แทบอ้วก มนุษย์ป้ากรอกน้ำใส่ปาก พ่นใส่คนบนรถไฟฟ้า ขุดพบป่วยจิต สั่งโทษหนัก
มนุษย์ป้าพ่นน้ำเกลื่อนรถไฟฟ้า MRT ผู้โดยสารสุดทนพุ่งฉะยับ ชาวเน็ตขุดพบประวัติป่วยทางจิต กฎหมายเอาจริงจ่อปรับ 24,000 ส่งตำรวจสอบสวนดำเนินคดี
ปกติแล้วประเทศสิงคโปร์ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดและกฎระเบียบที่เคร่งครัด โดยเฉพาะบนระบบขนส่งสาธารณะ แต่ล่าสุดกลับมีคลิปไวรัลที่ทำเอาชาวเน็ตและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ถึงกับผงะ เมื่อเจอพฤติกรรมสุดแปลกของผู้โดยสารรายหนึ่งที่พ่นน้ำลงพื้นรถแบบไม่แคร์สายตาใครจนกลายเป็นดราม่าเดือดกลางขบวน
คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ครั้งแรกบนโซเชียลของจีน ก่อนจะถูกแชร์ว่อน Instagram เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา เผยให้เห็นภาพเหตุการณ์บนรถไฟฟ้าสาย North-South ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้า ขณะขบวนรถกำลังมุ่งหน้าจากสถานี Choa Chu Kang ไปยัง Bukit Gombak
ในคลิปเผยให้เห็นหญิงผมสั้นสวมเสื้อลายดอกคนหนึ่งยกขวดน้ำขึ้นดื่มคำโต ก่อนจะพ่นน้ำออกจากปากลงสู่พื้นรถไฟฟ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้ผู้โดยสารคนอื่นต้องพยายามเบียดหนีไปอยู่ด้านหลังเพื่อหลบละอองน้ำ แต่หญิงคนดังกล่าวยังคงพ่นน้ำต่อไป บางจังหวะพ่นเฉียดผู้ชายที่ยืนอยู่ใกล้ ๆ จนพื้นรถเจิ่งนองไปด้วยกองน้ำ
สุดท้ายความอดทนของผู้ร่วมทางก็มาถึงขีดจำกัด หญิงพลเมืองดีคนหนึ่งตัดสินใจพุ่งตัวเข้าไปแย่งขวดน้ำจากมือผู้ก่อเหตุ จนเกิดการยื้อแย่งกันกลางขบวน ทำให้ขวดน้ำและกระเป๋าผ้าของผู้ก่อเหตุร่วงลงพื้น พร้อมตะโกนด่าและถามด้วยความโมโหว่า “คุณเป็นบ้าอะไรเนี่ย? ไม่มีใครทำอะไรให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจใช่ไหม? นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณทำแบบนี้นะ!”
ด้านผู้ก่อเหตุไม่ได้โต้ตอบอะไร ทำเพียงเก็บกระเป๋าตัวเองขึ้นมา แต่ทิ้งขวดน้ำไว้ แล้วยืนนิ่ง ๆ ฟังคำด่าต่อไป
หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ มีชาวเน็ตจำนวนมากตั้งข้อสังเกตว่าหญิงรายนี้อาจมีอาการป่วยทางจิต จากการสืบค้นข้อมูลในโลกออนไลน์พบข้อมูลว่า เธอเป็นลูกค้าของมูลนิธิการกุศลท้องถิ่นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยทางจิตให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคม เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เธอเคยปรากฏตัวในสื่อดังอย่าง CNA เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก
แม้จะมีประวัติอาการป่วย แต่ตามกฎหมายของสิงคโปร์ การกระทำดังกล่าวถือว่ามีความผิดชัดเจน ซึ่งการถ่มน้ำลายหรือสั่งน้ำมูกลงพื้นในที่สาธารณะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจเจอโทษปรับสูงสุด 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 24,000 บาท) สำหรับการทำผิดครั้งแรก และสูงสุด 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์สำหรับการทำผิดครั้งต่อไป
ตามระเบียบระบบขนส่งมวลชนของสิงคโปร์ระบุชัดเจนว่า ห้ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ในบริเวณระบบรถไฟ ถือเป็นความผิด เมื่อเดือนกันยายนปีก่อน SMRT เคยแจ้งความจับชายที่ถ่ายคลิปตัวเองดื่มน้ำบนรถไฟฟ้ามาแล้ว
ด้านประธาน SMRT Trains ยืนยันว่าทางหน่วยงานรับทราบเรื่องแล้ว และให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก จะไม่ลังเลที่จะแจ้งความดำเนินคดีหากมีการคุกคามเจ้าหน้าที่ ซล่าสุดตำรวจได้รับแจ้งความและอยู่ระหว่างการสอบสวน
ข้อมูลจาก : mothership และ mustsharenews
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทัวร์ลงยับ! หนุ่มทำคอนเทนต์ โดนฉกมือถือบนรถไฟฟ้า BTS อ้างถ่ายเล่นกับเพื่อน
- สเปนอีกแล้ว! รถไฟพุ่งชนเครน อุบัติเหตุทางรถไฟครั้งที่ 4 ในสัปดาห์เดียว
- สะเทือนใจ เด็กหญิง 6 ขวบ รอดชีวิตจากเหตุรถไฟตกรางในสเปนราวปาฏิหาริย์ แต่ต้องกลายเป็นกำพร้า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: