เปิดวาร์ป mishka silva สาวน้อยวัย 20 ลือรักใหม่ พระเอกสไปเดอร์แมน อึ้ง อายุห่าง 30 ปี
พารู้จัก Mishka Silva อินฟลูฯ สาววัย 20 สวยคมหุ่นนางแบบ ลือรักใหม่ โทบีย์ แมกไกวร์ พระเอกสไปเดอร์แมน หลังโมเมนต์หวานในงาน Super Bowl ชาวเน็ตเห็นถกสนั่นรักต่างวัย 30 ปี เกือบรุ่นเดียวกับลูกสาว?
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงเพียงชั่วข้ามคืน เมื่อสตอรี่อินสตาแกรมเพียงรูปเดียวเปลี่ยนชีวิต Mishka Silva อินฟลูเอนเซอร์สาวหน้าตาดีวัย 20 ปี ให้กลายเป็นชื่อที่ถูกค้นหามากที่สุดในสัปดาห์นี้ ทันทีที่มีภาพหลุดว่อนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นเธออยู่เคียงข้าง โทบีย์ แมกไกวร์ (Tobey Maguire) พระเอกฮอลลีวูดรุ่นใหญ่ระดับตำนานในงาน Super Bowl LX
ภาพของอดีตพระเอกสไปเดอร์แมน และ Mishka Silva ในโซน VIP ของงาน Super Bowl เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2026 แม้ในภาพจะไม่มีช็อตสวีทหวานเจี๊ยบให้เห็นจัง ๆ แต่การนั่งติดกันพูดคุยอย่างสนิทสนมและดูสบายใจเมื่ออยู่ด้วยกัน แต่รูปดังกล่าวถูกแชร์ว่อนโลกออนไลน์และจุดชนวนให้เกิดการคาดเดาถึงสถานะความสัมพันธ์ของทั้ง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องช่องว่างระหว่างวัยที่ห่างกันถึง 30 ปี จนกลายเป็นดราม่าที่ชาวเน็ตถกเถียงกันอย่างดุเดือด
จุดเริ่มต้นข่าวลือเกิดขึ้นจากฝ่ายหญิงโพสต์สตอรี่ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว mishkasilva ซึ่งดูเหมือนเป็นการตอกย้ำความสนิทสนม โดยเป็นภาพเธอนั่งไขว่ห้างและปลายเท้าที่สวมรองเท้าส้นสูงลายสีน้ำตาลของเธอนั้น ยื่นเข้าไปในพื้นที่ของโทบีย์ โดยมีรองเท้าผ้าใบ Nike สีดำของฝ่ายชายวางอยู่ข้าง ๆ
นอกจาภาพในโซเชียลแล้ว แฟนๆ ที่ชมการถ่ายทอดสด Super Bowl ยังสังเกตเห็นทั้งคู่นั่งยิ้มแย้มและพูดคุยกันอย่างออกรสออกชาติ ตลอดการแข่งขัน
ในงานนี้ โทบีย์ แมกไกวร์ มาในลุคเรียบง่ายตามสไตล์เพื่อนซี้อย่าง ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ ด้วยเสื้อเชิ้ตสีดำ กางเกงขายาว และหมวกแก๊ปสีดำ ซึ่งเป็นเครื่องแบบของดาราฮอลลีวูดที่ไม่อยากเป็นจุดสนใจ แต่กลับกลายเป็นจุดสังเกตที่ทำให้คนจำได้แม่นยำ
สำหรับใครที่ยังไม่คุ้นหน้า วันนี้เราจะไปรู้จักกับ Mishka Silva สาวน้อยวัย 20 ปี เกิดวันที่ 8 เมษายน 2005 คอนเทนต์ครีเอเตอร์และนางแบบชาวอเมริกัน เธอมีฐานแฟนคลับที่กำลังเติบโตจากการทำคอนเทนต์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์บน Instagram ดึงดูดความสนใจทั้งจากกลุ่ม Gen Z และเอเจนซี่นางแบบ
เธอเริ่มมีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ตั้งแต่ปี 2017 โด่งดังจากการรีวิวเสื้อผ้า แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ จนได้เซ็นสัญญากับเอเจนซี่ดัง DT Model Management และ เคยร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำมากมายและเป็น Brand Ambassador ให้กับ Fashion Nova รวมถึงมีความฝันอยากทำเพลงในอนาคต
ส่วนเรื่องหัวใจนั้นเธอเคยคบหากับ Noah Crider นักแสดงและผู้สร้างภาพยนตร์วัยรุ่น
ก่อนจะมีข่าวลือล่าสุด พระเอกอย่าง โทบีย์ แมกไกวร์ เคยแต่งงานกับ เจนนิเฟอร์ เมเยอร์ ดีไซเนอร์เครื่องประดับ นาน 9 ปี มีลูกด้วยกัน 2 คน คือ รูบี้ (19 ปี) และ โอทิส (16 ปี) ก่อนจะหย่าร้างกันในปี 2020 หลังจากนั้นเคยคบหากับนางแบบสาวนาน 3 ปี และเลิกรากันไปในปี 2022
อย่างไรก็ดี ประเด็นหลักที่ทำให้ข่าวนี้ถูกพูดถึงไม่ใช่แค่เรื่องความรัก แต่เป็นเรื่องของตัวเลขอายุที่ห่างกันถึง 30 ปี ปัจจุบัน โทบีย์ แมกไกวร์ อายุ 50 ปี (เกิดปี 1975) ส่วนอินฟลูฯ สาว อายุ 20 ปี (เกิดปี 2005) ซึ่งอายุน้อยกว่าภาพยนตร์ Spider-Man ภาคแรกที่สร้างชื่อให้โทบีย์เสียอีก
สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตวิจารณ์หนักคือ รูบี้ ลูกสาวของโทบีย์กับอดีตภรรยา เจนนิเฟอร์ เมเยอร์ ปัจจุบันมีอายุ 19 ปี ซึ่ง ห่างจากมิชก้าเพียงแค่ 1 ปีเท่านั้น
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันสถานะอย่างเป็นทางการจากทั้งฝั่งของ โทบีย์ หรือ มิชก้า
อย่างไรก็ดีข่าวจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บางส่วนระบุว่า ทั้งคู่อาจจะแค่ใช้เวลาด้วยกันในฐานะเพื่อน ส่วนความเห็นในโลกออนไลน์แบ่งเป็นสองฝั่ง ทั้งฝ่ายที่มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวและยินดีหากทั้งคู่จะคบกัน แต่อีกฝ่ายที่ตั้งข้อสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเหมาะสมของอายุ
