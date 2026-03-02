บันเทิง

“บอส ณวัฒน์” เคลียร์ชัดภาพ “แอน จักรพงษ์” โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 11:03 น.
56
"บอส ณวัฒน์" เคลียร์ชัดภาพ "แอน จักรพงษ์" โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

“บอส ณวัฒน์” เคลียร์ปม “แอน จักรพงษ์” ยันถอนตัวจากการบริหาร Miss Universe แล้ว ไร้อำนาจสั่งการ จับตาเมษายนนี้รื้อโครงสร้างใหม่

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา ในงานรายงานตัวเข้ากองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 (Miss Grand Thailand 2026) “บอส” ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกองประกวดฯ ได้ตอบคำถามสื่อต่อประเด็นที่มีภาพของ “แอน” จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ โผล่ที่ประเทศเม็กซิโก โดยระบุว่า

“ก็ตามนั้น ก็อยู่ที่นั่นไม่มีอะไร ผมยังได้คุยกันอยู่ เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังต้องมีสิ่งที่เราต้องทำ ก็เรียนตามตรง เรายังติดต่อองค์กรได้ตลอดเวลาในการทำงาน เพราะฉะนั้น ใครที่เป็นแฟน Universe ไม่ต้องวิตกกังวล เรายังดีลกันอยู่ แล้วก็ยังคงเติบโตอยู่

ภาพที่หลุดออกมา ก็ต้องยอมรับว่านั่นคือภาพจริง เราไม่ต้องไปโกหกหรอก แล้วนั่นเป็นเรื่องของส่วนบุคคล ซึ่งคุณแอนเองก็ถอนตัวออกจากการบริหารงานทุกอย่างแล้ว Miss Universe น่าจะมีการรีเอ็นจิเนียร์ ในประมาณต้นเมษายนทุกอย่าง ซึ่งจะชัดเจนในทุกรูปแบบ”

ต่อประเด็นคำถามที่ว่าได้มีโอกาสเจอกันหรือไม่นั้น บอส ณวัฒน์ กล่าวว่า “เกือบเจอครับ ไปไมอามีมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เแต่ว่าผมไม่มีเวลา ผมต้องกลับมาดูน้องๆ ก็กลับจากไมแอมีมา เดี๋ยวจะกลับไปที่นิวยอร์กหลังเสร็จงาน”

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่อง Miss Universe

บอส ณวัฒน์ กล่าวต่อว่า “ดูจากรูปพรรณสัณฐานไม่น่าเครียดนะ น่าจะสนุกกับการรับประทาน (หัวเราะ) ไม่หรอก ผมว่าทุกคนอยู่ในสถานการณ์นี้ ผมว่าก็ต้องมีความเครียดนะ เป็นเรื่องปกติ คนเรากลับบ้านไม่ได้หรืออะไรแบบนี้ เราก็แบ่งเป็น 2 บริบท

เรื่องของกฎหมายก็ว่ากันไป เรื่องของความเป็นส่วนตัวซึ่งเราพอรู้จัก เราก็ได้บอกเพียงแค่ว่า ดูแลตัวเอง แล้วก็อย่าเจ็บอย่าป่วย สิ่งที่เราพูดได้ เพราะว่าคนเราห่างลูก ห่างบ้าน มันก็เป็นบริบทหนึ่ง แต่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น ก็ว่ากันไปตามระเบียบ มันเป็น 2 พาร์ตครับ”

นอกจากนี้ บอส ณวัฒน์ ยังกล่าวด้วยว่า “คุณแอนไม่เกี่ยวข้องกับ Miss Universe ณ ขณะนี้ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาลงลายมือชื่อ มาออกความเห็น หรือเกี่ยวข้องได้ ไม่มีอะไรใดๆ ทั้งสิ้น

ด้วยกฎหมายด้วย แล้วก็ด้วยพฤตินัยด้วย แต่ตอนนี้องค์กรก็ยังอยู่ ยังอยู่ที่นิวยอร์ก ให้มั่นใจได้ครับว่าองค์กรก็ยังรันนิ่งต่อไปในบิสซิเนส แต่ความชัดเจนก็เมษายน คอยติดตามได้ครับ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

แรงงานไทยในอิสราเอล อาบน้ำยังไม่เสร็จ ใส่ผ้าถุงวิ่งหนีตายเข้าบังเกอร์

3 นาที ที่แล้ว
ประกันสังคมเปิดรับสมัครงานเงินเดือนสูงสุด 180,000 บาท ข่าว

ประกันสังคม รับสมัครงาน เงินเดือนสูงสุด 1.8 แสน เมนต์สนั่น สงสัยตำแหน่งอะไร?

15 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 2 มี.ค. 69 ไทยยังไม่ขยับ แม้น้ำมันโลกพุ่งจากสงครามตะวันออกกลาง

22 นาที ที่แล้ว
&quot;บอส ณวัฒน์&quot; เคลียร์ชัดภาพ &quot;แอน จักรพงษ์&quot; โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว บันเทิง

“บอส ณวัฒน์” เคลียร์ชัดภาพ “แอน จักรพงษ์” โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล สั่งประชาชนในเลบานอนอพยพ เตรียมตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์

28 นาที ที่แล้ว
เรวัชเตือนเตวรากร ข่าวกีฬา

“อย่าหลงตัวเอง!” ท่านเรวัช สับแรง เต วรากร ปมไม่ย้ายตามโค้ชสกล

34 นาที ที่แล้ว
พรรคเพื่อไทย แถลงจุดยืน ห่วงวิกฤตตะวันออกกลาง ข่าวการเมือง

พรรคเพื่อไทย แถลงจุดยืน ห่วงวิกฤตตะวันออกกลาง จี้รัฐบาลเตรียมแผนอพยพคนไทยทันที

51 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันโลกพุ่ง เหตุอิหร่าน เปิดฉากโจมตี เรือบรรทุกน้ำมัน ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

ราคาน้ำมันโลกพุ่ง เหตุอิหร่าน เปิดฉากโจมตี เรือบรรทุกน้ำมัน ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ

51 นาที ที่แล้ว
สไตลิสต์วงในเผย ทอม ฮอลแลนด์และเซนเดยาแต่งงานแล้ว ข่าวต่างประเทศ

วงในยืนยัน ทอม ฮอลแลนด์-เซนเดยา แต่งงานแล้ว เซอร์ไพรส์ ชุดเจ้าสาวสวยมาก

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” สั่งเร่งผลสอบ ไขข้อสงสัย “สีดอหูพับ” ล้ม จี้เอาผิดหากบกพร่อง

60 นาที ที่แล้ว
ริตา พานาฮี พิธีกรรายการ Sky News กล่าวประณามคาเมเนอีผู้ตกสู่อำนาจอย่างรุนแรงด้วยถ้อยคำภาษาเปอร์เซีย ข่าว

ผู้ประกาศข่าวสาว หลุดหยาบ! หลังอ่านข่าว “คาเมเนอี” ลาโลกกะทันหัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปเดือด หญิงอิหร่านซัดรัฐบาลต้นเหตุสงคราม ลั่นประชาชนไม่เอามา 47 ปี ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด หญิงอิหร่านซัดรัฐบาลต้นเหตุสงคราม ลั่นประชาชนไม่เอามา 47 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้นสายการบินเอเชีย ร่วงระนาว หลังปิดน่านฟ้า หนีสงครามอิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

หุ้นสายการบินเอเชีย ร่วงหนัก หลังปิดน่านฟ้า หนีสงครามอิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แดนเซอร์ “กระแต อาร์สยาม” หายตัวปริศนา ขาดการติดต่อ หวั่นโดนหลอกไปเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำปั้น บาซู นักร้องดังยุค 90 สูญเสียคุณพ่อ ข่าวต่างประเทศ

กำปั้น บาซู นักร้องยุค 90 สูญเสียคุณพ่อ เผยประโยคบีบหัวใจ ภาพสุดท้ายก่อนจากลา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อเมริกา-กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ร่วมประณามอิหร่าน โจมตีประเทศเพื่อนบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประชาชนหลายแสนคนติดค้างเนื่องจากศูนย์กลางการคมนาคมปิดทำการ ข่าวต่างประเทศ

วิกฤตน่านฟ้าปิด! นักเดินทางนับแสนตกค้างทั่วตะวันออกกลาง อังกฤษเตรียมแผนอพยพใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อังกฤษ ไฟเขียวสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพโจมตี อิหร่าน หลังไซปรัสโดนถล่ม ข่าวต่างประเทศ

นายกฯ อังกฤษ ไฟเขียวสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพโจมตี อิหร่าน หลังไซปรัสโดนถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงครามโลกครั้งที่ 3 ส่อปะทุจากวิกฤตตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

สงครามโลกครั้งที่ 3 มีโอกาสเกิดขึ้นไหม? ส่องกฎหมายเกณฑ์ทหารใหม่ จากวิกฤตตะวันออกกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน เผยตาย 153 ศพ โรงเรียนหญิงล้วนถูกถล่ม โบ้ยฝีมือ “มะกัน-อิสราเอล”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิดวิเคราะห์หลังสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ครูเดวิด เตือนสงครามยืดเยื้อ-เศรษฐกิจพัง คนตายมหาศาล ลั่น ขอเป็นคนไทยเถอะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอลโลกอยู่ในภาวะเสี่ยง: การเข้าร่วมของอิหร่านไม่แน่นอน หลังการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล ข่าวกีฬา

อิหร่าน ส่อถอนตัวฟุตบอลโลก 2026 หลังสหรัฐ-อิสราเอลถล่มหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน แนะ รัฐบาลเดินหน้า 3 ภารกิจ รับมือศึกตะวันออกกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

จับตา “เมสซี่” เตรียมนำทัพอินเตอร์ ไมอามี เข้าพบ โดนัลด์ ทรัมป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” คาดใช้เวลา 4 สัปดาห์ สู้กับอิหร่าน พร้อมแก้แค้นให้ทหารสหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 11:03 น.
56
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แรงงานไทยในอิสราเอล อาบน้ำยังไม่เสร็จ ใส่ผ้าถุงวิ่งหนีตายเข้าบังเกอร์

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
ประกันสังคมเปิดรับสมัครงานเงินเดือนสูงสุด 180,000 บาท

ประกันสังคม รับสมัครงาน เงินเดือนสูงสุด 1.8 แสน เมนต์สนั่น สงสัยตำแหน่งอะไร?

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
ราคาน้ำมันวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569

ราคาน้ำมันวันนี้ 2 มี.ค. 69 ไทยยังไม่ขยับ แม้น้ำมันโลกพุ่งจากสงครามตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569

อิสราเอล สั่งประชาชนในเลบานอนอพยพ เตรียมตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
Back to top button