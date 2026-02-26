กกต. แจ้งความภาคประชาชนร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้ง เอาผิดขัดขวาง จนท.
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งความภาคประชาชนร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้ง ในเขตพื้นที่คันนายาว เอาผิดฐานขัดขวางเจ้าหน้าที่
นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ แสงดำเลิศ ผู้อำนวยการ กรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร เดินทางเข้าแจ้งความ ภาคประชาชน 4-5 คน ที่ไปสังเกตการณ์การลงคะแนนการเลือกตั้งที่ เขตคันนายาว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรม ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการนับคะแนนการเลือกตั้ง มีการไปถ่ายภาพเห็นบัตรเลือกตั้ง การถอดรหัสการนับคะแนน การไปถ่ายภาพเห็น QR Code เพื่อพิสูจน์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ลับ
นายครรชิต บอกว่า พฤติกรรมดังกล่าว จะพิสูจน์ว่าการทำงานของเราน่าเชื่อถือทั้งที่เรายืนยันการทำงานของเรานั้น เชื่อถือได้ มันก็มองได้ 2 มุมทางนั้นกำลังพิสูจน์ สร้างความน่าเชื่อถือทั้งที่เรายืนยันถึงความน่าเชื่อถือ
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่เมื่อประชาชนไปร่วมสังเกตการณ์ตรวจสอบแต่กลับถูกแจ้งความกลับ นายครรชิต บอกว่า การพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ในกรอบของกฎหมายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นการพิสูจน์นอกกรอบกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีทางกฎหมาย และพฤติการของภาคประชาชนในวันดังกล่าวก็มีลักษณะเกินขอบเขต จึงนำไปสู่การแจ้งความในครั้งนี้ สำหรับข้อหาที่แจ้ง คือ ความผิดตาม พ.ร.ก.กกต. ว่าด้วยการขัดขวางการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ส่วนหลังจากนี้หากมีข้อมูลและตรวจสอบพบว่ามีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีร่วมด้วยเช่นกัน
พร้อมกล่าวอีกด้วยว่า ใครจะไปแจ้งความก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ ส่วนเรามีหน้าที่พิสูจน์และชี้แจงตามขั้นตอน ยืนยันว่า การออกมาแจ้งความของ กกต. ไม่ได้เป็นการโต้ตอบใคร แต่ทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้น ยอมรับอีกว่า ไม่ได้กังวลอะไร
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! กกต. รับรองผลเลือกตั้ง 396 เขต ให้เข้ามารายงานตัวได้พรุ่งนี้
- ผอ.เลือกตั้งชลบุรี เขต 1 แจ้งความเอาผิด “เฟิร์น-เจ๊ตอง” บุกรุกขัดขวาง จนท.
- สาวแว่นโดนแล้ว แจ้งความเอาผิด เปิดหีบเลือกตั้ง โทษสูงสุดคุก 10 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: