมไม่มีเวลา ผมต้องกลับมาดูน้องๆ ก็กลับจากไมแอมีมา เดี๋ยวจะกลับไปที่นิวยอร์กหลังเสร็จงาน”
บอส ณวัฒน์ กล่าวต่อว่า “ดูจากรูปพรรณสัณฐานไม่น่าเครียดนะ น่าจะสนุกกับการรับประทาน (หัวเราะ) ไม่หรอก ผมว่าทุกคนอยู่ในสถานการณ์นี้ ผมว่าก็ต้องมีความเครียดนะ เป็นเรื่องปกติ คนเรากลับบ้านไม่ได้หรืออะไรแบบนี้ เราก็แบ่งเป็น 2 บริบท
เรื่องของกฎหมายก็ว่ากันไป เรื่องของความเป็นส่วนตัวซึ่งเราพอรู้จัก เราก็ได้บอกเพียงแค่ว่า ดูแลตัวเอง แล้วก็อย่าเจ็บอย่าป่วย สิ่งที่เราพูดได้ เพราะว่าคนเราห่างลูก ห่างบ้าน มันก็เป็นบริบทหนึ่ง แต่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น ก็ว่ากันไปตามระเบียบ มันเป็น 2 พาร์ตครับ”
นอกจากนี้ บอส ณวัฒน์ ยังกล่าวด้วยว่า “คุณแอนไม่เกี่ยวข้องกับ Miss Universe ณ ขณะนี้ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาลงลายมือชื่อ มาออกความเห็น หรือเกี่ยวข้องได้ ไม่มีอะไรใดๆ ทั้งสิ้น
ด้วยกฎหมายด้วย แล้วก็ด้วยพฤตินัยด้วย แต่ตอนนี้องค์กรก็ยังอยู่ ยังอยู่ที่นิวยอร์ก ให้มั่นใจได้ครับว่าองค์กรก็ยังรันนิ่งต่อไปในบิสซิเนส แต่ความชัดเจนก็เมษายน คอยติดตามได้ครับ”
