“สิริพงษ์” ตอบเรื่อง “กล้าธรรม” ยังไม่จบ ย้ำคนปิดดีลคือ “นายก” เท่านั้น
สิริพงษ์ ตอบเรื่อง พรรคกล้าธรรม ในการร่วมรัฐบาลยังไม่จบ ย้ำว่าคนที่ปิดดีลเรื่องนี้คือนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ชี้โผ ครม. ที่สื่อเสนอก็ใกล้เคียง
จากกรณีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ประชุม กกต. มีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้ง 396 เขตเลือกตั้ง ตามที่สำนักงาน กกต. เสนอหลังได้รับรายงานผลการตรวจสอบและรับฟังรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้งแล้วว่า การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม
ทั้งนี้การประกาศรับรองผลดังกล่าว ไม่ตัดอำนาจ กกต. ในการสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียนและร้องทุจริตในภายหลัง ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการประกาศรับรองผลแล้วสามารถรับหนังสือรับรองจาก กกต. ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เพื่อนำไปรายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนั้น
โดยในวันนี้นายภราดร ปริศนานันทกุล และ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พร้อมด้วยนายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เดินทางมารับหนังสือรับรองพร้อมกัน
นายสิริพงษ์ ระบุว่า หลังรับหนังสือรับรองแล้ว พรรคภูมิใจไทย นัดหมายกันว่า ในวันที่ 6 มีนาคมนี้ สส.ของพรรคทั้งหมด จะรวมตัวกันเป็นคณะใหญ่ ไปรายงานตัวต่อสภาผู้แทนราษฏร เพราะรอบนี้มีสมาชิกจำนวนมาก บางคนอาจมีภารกิจ จึงต้องรีบมารายงานตัวก่อน การที่ กกต.รับรองเร็ว จะทำให้การแก้ไขปัญหาเร็วขึ้น สามารถทำงานที่ค้างอยู่ได้เร็วขึ้น
ส่วนความคืบหน้าจัดตั้งรัฐบาล “อนุทิน 2” นายสิริพงษ์ กล่าวว่า พรรคยังไม่ได้พูดคุยเรื่องการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี ก็ยังไม่ได้พูดถึงสัดส่วนของรัฐมนตรี ส่วนโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนหลายสำนัก นายสิริพงษ์ ขอยกคำพูดของนายพิพัฒน์มาใช้ ว่า “ก็ใกล้เคียง”
สำหรับดีลร่วมรัฐบาลของพรรคกล้าธรรมยังมีอยู่หรือไม่ นายสิริพงษ์ ขอใช้คำของนายกรัฐมนตรี คือ ยังไม่จบ จะเปิดดีล หรือปืดดีล อยู่ที่นายกรัฐมนตรี เพราะที่ประชุมพรรคมอบหมายนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการพรรคเป็นคนเจรจา
