งานวิจัยเผย ผู้ชายช่วยตัวเองบ่อยๆ ลดเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก จำนวนหลั่งเยอะกว่าที่คิด
งานวิจัยเผยความถี่การหลั่งของผู้ชายสัมพันธ์ ช่วยลดความเสี่ยง มะเร็งต่อมลูกหมากได้ 20% อ่านผลการศึกษาจากฮาร์วาร์ดว่าต้อง บ่อยแค่ไหนต่อเดือนจึงจะดีต่อสุขภาพ
งานวิจัยติดตามผู้ชายกว่า 3 หมื่นคนนาน 18 ปี พบความถี่การหลั่งในวัยผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์กับโอกาสเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากที่ลดลงถึง 20% พร้อมเผยประโยชน์ช่วยให้นอนหลับดีขึ้น
ผลวิจัยฮาร์วาร์ด ชี้ผู้ชายหลั่ง 21 ครั้งต่อเดือน ลดเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก 20%
งานวิจัยชิ้นหนึ่ง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการหลั่งน้ำอสุจิกับการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก เผยจำนวนครั้งที่เหมาะสมของผู้ชายในแต่ละเดือน ซึ่งอาจช่วยป้องกันโรคร้ายนี้ได้
สมาคมมะเร็งแห่งอเมริกา (American Cancer Society) ระบุว่า มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากมะเร็งในผู้ชายเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปอด โดยคาดการณ์ว่าในปี 2025 จะมีผู้ชายในสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตจากโรคนี้กว่า 35,000 คน
ข้อมูลยังชี้ว่าผู้ชาย 1 ใน 8 คนจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในช่วงชีวิต พบบ่อยในผู้ชายอายุ 65 ปีขึ้นไป
ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร European Urology เมื่อปี 2016 พบว่า การหลั่งอย่างน้อย 21 ครั้งต่อเดือน ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึง 20%
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นผู้ค้นพบข้อเท็จจริงนี้ หลังจากการศึกษาเก็บข้อมูลผู้ชายจำนวน 31,925 คน ผ่านแบบสอบถามเกี่ยวกับความถี่ในการหลั่งตั้งแต่ปี 1992 ถึงปี 2010
ทีมวิจัยสรุปว่า กลุ่มผู้ชายที่รายงานความถี่ในการหลั่งบ่อยกว่า มีแนวโน้มที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ผลการค้นพบนี้จึงเป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนบทบาทของการหลั่งบ่อยครั้งตลอดช่วงวัยผู้ใหญ่ ว่ามีประโยชน์ต่อการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก
นอกจากประโยชน์ด้านการลดความเสี่ยงของมะเร็งแล้ว การสำเร็จความใคร่ยังช่วยส่งเสริมการนอนหลับให้ดีขึ้น เนื่องจากหลังการหลั่ง ร่างกายจะปล่อยสารเอ็นดอร์ฟินออกมา ซึ่งช่วยลดความดันโลหิตและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย นำไปสู่การนอนหลับที่ง่ายและลึกขึ้นได้
