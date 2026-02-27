บันเทิง

หมอของขวัญ โต้โดนถอดใบอนุญาต ยันลาออกเอง ฉะ “แพทยสภา” สองมาตรฐาน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 10:42 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 10:54 น.
หมอของขวัญ โต้โดนถอดใบอนุญาต ยันลาออกเอง ฉะ "แพทยสภา" สองมาตรฐาน

แตกหัก “หมอของขวัญ” คืนใบประกอบวิชาชีพแล้ว ฉะแหลกแพทยสภาใช้ “ดุลยพินิจ” เลือกปฏิบัติ ประกาศลุยงานอินฟลูฯ เต็มตัว

จากกรณีการประกาศจุดยืนที่ พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ หมอของขวัญ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Doctorkatekate ยืนยัน ลาออกและคืนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นคนแรกของประเทศไทย พร้อมร่ายยาวถึงความอัดอั้นตันใจและแฉความบิดเบี้ยวของระบบอย่างดุเดือด

หมอของขวัญชี้ว่า จริยธรรมทางการแพทย์กำลังถูกตีความชี้ขาดด้วยคนเพียงไม่กี่คนที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า ทำอะไรแต่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นคนของใคร ซึ่งเป็นความบิดเบี้ยวที่คล้ายคลึงกับองค์กรอิสระอื่นๆ ในประเทศ

หมอของขวัญเปรียบเปรยแพทยสภาว่าเป็นเหมือนปลอกคอและตะกร้อ ที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการวิจารณ์การเมืองขั้วตรงข้าม

หมอของขวัญ โต้โดนถอดใบอนุญาต ยันลาออกเอง ฉะ &quot;แพทยสภา&quot; สองมาตรฐาน
Doctorkatekate

ตลอดการต่อสู้ 5-6 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ยุควิจารณ์วัคซีนโควิด เธอฟ้องชนะแพทยสภาในศาลปกครองทุกคดี แต่ผลที่ได้กลับเป็นการถูกจับจ้องเพ่งเล็ง เล่นงานหนักกว่าเดิม

หมอของขวัญตั้งคำถามอย่างเจ็บแสบว่า ทำไมการที่แพทย์ซึ่งมีความรู้ดีที่สุดออกมาพูดเรื่องยา วิตามิน หรืออาหารเสริม ถึงถูกตีความว่าเป็นความผิดทางจริยธรรมที่ร้ายแรงกว่าการทำคนไข้ตาย โกงจัดซื้อจัดจ้าง ขูดรีดค่ารักษา หรือแม้แต่การทำอนาจารคนไข้

ในขณะที่แพทย์ตัวจริงถูกสั่งห้ามพูด แต่สังคมกลับปล่อยให้แม่ค้าออนไลน์ อินฟลูเอนเซอร์ หรือหมอเถื่อน โฆษณาขายยาและฉีดยากันเกลื่อนเมือง

หมอของขวัญ โต้โดนถอดใบอนุญาต ยันลาออกเอง ฉะ &quot;แพทยสภา&quot; สองมาตรฐาน
Doctorkatekate

หมอของขวัญย้ำชัดเจนว่า การคืนใบประกอบวิชาชีพครั้งนี้เป็นการลาออกเอง ไม่ได้ถูกพักใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนแต่อย่างใด และตลอด 20 ปีของการเป็นแพทย์ เธอไม่เคยถูกร้องเรียนเรื่องผลข้างเคียงจากการรักษาเลยแม้แต่ครั้งเดียว

จากนี้ไปตนจะไม่ทำการรักษา หัตถการ ฉีดยา หรือผ่าตัดอีกต่อไป แต่จะเปลี่ยนมาทำหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคมแทน ทิ้งท้ายประกาศรับงานพรีเซนเตอร์ ทำรายการ และสามารถโฆษณายาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ทุกชนิดภายใต้กฎหมายของ อย. รวมถึงยังเป็นเจ้าของคลินิกได้

ขอให้ทุกคนเรียกเธอว่า “พญ.ของขวัญ อินฟลูสาวท่านหนึ่งที่จบคณะแพทยศาสตร์ 20 ปีเต็ม และเป็นหมอคนแรกที่เอาใบประกอบวิชาชีพไปคืน”

