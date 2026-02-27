“โรคไข้หูดับ” ระบาดหนัก 28 จังหวัด ป่วยพุ่ง 49 ราย เสียชีวิต 3 ศพ โคราชแชมป์
สายซอยจุ๊-ลาบเลือดต้องเบรกด่วน! เตือนภัย “โรคไข้หูดับ” ระบาดหนัก 28 จังหวัด โคราชแชมป์ป่วยสูงสุด
สายกินที่เลิฟเมนูเนื้อหมูดิบสไตล์ซาซิมิอีสาน หรือเมนูสุกๆ ดิบๆ ต้องพักก่อน ล่าสุดทางรัฐบาลได้ออกมาเตือนภัยสายนั่งชิลและสายกินดิบให้ระวังโรคไข้หูดับ (Streptococcus suis) ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ แถมสถิติยังน่าเป็นห่วงมากๆ
ข้อมูล 1 ม.ค. – 10 ก.พ. 2569 พบผู้ป่วยแล้ว 49 ราย กระจายไปถึง 28 จังหวัด และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเป็นผู้ชายในวัยทำงานและผู้สูงอายุ แชมป์คือกลุ่มวัย 60 ปีขึ้นไป รองลงมาคือ 50-59 ปี
จังหวัดท็อป 5 นครราชสีมา (โคราช) พบผู้ป่วยมากที่สุด ตามด้วย แพร่ ชลบุรี ชัยภูมิ และสุรินทร์
เมนูอันตราย ลาบดิบ หลู้ ก้อย หรือเมนูที่ใช้เลือดและเนื้อหมูที่ปรุงไม่สุก พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับการกินแกล้มเนื้อหมูดิบ เป็นความเสี่ยงยอดฮิตที่ทำให้รับเชื้อเข้าไปเต็มๆ
พ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ที่ต้องชำแหละเนื้อหมูโดยไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกัน โดยเฉพาะถ้ามีแผลถลอกที่มือ เชื้อแบคทีเรียตัวนี้ก็สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายได้ทันทีครับ
กลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว (เช่น โรคตับแข็ง เบาหวาน ไตวาย มะเร็ง หรือผู้ที่ถูกตัดม้าม) หากได้รับเชื้อเข้าไป อาการมักจะรุนแรงกว่าคนทั่วไปและมีโอกาสเสียชีวิตสูงมาก
🛡️ วิธีกินหมูให้ปลอดภัย
-
สุก 100% เท่านั้น: งดกินดิบ หันมาปรุงเนื้อหมูและเลือดหมูให้สุกผ่านความร้อนอย่างทั่วถึง
-
ซื้อจากแหล่งที่ชัวร์: เลือกซื้อเนื้อหมูจากฟาร์มหรือร้านที่ได้มาตรฐาน ไม่บริโภคหมูที่ป่วยหรือตายจากโรค
-
คนทำต้องเซฟตัวเอง: ผู้ที่ต้องสัมผัสเนื้อหมูดิบเป็นประจำ ควรสวมถุงมือและรองเท้าบูตเสมอ และต้องล้างมือ อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังเสร็จงาน
หากใครมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง หนาวสั่น หรือเริ่มมีอาการหูดับ (การได้ยินลดลงอย่างฉับพลัน) หลังกินหมูดิบ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที หรือโทรสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
