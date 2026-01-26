ข่าวกีฬา

อดีตกุนซือทีมชาติสเปนถูกไล่ออก หลังใช้ “ChatGPT” วางแผนซ้อมให้นักเตะในทีม จนไม่ได้พัก

เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 11:32 น.
52

กลายเป็นประเด็นตลกไม่ออกในวงการลูกหนัง เมื่อ โรเบิร์ต โมเรโน อดีตผู้จัดการทีมชาติสเปน ถูกไล่ออกจากตำแหน่ง หลังใช้ “ChatGPT” วางแผนจนทำทีมพังไม่เป็นท่า

อันเดร ออร์ลอฟ อดีตผู้อำนวยการกีฬาของสโมสร เอฟซี โซชี ทีมฟุตบอลในรัสเซีย ได้ออกมาเปิดโปงเบื้องหลังการทำงานสุดประหลาดของ โรเบิร์ต โมเรโน กุนซือวัย 48 ปี ที่นำไปสู่ความล้มเหลวของทีมจนถูกไล่ออกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

ออร์ลอฟระบุว่า โมเรโนไม่ได้ใช้ ChatGPT เป็นเพียงเครื่องมือเสริม แต่กลับใช้เป็น “ที่ปรึกษาหลัก” ในการตัดสินใจที่ขัดกับหลักความจริง เริ่มจากในระหว่างเตรียมตัวเดินทางไปแข่งที่เมืองคาบารอฟสค์ เขาได้สั่งให้นักเตะตื่นตี 5 เพื่อซ้อมตอน 7 โมงเช้า และที่หนักที่สุดคือสั่งให้ทุกคน “ห้ามหลับนอนต่อเนื่องเป็นเวลา 28 ชั่วโมง” เพียงเพราะเขากรอกข้อมูลลงใน ChatGPT แล้ว AI แนะนำแบบนั้น

แม้จะมีนักเตะในทีมที่เคยเล่นในเมืองนั้นและรู้สภาพพื้นที่ดี แต่โมเรโนกลับไม่ปรึกษาใครเลย และยึดตามสิ่งที่ AI คำนวณให้เพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ โมเรโนใช้ข้อมูลสถิติจาก Wyscout มาใส่ใน ChatGPT เพื่อเลือกกองหน้าคนใหม่ ซึ่ง AI แนะนำให้เซ็นสัญญา อาเธอร์ ชูเชนาเชฟ แต่ผลปรากฏว่านักเตะคนนี้ลงเล่นไป 10 นัด แต่ยิงประตูไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียว

แต่แล้วการฝากอนาคตไว้กับเทคโนโลยีโดยไม่พิจารณาบริบทความเป็นจริง ทำให้สถานการณ์ในทีมแย่ลงเรื่อยๆ เริ่มจากนักเตะทั้งชาวรัสเซียและนักเตะต่างชาติเริ่มไม่เชื่อมั่นในไอเดียของโมเรโน รวมถึงการที่เขาไม่รับฟังผู้ช่วยโค้ชหรือความรู้สึกของคนในทีม ทำให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวพังทลาย

รวมไปถึงผลงานในสนามที่ เอฟซี โซชี ต้องตกชั้นจากลีกสูงสุดของรัสเซียลงมาสู่ลีกระดับสอง และเก็บได้เพียงแต้มเดียวจากการลงสนาม 7 นัดสุดท้าย

สำหรับตัวของ โรเบิร์ต โมเรโน เคยได้รับเลือกให้คุมทีมชาติสเปนชั่วคราวแทนที่ของ หลุยส์ เอ็นริเก้ แต่สุดท้ายเขาถูกกุนซือรายนี้ตราหน้าว่าเป็นคนที่ซื้อสัตย์ และมีความทะเยอทะยานเกินตัว จนถูกตัดออกจากทีมงานสตาฟฟ์ของทัพกระทิงดุ

