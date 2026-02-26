พี่หนุ่ม เผย ทนายแก้วเตรียมบวช ชี้ คนเราผิดพลาดได้ แต่ต้องแก้ไข ไม่ปิดโอกาสร่วมงาน
หนุ่ม กรรชัย เปิดใจครั้งแรก ทนายแก้ว โทรมาลาเตรียมบวช หลังข่าวพัวพันเด็กสาว 18 ปี ชี้ คนเราผิดพลาดกันได้ ไม่ปิดโอกาสกลับมาร่วมงาน แต่ต้องสู้คดีพิสูจน์ตัวเองก่อน
จากกรณีข่าวอื้อฉาวของ ทนายแก้ว มนต์ชัย มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเด็กสาวอายุ 18 ปี จนตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งในสภาทนายความเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรรายการโหนกระแส ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรก อัปเดตชีวิตล่าสุดอีกฝ่ายเตรียมบวชที่ต่างจังหวัดวันที่ 1 มีนาคม 2569 มองว่าทุกความผิดพลาดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ ส่วนโอกาสที่จะกลับมาร่วมงานกันในอนาคต ยืนยันว่าไม่เคยปิดโอกาสใคร ไม่จำเป็นต้องเป็นทนายแก้ว แต่ต้องพิสูจน์ตัวเอง
“พี่ไม่ได้เข้าไปรู้ดีเทลของทนายแก้วสักเท่าไร เรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่ต้องบอกว่า เรื่องบางเรื่อง พี่เชื่อว่ามันผิดพลาดกันได้ อยู่ที่ว่าเขาจะรู้ตัวเองหรือว่าแก้ไข รวมไปถึงเข้าไปต่อสู้ทางกฎหมายอะไรยังไงบ้าง คือมันเป็นเรื่องของเขา แต่ในมุมของตัวพี่เอง ถามว่าต่อไปในอนาคตจะกลับมาร่วมงานกันอีกได้ไหม พี่ไม่เคยปิดโอกาสใคร ไม่จำเป็นต้องเป็นทนายแก้ว คือเป็นทุก ๆ คนที่ไปมีประเด็นเรื่องคดีความอะไรก็ตาม สุดท้ายเขาต้องพิสูจน์ตัวเองก่อน พอเขาพิสูจน์ตัวเองได้ มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะฉะนั้นมนุษย์มันต้องให้โอกาสซึ่งกันและกัน มันบอกไม่ได้ว่าเป็นแบบนี้ต้องห้าม
พี่เชื่ออย่างหนึ่งว่า แก้วเป็นคนที่ช่วยเหลือคน ตอนที่มาออกรายการโหนกระแส เรื่องแม่ลูกสามชีวิตที่เสียชีวิตจากรถ BMW ชนที่ภาคใต้ แก้วก็บินไปช่วยว่าความจนชนะออกมา ซึ่งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไร พี่เป็นคนซัพพอร์ตค่าเดินทางให้เขา ส่วนค่าทนายเขาไม่คิดสักบาท นี่ก็เป็นความปรารถนาดีของเขาเหมือนทุก ๆ ครั้ง
เรื่องที่เขาจะไปทำเรื่องส่วนตัว มันเป็นเรื่องของเขา อะไรที่ไปพลาดพลั้ง หรือเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเอง แค่นั้นเอง ส่วนเรื่องช่วยเหลือคน มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง”
จากนั้นสื่อมวลชนสอบถามว่า หนุ่ม กรรชัย ได้พูดคุยอัปเดตเรื่องสภาพจิตใจกับทนายแก้วหรือไม่ ฝั่ง พิธีกรหนุ่ม ตอบกลับว่า “ไม่ได้อัพเดตนะครับ แต่ว่าพี่รู้ว่าเขาจะบวช เขาก็โทรมาลาบวชพี่ พี่ก็บอกว่าโอเค ก็ดีแล้ว ให้ไปอยู่ในรสพระธรรมสักระยะหนึ่งก็ดี กลับมาก็ไปว่ากันตามกระบวนการ พี่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คดีมันไปถึงไหน จบไปหรือยัง พี่ก็ไม่รู้ แต่พี่แน่ ๆ พี่ไม่ได้ปิดโอกาสแก้ว ไม่ได้ปิดโอกาสทุกคน”
หนุ่ม กรรชัย ไม่ทราบว่าทนายแก้วบวชกี่พรรษา รู้แต่ว่าอีกฝ่ายจะบวชวันที่ 1 มีนาคมนี้ ซึ่งบวชที่ต่างจังหวัดตนเองก็ตั้งใจจะไปร่วมงานบวช แต่ติดงาน หลังจากบวชแล้วตนอาจจะไปหาในเย็นวันนั้นหรืออาจจะไปอีกวันหนึ่ง
หลังจากทนายแก้วต้องสู้คดีเพื่อพิสูจน์ตนเองนั้น หนุ่ม กรรชัย พิธีกรโหนกระแสต้องหาทนายความคู่ใจเพื่อมาให้ความรู้ในรายการหรือไม่ เจ้าตัวอธิบายว่า “มันเป็นเรื่องที่ยากมากเลย ไม่รู้จะทำยังไง เพราะทนายแต่ละคนก็มีชีวิตของเขา เอาตรง ๆ มันตอบไม่ได้ บางทีนักแสดงที่เล่นละครอยู่ทุกวัน มันก็มีข่าวออกมา มันอาจจะมีเรื่องส่วนตัวของเขาก็มีได้ มันก็เหมือนกัน”
พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า เรื่องงานก็ส่วนเรื่องงาน เรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัว มันเป็นเรื่องที่เขาไปแก้ไข
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทนายแก้ว โพสต์ครั้งแรก ในรอบ 1 เดือน หลังเผชิญกระแสข่าวยุ่มย่ามเด็ก 18
- ปู มัณฑนา ลั่นแรง ไอ้หนุ่ม-ไอ้ทนายแก้ว พร้อมแนบเอกสารฟ้องหมิ่น ทำคนแห่ใสใจ
- ชัดเจน! หนุ่ม กรรชัย พูดแล้วอนาคต ทนายแก้ว มีโอกาสนั่งโต๊ะโหนกระแสไหม?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: