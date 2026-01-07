ข่าวอาชญากรรม

สูญเกือบ 200 ล้าน คอลเซ็นเตอร์แสบ “ปลอมเป็นตำรวจ” อ้างเหยื่อมีคดีฟอกเงิน

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 13:34 น.
119
Cybercrime in Thailand 2026
ภาพ @CIBTHAILAND

รวบหนุ่มแสบอ้างเป็นตำรวจ บอกผู้เสียหายโยงคดีฟอกเงิน ก่อนขู่ให้โอนเงินไปตรวจสอบยืนยันความบริสุทธิ์ เหยื่อสูญเงินเกือบ 200 ล้านบาท

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เปิดเผยวันนี้ (7 ม.ค.) ถึงปฏิบัติการบุกรวบตัว นายยงยุทธ (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ผู้ต้องหาคนสำคัญตามหมายจับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ โดยจับกุมได้ที่หน้าบ้านพักใน ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี หลังพบความเชื่อมโยงในคดีต้มตุ๋นครั้งมโหฬารที่มีมูลค่าความเสียหายเกือบ 200 ล้านบาท

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้เสียหายรายหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์รุมล่อลวงตามขั้นตอนอย่างมืออาชีพ

โดย “คนร้ายสายแรก” อ้างตัวเป็นพนักงานบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์ แจ้งว่าเบอร์ของผู้เสียหายถูกนำไปใช้ทำผิดกฎหมาย

สายที่สอง ออกอุบายโอนสายให้คุยกับ “ตำรวจปลอม” ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยมีการส่งรูปภาพเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบ และเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร (ปลอม) ที่มีชื่อผู้เสียหาย เพื่อสร้างเรื่องว่าผู้เสียหายกำลังถูกดำเนินคดี “ฟอกเงิน” ทั้งนี้คนร้ายใช้วิธีทางจิตวิทยาข่มขู่จนผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัว และเสนอทางออกให้โอนเงินทั้งหมดมา “ตรวจสอบเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์”

ด้วยความกลัวจะมีความผิด ผู้เสียหายจึงหลงเชื่อและโอนเงินจากบัญชีธนาคารทั้งในสหรัฐ และประเทศไทยเข้าบัญชีกลุ่มคนร้ายหลายครั้ง รวมเป็นเงินสูงถึง 198,859,414 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า เงินจำนวนมากถูกผันเข้าสู่บัญชีของนายยงยุทธ ผู้ต้องหาที่เพิ่งถูกรวบตัวได้ในครั้งนี้

จากการสืบสวนเชิงลึกพบว่า ขบวนการนี้เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีผู้ร่วมขบวนการกว่า 75 คน แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ตั้งแต่ทีมสายคอลที่คอยโทรหลอกลวง ไปจนถึงทีมจัดการ “บัญชีม้า” ที่ทำหน้าที่ยักย้ายถ่ายเทเงินออกอย่างรวดเร็วเพื่อหนีการจับกุม

เบื้องต้น นายยงยุทธยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหลักฐานมัดตัวแน่นหนา จึงส่งตัวให้พนักงานสอบสวน กก.2 บก.สอท.2 ดำเนินคดีในข้อหาหนัก.

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 13:34 น.
119
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

