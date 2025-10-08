แพทยสภา ลุยฟัน “หมอปักตะกร้า” พักใช้ใบอนุญาตทันที หลังเรื่องร้องเรียนพุ่ง
แพทยสภา เตรียมเอาผิด “หมอปักตะกร้าสินค้า” และแพทย์ที่โฆษณาชี้นำสินค้าออนไลน์ เผยโทษหนักขั้นต่ำคือสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันที หลังยอดร้องเรียนปี 67 พุ่งเกือบ 500 เคส
เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2568 นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ได้ออกมาเปิดเผยถึงมาตรการในการเอาผิดแพทย์ที่กระทำผิดจริยธรรม ด้วยการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อออนไลน์ โดยยืนยันว่าบทลงโทษขั้นต่ำส่วนใหญ่ในปัจจุบันคือการพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันที
นายแพทย์เมธีชี้แจงว่า แพทยสภาไม่ได้ห้ามแพทย์ทำการโฆษณา แต่การกระทำดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ทั้ง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม, ข้อบังคับแพทยสภา, กฎหมายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งการกระทำผิดกฎหมายฉบับหนึ่ง มักจะเชื่อมโยงมาถึงการผิดจริยธรรมของแพทยสภาด้วย
สำหรับการกระทำที่เข้าข่ายความผิดนั้น ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การปักตะกร้าสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้คำแนะนำว่าสินค้าตัวไหนดี หรือการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ แม้จะไม่ได้แปะลิงก์ขายสินค้าโดยตรง แต่หากเนื้อหามีลักษณะเป็นการชี้นำให้เกิดการซื้อขาย ก็ถือว่ามีความผิดเช่นกัน ซึ่งในต่างประเทศมีกฎหมายที่เข้มงวดในเรื่องนี้มาก นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวยังอาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์อีกด้วย
นายแพทย์เมธีได้ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่า แพทย์สามารถให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาได้ เช่น การใช้ยาพาราเซตามอลและข้อควรระวัง แต่ไม่สามารถระบุชื่อการค้าของยาได้ เพราะถือเป็นการโฆษณา ในทำนองเดียวกัน แพทย์สามารถพูดถึงประโยชน์ของน้ำมันตับปลาโดยรวมได้ แต่ไม่สามารถชี้นำไปยังผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใดี่ห้อหนึ่งได้
บทลงโทษด้านจริยธรรมของแพทยสภานั้นมีความรุนแรง โดยปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นการสั่งพักใช้ใบอนุญาตฯ ทันที มีส่วนน้อยที่เป็นเพียงการตักเตือน โดยมีกำหนดพักใช้ใบอนุญาตขั้นต่ำ 3 เดือน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความผิด
สถานการณ์ปัจจุบันน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เนื่องจากจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ส่งเข้ามายังแพทยสภามีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ปี 2566 มีทั้งหมด 355 คำร้อง และเพิ่มขึ้นเป็น 476 คำร้อง ในปี 2567 ซึ่งทางแพทยสภากำลังทยอยพิจารณา แต่กระบวนการแต่ละคดีมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง จึงขอให้แพทย์ทุกท่านคำนึงถึงจริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อลดโอกาสในการถูกร้องเรียน
