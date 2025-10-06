ข่าวต่างประเทศ

งานวิจัยเผย ผู้ชายช่วยตัวเองบ่อยๆ ลดเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก จำนวนหลั่งเยอะกว่าที่คิด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 09:30 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 09:34 น.
54

งานวิจัยเผยความถี่การหลั่งของผู้ชายสัมพันธ์ ช่วยลดความเสี่ยง มะเร็งต่อมลูกหมากได้ 20% อ่านผลการศึกษาจากฮาร์วาร์ดว่าต้อง บ่อยแค่ไหนต่อเดือนจึงจะดีต่อสุขภาพ

งานวิจัยติดตามผู้ชายกว่า 3 หมื่นคนนาน 18 ปี พบความถี่การหลั่งในวัยผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์กับโอกาสเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากที่ลดลงถึง 20% พร้อมเผยประโยชน์ช่วยให้นอนหลับดีขึ้น

ผลวิจัยฮาร์วาร์ด ชี้ผู้ชายหลั่ง 21 ครั้งต่อเดือน ลดเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก 20%

งานวิจัยชิ้นหนึ่ง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการหลั่งน้ำอสุจิกับการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก เผยจำนวนครั้งที่เหมาะสมของผู้ชายในแต่ละเดือน ซึ่งอาจช่วยป้องกันโรคร้ายนี้ได้

สมาคมมะเร็งแห่งอเมริกา (American Cancer Society) ระบุว่า มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากมะเร็งในผู้ชายเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปอด โดยคาดการณ์ว่าในปี 2025 จะมีผู้ชายในสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตจากโรคนี้กว่า 35,000 คน

ข้อมูลยังชี้ว่าผู้ชาย 1 ใน 8 คนจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในช่วงชีวิต พบบ่อยในผู้ชายอายุ 65 ปีขึ้นไป

มะเร็งต่อมลูกหมาก มักพบบ่อยในชายสูงอายุ

ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร European Urology เมื่อปี 2016 พบว่า การหลั่งอย่างน้อย 21 ครั้งต่อเดือน ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึง 20%

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นผู้ค้นพบข้อเท็จจริงนี้ หลังจากการศึกษาเก็บข้อมูลผู้ชายจำนวน 31,925 คน ผ่านแบบสอบถามเกี่ยวกับความถี่ในการหลั่งตั้งแต่ปี 1992 ถึงปี 2010

ทีมวิจัยสรุปว่า กลุ่มผู้ชายที่รายงานความถี่ในการหลั่งบ่อยกว่า มีแนวโน้มที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ผลการค้นพบนี้จึงเป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนบทบาทของการหลั่งบ่อยครั้งตลอดช่วงวัยผู้ใหญ่ ว่ามีประโยชน์ต่อการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก

นอกจากประโยชน์ด้านการลดความเสี่ยงของมะเร็งแล้ว การสำเร็จความใคร่ยังช่วยส่งเสริมการนอนหลับให้ดีขึ้น เนื่องจากหลังการหลั่ง ร่างกายจะปล่อยสารเอ็นดอร์ฟินออกมา ซึ่งช่วยลดความดันโลหิตและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย นำไปสู่การนอนหลับที่ง่ายและลึกขึ้นได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
วิรัชรัตนเศรษฐ ลูกชาย ข่าวการเมือง

เปิดภาพนาที 2 ลูกชาย “วิรัช รัตนเศรษฐ” ร่วมวันเกิด “เนวิน” กระแสแรงโผซบขั้วน้ำเงิน

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

งานวิจัยเผย ผู้ชายช่วยตัวเองบ่อยๆ ลดเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก จำนวนหลั่งเยอะกว่าที่คิด

6 นาที ที่แล้ว
คำอวยพรวันไหว้พระจันทร์ 2567 ภาษาจีน ไลฟ์สไตล์

คำอวยพรเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ 2568 ภาษาจีน ชมจันทร์ไม่พอ อั๊วขอชมลื้อ

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” เผยวันนี้ทยอยรื้อ สน.สามเสน จุดถนนทรุด ไม่มีดินสไลด์เพิ่ม

7 นาที ที่แล้ว
แหม่ม อลิษา นักแสดงรุ่นใหญ่ โพสต์ภาพล่าสุด พร้อมข้อความสุดเข้มแข็ง หลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งปอด แฟนๆ และเพื่อนในวงการแห่ส่งกำลังใจท่วมท้น บันเทิง

สู้ไม่ถอย! “แหม่ม อลิษา” โกนผมสู้มะเร็งปอด โพสต์ซึ้งถึงแฟนคลับ “ขอเวลาไปรักษาตัวก่อน”

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ประวัติศาสตร์ใหม่ “ทาคาอิจิ ซานาเอะ” ชนะเลือกตั้งหัวหน้าพรรค LDP จ่อนั่งนายกฯญิงคนแรกของญี่ปุ่น

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบลุงคลั่ง รัวปืน 100 นัด กราดยิงออสเตรเลีย บาดเจ็บ 16 ราย

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

IOT ชื่นชมกองทัพไทย ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ไม่มีการปล่อยข้อมูลเท็จ

41 นาที ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

100 แคปชั่นวันไหว้พระจันทร์ รวมแคปชั่นน่ารัก กวน ๆ หวานจนพระจันทร์ยังอาย

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประชาชนกลับบ้านได้แล้ว ติดอยู่ในห้าง หลังเหตุ 8 คนร้ายบุกปล้นร้านทอง

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อินฟลูฯ เจ้าของสิงโตขอโทษ หลังทำร้ายชาวบ้านเจ็บ 2 ราย เผยปกติไม่ดุ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ นักปีนเขานับพัน ติดพายุหิมะบนภูเขาเอเวอเรสต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมทางหลวง เร่งแก้-อัปเดตจุดเข้าออก หลังไวรัลหนุ่มเลี้ยวผิด พาขึ้น M81

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงจีนติดบ่อน้ำร้าง 54 ชั่วโมง สู้ยุง-งูกัด รอดได้เพราะคิดถึงครอบครัว ข่าวต่างประเทศ

หวิดดับ หญิงตกบ่อน้ำร้างนาน 54 ชม. ถูกงูกัด-ซี่โครงหัก เจ้าหน้าที่เร่งช่วยชีวิต

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน แก๊งโจร 8 คน บุกปล้นร้านทอง บิ๊กซีสุไหงโก-ลก อาวุธครบมือ คนติดในห้างจำนวนมาก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีลล์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 5 ต.ค. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เซลต้า บีโก้ พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 5 ต.ค. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 16 ตุลาคม 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 16/10/68 แจกที่แรกเลขท้ายให้โชค

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กมธ.ต่างประเทศ เชิญ “สีหศักดิ์” แจงหากเลิก MOU 43-44 ไทย-กัมพูชา แก้ปัญหาต่อแบบใด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ เอซี มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 5 ต.ค. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพทองธาร เพื่อไทย น้ำท่วมอุตรดิตถ์ ข่าวการเมือง

เปิดคลิป อดีตนายกฯ แพทองธาร นำทีมพท. ลุยน้ำท่วมอุตรดิตถ์ช่วยผู้ประสบภัย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัยคนละครึ่งพลัส 2568 อาจมีคนชวดสิทธิ์ถึง 7 ล้านคน เศรษฐกิจ

เช็กด่วน 7 ล้านคนอาจชวดสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส รู้ก่อนลงทะเบียน 20 ต.ค.นี้

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยกเลิกmou 43 ข่าว

เพจดังเผย “ยกเลิก MOU 43” ไทยเสียดินแดนแน่ 100% แถมเข้าทางเขมร

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยอดตายตึกโรงเรียนอินโดนีเซียถล่มพุ่ง 36 ศพ-ยังสูญหายอีก 27 ราย ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 36 โศกนาฏกรรมตึกโรงเรียนอินโดฯ ถล่ม เร่งค้นหา 27 ชีวิตใต้ซาก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบนสมิธ รังสิมันต์โรม ทนายความ ข่าวการเมือง

จับตา เบน สมิธ ฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” 6 ต.ค.นี้ เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน เตรียมโชว์หลักฐาน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 09:30 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 09:34 น.
54
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิรัชรัตนเศรษฐ ลูกชาย

เปิดภาพนาที 2 ลูกชาย “วิรัช รัตนเศรษฐ” ร่วมวันเกิด “เนวิน” กระแสแรงโผซบขั้วน้ำเงิน

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
คำอวยพรวันไหว้พระจันทร์ 2567 ภาษาจีน

คำอวยพรเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ 2568 ภาษาจีน ชมจันทร์ไม่พอ อั๊วขอชมลื้อ

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568

“ชัชชาติ” เผยวันนี้ทยอยรื้อ สน.สามเสน จุดถนนทรุด ไม่มีดินสไลด์เพิ่ม

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
แหม่ม อลิษา นักแสดงรุ่นใหญ่ โพสต์ภาพล่าสุด พร้อมข้อความสุดเข้มแข็ง หลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งปอด แฟนๆ และเพื่อนในวงการแห่ส่งกำลังใจท่วมท้น

สู้ไม่ถอย! “แหม่ม อลิษา” โกนผมสู้มะเร็งปอด โพสต์ซึ้งถึงแฟนคลับ “ขอเวลาไปรักษาตัวก่อน”

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
Back to top button