คนรุ่นใหม่ “ไม่อยากมีลูก” หมอสุรเวช สะท้อนเสียงสิ้นหวัง สังคมไม่น่าอยู่ คนทำชั่วลอยนวล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 09:39 น.
หมอสุรเวช แชร์บทสนทนากลางห้องผ่าตัด ทำไมคนรุ่นใหม่ ไม่อยากมีลูก พร้อมสารภาพความในใจถึงการเมืองในอดีต

นพ.สุรเวช น้ำหอม (Surawej Numhom) ศัลยแพทย์ตกแต่งชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวบทสนทนาระหว่างตนเองกับลูกศิษย์แพทย์ผู้ช่วยในห้องผ่าตัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสิ้นหวังของคนรุ่นใหม่ต่อสภาพสังคมไทยได้อย่างเจ็บปวดลึกซึ้ง

ระหว่างการผ่าตัดใหญ่ที่ใช้เวลาหลายชั่วโมง คุณหมอสุรเวชมักจะชวนลูกศิษย์คุยเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดและทำความรู้จักแนวคิดของคนรุ่นใหม่ เมื่อถามถึงแผนการสร้างครอบครัวในอนาคต คำตอบที่ได้จากแพทย์รุ่นใหม่คือ “ผมคิดว่าคงจะไม่มีลูกครับ” แม้จะเป็นถึงหมอที่มีกำลังทรัพย์พอจะเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งได้สบายๆ แต่เหตุผลที่แท้จริงกลับเป็นเรื่องของ “สภาพแวดล้อมทางสังคม”

คนรุ่นใหม่มองว่าการให้ลูกเติบโตในสังคมยุคนี้เป็นเรื่องยาก ที่จะสอนให้ลูกเข้าใจเรื่อง “การทำดีและมีคุณธรรม” ในขณะที่ภาพจำในสังคมคือ คนรวยและคนมีเส้นสายทำผิดก็รอดตัว ส่วนคนที่ลำบากและรับกรรมคือประชาชนคนธรรมดา

คุณหมอสุรเวชยอมรับว่าฟังแล้วรู้สึกเศร้าและเห็นด้วย เพราะขนาดผู้ใหญ่เองยังรู้สึกว่าใช้ชีวิตยาก การจะสอนเด็กให้เติบโตมาเป็นคนดีในสังคมที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำนั้นยากยิ่งกว่า คุณหมอยังแสดงความกังวลว่า หากปล่อยไว้ สังคมไทยจะกลายเป็น สังคมศรีธนญชัย ที่คนพร้อมจะทำเรื่องแย่ๆ หรือไม่มีศีลธรรม แล้วอ้างว่า “ทำถูกระเบียบ” เพื่อเอาตัวรอด

ในช่วงท้ายของโพสต์ คุณหมอได้เขียนข้อความที่สร้างความสั่นสะเทือนใจให้ผู้อ่านหลายคน โดยยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า ตนเองรู้สึกผิดที่มีส่วนทำให้บ้านเมืองกลายเป็นแบบทุกวันนี้ จากการเคยออกไปร่วมชุมนุมทางการเมือง (เป่านกหวีด) เพื่อเรียกทหารออกมา จนนำไปสู่การสืบทอดอำนาจที่ไม่จบสิ้น

คุณหมอทิ้งท้ายว่า จากนี้ไปจะได้แต่พยายามทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องในชีวิตที่เหลือ เพื่อหวังว่าจะช่วยทำให้สังคมและประเทศชาตินี้ดีขึ้นมาได้บ้าง

ทั้งนี้ สถิติเด็กเกิดใหม่ในไทยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558-2567) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว ลดลงจากกว่า 7 แสนคนต่อปี เหลือไม่ถึง 5 แสนคนในปี 2567 ซึ่งถือเป็นสถิติต่ำสุดในรอบกว่า 70 ปี เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดและเผชิญภาวะ “คนเกิดน้อยกว่าคนตาย” ต่อเนื่อง

เศรษฐกิจ

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

