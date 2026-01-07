สูญเกือบ 200 ล้าน คอลเซ็นเตอร์แสบ “ปลอมเป็นตำรวจ” อ้างเหยื่อมีคดีฟอกเงิน
รวบหนุ่มแสบอ้างเป็นตำรวจ บอกผู้เสียหายโยงคดีฟอกเงิน ก่อนขู่ให้โอนเงินไปตรวจสอบยืนยันความบริสุทธิ์ เหยื่อสูญเงินเกือบ 200 ล้านบาท
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เปิดเผยวันนี้ (7 ม.ค.) ถึงปฏิบัติการบุกรวบตัว นายยงยุทธ (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ผู้ต้องหาคนสำคัญตามหมายจับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ โดยจับกุมได้ที่หน้าบ้านพักใน ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี หลังพบความเชื่อมโยงในคดีต้มตุ๋นครั้งมโหฬารที่มีมูลค่าความเสียหายเกือบ 200 ล้านบาท
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้เสียหายรายหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์รุมล่อลวงตามขั้นตอนอย่างมืออาชีพ
โดย “คนร้ายสายแรก” อ้างตัวเป็นพนักงานบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์ แจ้งว่าเบอร์ของผู้เสียหายถูกนำไปใช้ทำผิดกฎหมาย
สายที่สอง ออกอุบายโอนสายให้คุยกับ “ตำรวจปลอม” ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยมีการส่งรูปภาพเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบ และเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร (ปลอม) ที่มีชื่อผู้เสียหาย เพื่อสร้างเรื่องว่าผู้เสียหายกำลังถูกดำเนินคดี “ฟอกเงิน” ทั้งนี้คนร้ายใช้วิธีทางจิตวิทยาข่มขู่จนผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัว และเสนอทางออกให้โอนเงินทั้งหมดมา “ตรวจสอบเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์”
ด้วยความกลัวจะมีความผิด ผู้เสียหายจึงหลงเชื่อและโอนเงินจากบัญชีธนาคารทั้งในสหรัฐ และประเทศไทยเข้าบัญชีกลุ่มคนร้ายหลายครั้ง รวมเป็นเงินสูงถึง 198,859,414 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า เงินจำนวนมากถูกผันเข้าสู่บัญชีของนายยงยุทธ ผู้ต้องหาที่เพิ่งถูกรวบตัวได้ในครั้งนี้
จากการสืบสวนเชิงลึกพบว่า ขบวนการนี้เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีผู้ร่วมขบวนการกว่า 75 คน แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ตั้งแต่ทีมสายคอลที่คอยโทรหลอกลวง ไปจนถึงทีมจัดการ “บัญชีม้า” ที่ทำหน้าที่ยักย้ายถ่ายเทเงินออกอย่างรวดเร็วเพื่อหนีการจับกุม
เบื้องต้น นายยงยุทธยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหลักฐานมัดตัวแน่นหนา จึงส่งตัวให้พนักงานสอบสวน กก.2 บก.สอท.2 ดำเนินคดีในข้อหาหนัก.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เหยื่อเอาตัวรอดสุดฤทธิ์! รีบปีนรั้วกำแพง หนีแก๊งสแกมเมอร์กลางวันแสกๆ ในสีหนุวิลล์
- ไต้หวัน ทลายเครือข่าย ปรินซ์ กรุ๊ป อายัดทรัพย์ 4.7 พันล้าน โยงแก๊งคอลฯ เขมร
- อัจฉริยะ กางแผนแฉ นักการเมือง ช.ช้าง อี่ยวแก๊งคอลฯ รับเงินเว็บพนันเขมร 170 ล้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: