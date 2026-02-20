TWA แถลงเป็นกลางทางการเมือง เคลียร์ปมสเปกเตอร์ซี ยันไม่มีค่ายล้างสมองเยาวชน
สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย แถลงเป็นกลางทางการเมือง เคลียร์ปมสเปกเตอร์ซี ออกจุดยืน 4 ข้อ ย้ำไม่มีค่ายล้างสมองเยาวชน
จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของ นายจามิกร ผิวละออง ว่า ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลและไอที (Director of Data Centre and IT Solution) ของบริษัท สเปกเตอร์ ซี จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวอาจมีความเกี่ยวข้องกับพรรคประชาชน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน นายจามิกร ยังเป็นหนึ่งในกรรมการของสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย (Thai Webmaster and Online Media Association-TWA)
รวมถึงมีการกล่าวหาว่าค่าย JWC หรือ Junior Webmaster Camp และค่าย YWC (Young Webmaster Camp) โดยสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทยว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะหรือล้างสมองเยาวชนนั้น
ล่าสุดทาง สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย (TWA) ได้โพสต์เฟซบุ๊กออกประกาศแสดงจุดยืน ความเป็นกลางทางการเมือง โดยมีเนื้อหาว่า สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย (TWA) ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อวงการ และช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาการ และจริยธรรม ภายใต้หลักความเป็นกลาง และความน่าเชื่อถือในฐานะองค์กรวิชาชีพสื่อออนไลน์
นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่วิชาชีพผู้พัฒนาเว็บไซต์ ได้แก่ Junior Webmaster Camp (ค่าย JWC) สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ Young Webmaster Camp (ค่าย YWC) สำหรับระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และจริยธรรมสื่อแก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี
ตามที่ปรากฏว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าสมาคมฯ มีความเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนั้น สมาคมฯ ขอชี้แจงจุดยืนดังต่อไปนี้
1) สมาคมฯ เป็นองค์กรวิชาชีพที่ยึดมั่นในหลักความเป็นกลางทางการเมือง และไม่มีนโยบายสนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองใดๆ ทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม
2) การแสดงออกหรือการกระทำทางการเมืองของคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกท่านใด ถือเป็นสิทธิ และความคิดเห็นส่วนบุคคล มิใช่มติหรือจุดยืนของสมาคมฯ
3) สมาคมฯ ไม่อนุญาตให้มีการนำชื่อสมาคม เครื่องหมาย โลโก้ หรือสถานะตำแหน่งในสมาคม ไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นการดำเนินการในนามสมาคมฯ ไม่ว่าในกรณีใด
4) ในกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมฯ ไปเผยแพร่โดยมิชอบ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาคมฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ
สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสื่อออนไลน์ และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ของสังคมไทย โดยดำรงตนเป็นพื้นที่กลางที่ปราศจากอคติทางการเมืองใดๆ และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของทุกฝ่าย
