ข่าว
ด่วน! พลทหารเหยียบทุ่นระเบิด จ.สุรินทร์ ขาขาด-อาการสาหัส
พลทหารเหยียบทุ่นระเบิด ในนฐานปฏิบัติการ เอราวัณ จ.สุรินทร์ ส่งผลให้ขาขวาขาด อาการสาหัส นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
เกิดเหตุพลทหารหน่วยสังกัดหน่วย ร้อย.ร.233 (ร.23 พัน.3) ประสบเหตุเหยียบกับระเบิดสังหารบุคคล ภายในฐานปฏิบัติการ เอราวัณ จ.สุรินทร์
จากการตรวจสอบทราบผู้บาดเจ็บทราบชื่อ พลทหารเดชศักดิ์ ตรีคำ โดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณ แรงระเบิดส่งผลให้ขาขวาขาด และแขนซ้ายกับขาซ้ายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด อาการสาหัส
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ในหน่วยได้เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลกาบเชิง เพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างใกล้ชิด
หากมีรายงานเพิ่มเติมสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
