กองทัพไทย ลุยตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด คืนความปลอดภัยชายแดนกัมพูชา
กองทัพไทย ลุยตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด 2 จุดที่จังหวัดตราด ดำเนินภารกิจเพื่อคืนความปลอดภัยให้ประชาชน บริเวณชายแดนกัมพูชา
เพจเฟซบุ๊ก กองบัญชาการกองทัพไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2569 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 2 จัดชุดตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด พื้นที่จังหวัด
ชุดปฏิบัติการที่ 1 ภารกิจสนับสนุน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พื้นที่ บ้านท่าเส้น ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ได้พื้นที่ปลอดภัยได้ 648 ตารางเมตร
ชุดปฏิบัติการที่ 2 ภารกิจสนับสนุน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พื้นที่ บ้านชำราก ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ได้พื้นที่ปลอดภัยได้ 233 ตารางเมตร พบสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด (UXO) ชนิด ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 120 มิลลิเมตร จำนวน 1 นัด
ภารกิจดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิด เพื่อคืนความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา”
