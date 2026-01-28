ข่าวดาราบันเทิง

พี่หนุ่ม เล่าโมเมนต์เป็นดารา ถ่ายหนังฟอร์มยักษ์ การันตีบทดี ติดใจจนไม่อยากอ่านข่าว

หนุ่ม กรรชัย เล่าโมเมนต์ถ่ายหนัง ขอฉายา ‘ดาราท่านหนึ่ง’ หลังรับงานแสดงรอบ 10 ปี เผยเบื้องหลังสนุกจนไม่อยากกลับมาอ่านข่าว ยอมรับบทดีจนปฏิเสธไม่ลง เตรียมปูเสื่อรอชมความมันส์สิ้นปี 69

หลังแฟนรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ และ โหนกระแส สงสัยว่าพิธีกรตัวพ่ออย่าง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย หายหน้าหายตาไปจากจอถึง 2 วันเต็ม ทิ้งให้คู่ขวัญอย่าง หมวย อริสรา ออกมาชี้แจงแทนว่าเจ้าตัวติดภารกิจสำคัญในการไปถ่ายทำภาพยนตร์ ล่าสุด พี่หนุ่มกลับมานั่งประจำการที่โต๊ะข่าวเรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดใจถึงเบื้องหลังการหายตัวไปที่ทำเอาเจ้าตัวตื่นเต้นจนต้องเอ่ยปากขอให้เรียกว่า ‘ดาราท่านหนึ่ง’

หนุ่ม กรรชัย เล่าด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่า การหายไป 2 วันนี้คือการไปสวมบทบาทนักแสดง ถือเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้สัมผัสมานานนับสิบปี แม้ก่อนหน้านี้จะเคยไปรับเชิญสั้น ๆ ในภาพยนตร์เรื่อง หมู่บ้านโคกะโหลก ของ พจน์ อานนท์ แต่งานชิ้นล่าสุดนี้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง

“เรียกผมว่าดาราท่านหนึ่งนะครับ มันก็เป็นอีกฟีลหนึ่งพอได้ไปเล่นหนังก็สนุกดี ไม่ได้สัมผัสความรู้สึกนี้มาเป็นสิบ ๆ ปีแล้ว

ถ้าย้อนกลับไปหนังเรื่องหมู่บ้านโคกะโหลก ของ พจน์ อานนท์ ผมไปเล่นแค่วันเดียว แบบสั้น ๆ นิด ๆ หน่อย ๆ แต่พอมาเรื่องนี้กองหนังใหญ่มาก ไม่ใช่ของพี่พจน์เล็กนะ เพียงแต่ว่าบรรยากาศมันจะแตกต่างกัน หนังเรื่องนี้บรรยากาศมันจะยุค 70 ปลาย ๆ จะเข้า 80 เขาเนรมิตฉากเหมือนสมัยก่อน

สิ่งที่น่าจับตามองที่สุดคือ รายชื่อนักแสดงที่ หนุ่ม กรรชัย การันตีว่าคับคั่งไปด้วยซูเปอร์สตาร์และศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย โดยเฉพาะกลุ่มนักร้องที่มาร่วมประชันบทบาทกันอย่างดุเดือด พร้อมทิ้งท้ายถึงสาเหตุที่ยอมใจอ่อนกลับมารับงานแสดงทั้งที่คิวงานแน่นเอี๊ยดว่า เดิมทีตนไม่มีเวลาเลย แต่เมื่อผู้กำกับเล่าบทและโครงสร้างหนังให้ฟัง ก็รู้สึกชอบมากจนหนีไม่ออก

“เมื่อวานมีโอกาสได้เข้าฉากกับ ดัง พันกร และ เวียร์ ศุกลวัฒน์ รวมทั้งอีกหลาย ๆ คน เพราะเรื่องนี้แวดล้อมไปด้วยบรรดานักร้อง เช่น ตู่ ภพธร, เล็ก Greasy Cafe, บอย Lomosonic, แชมป์ MAIYARAP และ วุฒิ นันทวุฒิ รวมทั้งยังมีนักแสดงอีกหลายคนที่ยังเป็นซีเคร็ท สนุกมาก เพลินดี ไม่อยากกลับมาอ่านข่าวเลย อยากให้รอติดตามชมเรื่องนี้ แต่ยังไม่บอกชื่อเรื่อง น่าจะเป็นสิ้นปีนี้

พอเขามาเล่าเรื่องบทให้ฟัง เวลาก็ไม่มี แต่มันหนีไม่ออก เพราะบทมันสนุกดี โครงสร้างของหนังทั้งหมดดีมาก ชอบมาก”

งานนี้แฟนคลับ หนุ่ม กรรชัย และคอหนังไทยเตรียมตัวรอกันได้เลย ปลายปี 2569 นี้ น่าจะมีทีเด็ดรออยู่แน่นอน

