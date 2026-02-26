สุดซึ้ง “ดัง พันกร” ส่งกำลังใจ “หมอของขวัญ” หลังประกาศคืน ใบอนุญาตแพทย์

บันเทิง

เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 17:48 น.
“ดัง พันกร” โพสต์ส่งกำลังใจกอดๆ “หมอของขวัญ” หลังประกาศยุติอาชีพแพทย์ ก่อนตอบกลับสุดซึ้ง เผยสิ่งที่ไม่เคยบอกใครมาก่อน

หลังจากที่ พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ หรือ “หมอของขวัญ” แพทย์หญิงชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศยุติบทบาทการเป็นแพทย์อย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า

“20 ปีที่เป็นแพทย์ หมอภูมิใจในอาชีพมากนะ แต่พรุ่งนี้หมอขอประกาศจุดยืนในการยุติความเป็นแพทย์ เพราะหมดความอดทนกับระบบที่ใช้ “ดุลยพินิจ” ที่ไม่มีมาตรวัด หมอของขวัญจะถอดปลอกคอที่ชื่อว่า “แพทยสภา” ออกเสียที

ฉันคือแพทย์คนแรกของประเทศไทยที่จะคืนใบอนุญาตฯ อดทนมานานแล้ว รังแกกันมากไป ก็ลาออกแม่งเลย 27 ก.พ. 2569 10.00 น เจอกันที่แพทยสภา อาคารมหิตลาธิเบต ชั้น 12 กระทรวงสาธารณสุขค่ะ”

ดัง พันกร บุณยะจินดา นักร้องชื่อดังระดับตำนาน ได้แคปโพสต์ดังกล่าวพร้อมกับระบุข้อความว่า “กอดๆ ที่รัก” จากนั้น หมอของขวัญ เข้าไปตอบในช่องคอมเมนต์ว่า “เธอเป็นดาราคนแรกและคนสุดท้ายที่ฉันฉีดหน้านะ”

