“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข
ไผ่ ลิกค์ เผยต่อสายคุย ไชยชนก แล้ว ลั่น กล้าธรรม พร้อมรัฐบาลอย่างไร้เงื่อนไข สยบข่าวลือที่ทางพรรคต้องการกระทรวงเกษตร
นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม (กธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังจากที่มีกระแสข่าวลือว่าพรรคภูมิใจไทยของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี อาจจะไม่เชิญพรรคกล้าธรรมร่วมรัฐบาล หลังมีการแย่งเก้าอี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น
นายไผ่ ลิกค์ กล่าวว่า ตนได้โทรศัพท์พูดคุยประสานกับ นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยพรรคกล้าธรรมไม่มีข้อต่อรองหรือเงื่อนไขทางการเมืองใดๆ ตามที่เป็นข่าวทั้งสิ้น
อย่างเช่นในเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งพรรคกล้าธรรม ยึดผลประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ และคาดการณ์ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 17 ก.พ.นี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม จะมีโอกาสพูดคุยกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
ทั้งนี้ ในส่วนของการเปิดตัวพูดคุยกันอย่างเป็นทางการระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคกล้าธรรม ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เท้ง ณัฐพงษ์” ไม่ติดขัด หากต้องเป็นฝ่ายค้านร่วมกับ “กล้าธรรม”
- เกมชิงเค้กเดือด! ภูมิใจไทย เปิดศึกต่อรอง กล้าธรรม ทวงคืนเกษตรฯ
- เปิดวาร์ป น้องเครป แฟนใหม่ ไผ่ ลิกค์ สวยมาก อวดภาพกุมมือ โชว์แหวนเพชร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: