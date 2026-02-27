ข่าว

กองทัพภาค 2 เผยไม่ใช่ทุ่นระเบิดใหม่ ถูกฝังดินลึก ทำให้ยากในการตรวจพบ

เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 09:34 น.
64

กองทัพภาค 2 เผยไม่ใช่ทุ่นระเบิดใหม่ หลังมีพลทหารเหยียบระเบิดขาขาดอีกนาย ถูกฝังดินลึกและมีใบไม้ทับถม ทำให้ยากในการตรวจพบ

จากกรณีเหตุพลทหารหน่วยสังกัดหน่วย ร้อย.ร.233 (ร.23 พัน.3) ประสบเหตุเหยียบกับระเบิดสังหารบุคคล ภายในฐานปฏิบัติการ เอราวัณ จ.สุรินทร์ ส่งผลให้ผู้บาดเจ็บทราบชื่อ พลทหารเดชศักดิ์ ตรีคำ โดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณ แรงระเบิดส่งผลให้ขาขวาขาด และแขนซ้ายกับขาซ้ายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด อาการสาหัส ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด กองทัพภาคที่ 2 แถลงว่า “วันที่ 27 ก.พ. 69 เวลา 06.44 น. กองทัพภาคที่ 2 พื้นที่ช่องระยี อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

กำลังพลประสบเหตุเหยียบกับระเบิด ได้รับบาดเจ็บสาหัส สูญเสียขาขวา จำนวน 1 นาย ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ฝ่ายเราควบคุม

เบื้องต้นจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เป็นทุ่นระเบิดที่ฝังดินลึก และมีใบไม้ทับถม ทำให้ยากต่อการตรวจพบในช่วงที่ผ่านมา ไม่ใช่การวางใหม่

ขณะนี้ได้นำส่งรักษา ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอย่างเร่งด่วน อยู่ระหว่างติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ หน่วยที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัย ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง”

