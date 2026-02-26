ข่าวการเมือง

กกต. แจ้งความภาคประชาชนร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้ง เอาผิดขัดขวาง จนท.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 08:24 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 08:24 น.
56
ขอบคุณภาพจาก : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

คณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งความภาคประชาชนร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้ง ในเขตพื้นที่คันนายาว เอาผิดฐานขัดขวางเจ้าหน้าที่

นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ แสงดำเลิศ ผู้อำนวยการ กรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร เดินทางเข้าแจ้งความ ภาคประชาชน 4-5 คน ที่ไปสังเกตการณ์การลงคะแนนการเลือกตั้งที่ เขตคันนายาว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรม ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการนับคะแนนการเลือกตั้ง มีการไปถ่ายภาพเห็นบัตรเลือกตั้ง การถอดรหัสการนับคะแนน การไปถ่ายภาพเห็น QR Code เพื่อพิสูจน์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ลับ

นายครรชิต บอกว่า พฤติกรรมดังกล่าว จะพิสูจน์ว่าการทำงานของเราน่าเชื่อถือทั้งที่เรายืนยันการทำงานของเรานั้น เชื่อถือได้ มันก็มองได้ 2 มุมทางนั้นกำลังพิสูจน์ สร้างความน่าเชื่อถือทั้งที่เรายืนยันถึงความน่าเชื่อถือ

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่เมื่อประชาชนไปร่วมสังเกตการณ์ตรวจสอบแต่กลับถูกแจ้งความกลับ นายครรชิต บอกว่า การพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ในกรอบของกฎหมายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นการพิสูจน์นอกกรอบกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีทางกฎหมาย และพฤติการของภาคประชาชนในวันดังกล่าวก็มีลักษณะเกินขอบเขต จึงนำไปสู่การแจ้งความในครั้งนี้ สำหรับข้อหาที่แจ้ง คือ ความผิดตาม พ.ร.ก.กกต. ว่าด้วยการขัดขวางการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ส่วนหลังจากนี้หากมีข้อมูลและตรวจสอบพบว่ามีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีร่วมด้วยเช่นกัน

พร้อมกล่าวอีกด้วยว่า ใครจะไปแจ้งความก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ ส่วนเรามีหน้าที่พิสูจน์และชี้แจงตามขั้นตอน ยืนยันว่า การออกมาแจ้งความของ กกต. ไม่ได้เป็นการโต้ตอบใคร แต่ทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้น ยอมรับอีกว่า ไม่ได้กังวลอะไร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ราคาทองวันนี้ 26 ก.พ. 69 เปิดตลาดเช้าวันพฤหัสบดี เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 26 ก.พ. 69 เปิดตลาดพุ่ง 100 บาท ดันรูปพรรณ ขายออกแตะ 77,100

10 วินาที ที่แล้ว
ด่วน! เฮลิคอปเตอร์อิหร่านตกกลางตลาดสด ดับพุ่งแล้ว 4 ศพ เซ่นพิษขาดแคลนอะไหล่ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เฮลิคอปเตอร์อิหร่านตกกลางตลาดสด ดับพุ่งแล้ว 4 ศพ เซ่นพิษขาดแคลนอะไหล่

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทัพอากาศชี้แจง ปมพลทหารพฤษภา เสียชีวิตจากภาวะสมองตายฝีในสมอง

11 นาที ที่แล้ว
ประวัติ แอน จักรพงษ์ อดีตเจ้าของเวที MU กับมรสุมชีวิต พลิกบทบาท เจ้าแม่ภารตะคืนสู่สามัญ บันเทิง

ประวัติ แอน จักรพงษ์ อดีตเจ้าของเวที MU กับมรสุมชีวิต พลิกบทบาท เจ้าแม่ภารตะคืนสู่สามัญ

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“กองทัพบก” โต้ “เขมร” หลังใส่ร้ายประเทศไทยบนเวทีโลก ขัดข้อตกลง

25 นาที ที่แล้ว
หลุดภาพ แอน จักรพงษ์ โผล่ใช้ชีวิตสุดชิลกลางเม็กซิโก เมินหมายจับโกงหุ้นกู้ 30 ล้าน ข่าว

หลุดภาพ แอน จักรพงษ์ โผล่ใช้ชีวิตสุดชิลกลางเม็กซิโก เมินหมายจับโกงหุ้นกู้ 30 ล้าน

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. แจ้งความภาคประชาชนร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้ง เอาผิดขัดขวาง จนท.

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กรมการศาสนามาเลฯ รวบหญิงวัย 27 ปี ไลฟ์สดทานอาหารช่วงถือศีลอดรอมฎอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กรมราชทัณฑ์ แจงพักโทษ “ทักษิณ” ปล่อยตัวได้ 11 พ.ค. ยันทำตามกฎหมาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันอาทิตย์ 1 มี.ค. 69 รวมเลขออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี ก่อนประกาศผลหวยสัญจร เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันอาทิตย์ 1 มี.ค. 69 รวมเลขออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี ก่อนประกาศผลหวยสัญจร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

สลด ดาราซีรีย์ดัง นัดผ่านแอปหาคู่ โดนเซ็กซ์วิตถารจนตาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 25 2 69 ดูดวง

4 ราศี วาจาเรียกทรัพย์! ไลฟ์สดขายของ หรือทวงหนี้เก่า จะสำเร็จเกินคาด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

10 อันดับ เลขเด็ดหวยสัญจร เลขท้าย 2 ตัว โค้งสุดท้ายก่อนงวด 1 มี.ค. 69

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่างชาติเตือนนักท่องเที่ยวอย่าหลงมาไทย เพราะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้ ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งเตือนแรง อย่าไปไทยเด็ดขาด ทัวร์เกือบลง ก่อนเฉลยสุดพีก เห็นด้วยทั้งโซเชียล

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นถูกรางวัล หวยสัญจร สุราษฎร์ธานี เลขเด็ด

เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง แจกเลขเด็ดงวด 1 มี.ค.69 ลุ้นถูกรางวัล หวยสัญจรสุราษฎร์ธานี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด Galaxy Unpacked 2026 เปิดตัว S26 Ultra ยุคใหม่แห่ง AI Phone เทคโนโลยี

ถ่ายทอดสด Galaxy Unpacked 2026 เปิดตัว S26 Ultra ยุคใหม่แห่ง AI Phone

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอกลาสเตียรอยด์ สายกล้ามหันพึ่ง &quot;เปปไทด์&quot; ช่วยปั้นหุ่น ทางเลือกใหม่ปลอดภัยกว่า สุขภาพและการแพทย์

บอกลาสเตียรอยด์ สายกล้ามหันพึ่ง “เปปไทด์” ช่วยปั้นหุ่น ทางเลือกใหม่ปลอดภัยกว่า

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1 มี.ค. 69 ชี้เป้าเลขเด่น เก็งลุ้นรวย รีบหาซื้อก่อนเกลี้ยงแผง Line News

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1 มี.ค. 69 ชี้เป้าเลขเด่น เก็งลุ้นรวย รีบหาซื้อก่อนเกลี้ยงแผง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองปิดตลาดวันนี้ 25 ก.พ. 69 สวิงโหดทะลุ 20 ครั้ง วิกฤติไหม เศรษฐกิจ

ราคาทองปิดตลาดวันนี้ 25 ก.พ. 69 สวิงโหดทะลุ 20 ครั้ง วิกฤติไหม?

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 25 ก.พ. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 25 ก.พ. 69 ครบทุกรางวัล สลากพัฒนา สถิติวันพุธย้อนหลัง 20 งวด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนเฮ ประกันสังคม อุ้มผู้ป่วย โรคไต เบิกค่ารักษาฟรีทุกระยะ ครอบคลุม 4 วิธีหลัก ข่าว

ผู้ประกันตนเฮ ประกันสังคม อุ้มผู้ป่วย โรคไต เบิกค่ารักษาฟรีทุกระยะ ครอบคลุม 4 วิธีหลัก

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เสือ ดุสิต&quot; เคลื่อนไหวแล้ว หลังยกพวกรุมกระทืบ ชายวัย 55 สาหัสปางตาย ข่าว

“เสือ ดุสิต” เคลื่อนไหวแล้ว หลังรุมกระทืบชายปางตาย รับขาดสติเพราะความหึงหวง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลกัมพูชาอนุญาตปล่อยตัว วัน มรณา ชั่วคราว หลังพบตั้งท้องในเรือนจำ ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด วัน มรณา ปล่อยตัวชั่วคราว อุ้มท้องหลังถูกจับ คดีปลุกปั่น-ทำลายขวัญทหาร

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;นิกกี้&quot; ปลอบเพื่อนรัก &quot;แจ็ค แฟนฉัน&quot; หลังลดสถานะ &quot;ใบหม่อน&quot; ก่อนตัดจบแบบฮา บันเทิง

“นิกกี้” ปลอบเพื่อนรัก “แจ็ค แฟนฉัน” หลังลดสถานะ “ใบหม่อน” ก่อนตัดจบแบบฮา

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 08:24 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 08:24 น.
56
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาทองวันนี้ 26 ก.พ. 69 เปิดตลาดเช้าวันพฤหัสบดี

ราคาทองวันนี้ 26 ก.พ. 69 เปิดตลาดพุ่ง 100 บาท ดันรูปพรรณ ขายออกแตะ 77,100

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
ด่วน! เฮลิคอปเตอร์อิหร่านตกกลางตลาดสด ดับพุ่งแล้ว 4 ศพ เซ่นพิษขาดแคลนอะไหล่

ด่วน! เฮลิคอปเตอร์อิหร่านตกกลางตลาดสด ดับพุ่งแล้ว 4 ศพ เซ่นพิษขาดแคลนอะไหล่

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569

ทัพอากาศชี้แจง ปมพลทหารพฤษภา เสียชีวิตจากภาวะสมองตายฝีในสมอง

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
ประวัติ แอน จักรพงษ์ อดีตเจ้าของเวที MU กับมรสุมชีวิต พลิกบทบาท เจ้าแม่ภารตะคืนสู่สามัญ

ประวัติ แอน จักรพงษ์ อดีตเจ้าของเวที MU กับมรสุมชีวิต พลิกบทบาท เจ้าแม่ภารตะคืนสู่สามัญ

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button