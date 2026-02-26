ข่าว

พี่หนุ่ม เผย ทนายแก้วเตรียมบวช ชี้ คนเราผิดพลาดได้ แต่ต้องแก้ไข ไม่ปิดโอกาสร่วมงาน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 09:36 น.
68
หนุ่ม กรรชัย เปิดใจครั้งแรกหลังทนายแก้วยุ่งเกี่ยวเด็ก 18

หนุ่ม กรรชัย เปิดใจครั้งแรก ทนายแก้ว โทรมาลาเตรียมบวช หลังข่าวพัวพันเด็กสาว 18 ปี ชี้ คนเราผิดพลาดกันได้ ไม่ปิดโอกาสกลับมาร่วมงาน แต่ต้องสู้คดีพิสูจน์ตัวเองก่อน

จากกรณีข่าวอื้อฉาวของ ทนายแก้ว มนต์ชัย มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเด็กสาวอายุ 18 ปี จนตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งในสภาทนายความเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรรายการโหนกระแส ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรก อัปเดตชีวิตล่าสุดอีกฝ่ายเตรียมบวชที่ต่างจังหวัดวันที่ 1 มีนาคม 2569 มองว่าทุกความผิดพลาดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ ส่วนโอกาสที่จะกลับมาร่วมงานกันในอนาคต ยืนยันว่าไม่เคยปิดโอกาสใคร ไม่จำเป็นต้องเป็นทนายแก้ว แต่ต้องพิสูจน์ตัวเอง

“พี่ไม่ได้เข้าไปรู้ดีเทลของทนายแก้วสักเท่าไร เรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่ต้องบอกว่า เรื่องบางเรื่อง พี่เชื่อว่ามันผิดพลาดกันได้ อยู่ที่ว่าเขาจะรู้ตัวเองหรือว่าแก้ไข รวมไปถึงเข้าไปต่อสู้ทางกฎหมายอะไรยังไงบ้าง คือมันเป็นเรื่องของเขา แต่ในมุมของตัวพี่เอง ถามว่าต่อไปในอนาคตจะกลับมาร่วมงานกันอีกได้ไหม พี่ไม่เคยปิดโอกาสใคร ไม่จำเป็นต้องเป็นทนายแก้ว คือเป็นทุก ๆ คนที่ไปมีประเด็นเรื่องคดีความอะไรก็ตาม สุดท้ายเขาต้องพิสูจน์ตัวเองก่อน พอเขาพิสูจน์ตัวเองได้ มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะฉะนั้นมนุษย์มันต้องให้โอกาสซึ่งกันและกัน มันบอกไม่ได้ว่าเป็นแบบนี้ต้องห้าม

พี่เชื่ออย่างหนึ่งว่า แก้วเป็นคนที่ช่วยเหลือคน ตอนที่มาออกรายการโหนกระแส เรื่องแม่ลูกสามชีวิตที่เสียชีวิตจากรถ BMW ชนที่ภาคใต้ แก้วก็บินไปช่วยว่าความจนชนะออกมา ซึ่งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไร พี่เป็นคนซัพพอร์ตค่าเดินทางให้เขา ส่วนค่าทนายเขาไม่คิดสักบาท นี่ก็เป็นความปรารถนาดีของเขาเหมือนทุก ๆ ครั้ง

เรื่องที่เขาจะไปทำเรื่องส่วนตัว มันเป็นเรื่องของเขา อะไรที่ไปพลาดพลั้ง หรือเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเอง แค่นั้นเอง ส่วนเรื่องช่วยเหลือคน มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง”

ทนายแก้ว

จากนั้นสื่อมวลชนสอบถามว่า หนุ่ม กรรชัย ได้พูดคุยอัปเดตเรื่องสภาพจิตใจกับทนายแก้วหรือไม่ ฝั่ง พิธีกรหนุ่ม ตอบกลับว่า “ไม่ได้อัพเดตนะครับ แต่ว่าพี่รู้ว่าเขาจะบวช เขาก็โทรมาลาบวชพี่ พี่ก็บอกว่าโอเค ก็ดีแล้ว ให้ไปอยู่ในรสพระธรรมสักระยะหนึ่งก็ดี กลับมาก็ไปว่ากันตามกระบวนการ พี่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คดีมันไปถึงไหน จบไปหรือยัง พี่ก็ไม่รู้ แต่พี่แน่ ๆ พี่ไม่ได้ปิดโอกาสแก้ว ไม่ได้ปิดโอกาสทุกคน”

หนุ่ม กรรชัย ไม่ทราบว่าทนายแก้วบวชกี่พรรษา รู้แต่ว่าอีกฝ่ายจะบวชวันที่ 1 มีนาคมนี้ ซึ่งบวชที่ต่างจังหวัดตนเองก็ตั้งใจจะไปร่วมงานบวช แต่ติดงาน หลังจากบวชแล้วตนอาจจะไปหาในเย็นวันนั้นหรืออาจจะไปอีกวันหนึ่ง

หลังจากทนายแก้วต้องสู้คดีเพื่อพิสูจน์ตนเองนั้น หนุ่ม กรรชัย พิธีกรโหนกระแสต้องหาทนายความคู่ใจเพื่อมาให้ความรู้ในรายการหรือไม่ เจ้าตัวอธิบายว่า “มันเป็นเรื่องที่ยากมากเลย ไม่รู้จะทำยังไง เพราะทนายแต่ละคนก็มีชีวิตของเขา เอาตรง ๆ มันตอบไม่ได้ บางทีนักแสดงที่เล่นละครอยู่ทุกวัน มันก็มีข่าวออกมา มันอาจจะมีเรื่องส่วนตัวของเขาก็มีได้ มันก็เหมือนกัน”

พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า เรื่องงานก็ส่วนเรื่องงาน เรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัว มันเป็นเรื่องที่เขาไปแก้ไข

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล ข่าวต่างประเทศ

สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิม จองอึน” ไม่ปิดโอกาสสานสัมพันธ์ “สหรัฐฯ” ลั่น “เกาหลีใต้” ศัตรูอันดับหนึ่ง

5 นาที ที่แล้ว
จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย บันเทิงเกาหลี

จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย

24 นาที ที่แล้ว
เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย นั่งกรรมการ 2 บริษัท

56 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 มี.ค. 69 ห้ามพลาดหวยสัญจร เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 มี.ค. 69 ห้ามพลาดหวยสัญจร

58 นาที ที่แล้ว
วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ธนาคารหยุดไหม เช็กรายละเอียด ก่อนวางแผนธุรกรรมล่วงหน้า เศรษฐกิจ

วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ธนาคารหยุดไหม เช็กรายละเอียด ก่อนวางแผนธุรกรรมล่วงหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ คว้ารางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ลั่นจะเป็นสื่อเฮงซวยต่อไป ข่าว

สรยุทธ คว้ารางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ลั่นจะเป็นสื่อเฮงซวยต่อไป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เสรีพิศุทธ์” เตรียมลุยเอาผิด “อนุทิน” แต่งตั้ง “ธรรมนัส” ผิดจริยธรรมร้ายแรง?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” เผย “ทักษิณ” พร้อมวางมือทางการเมือง หลังออกจากเรือนจำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 2569 ไปรษณีย์ไทย ขนส่งเอกชนเปิดไหม ข่าว

ไขข้อสงสัย วันมาฆบูชา 2569 ไปรษณีย์ไทย-ขนส่งเอกชนหยุดไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สิริพงษ์” ตอบเรื่อง “กล้าธรรม” ยังไม่จบ ย้ำคนปิดดีลคือ “นายก” เท่านั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก จ่อบุกกระทรวงแรงงาน ข่าวการเมือง

เที่ยงนี้ “ไอซ์ รักชนก” จ่อบุกกระทรวงแรงงาน ชวนผู้ประกันตนกินข้าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าหน้าที่ช่วย “เต่ากระ” ติดอยู่ในเศษอวนลอยน้ำ อันตรายกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชนวนเหตุของการแตกหัก พี่เต้ กับพรรค ข่าวการเมือง

สรุปดราม่า “เต้ มงคลกิตติ์” ประกาศลาออก พรรคทางเลือกใหม่ ปมร้อง เลือกตั้งโมฆะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เสือ ดุสิต&quot; เผยหลังมอบตัว ยันไม่คิดหลบหนี รับเป็นคนเxี้ย จากนี้ขอไม่เที่ยวอีก ข่าว

“เสือ ดุสิต” เผยหลังมอบตัว ยันไม่คิดหลบหนี ยอมรับเป็นคนเxี้ย จากนี้ขอไม่เที่ยวอีก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป Miss Planet กัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป Miss Planet กัมพูชา อวดชุดประจำชาติ ย้ำต้นกำเนิด ไม่มีใครเลียนแบบได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มบราซิลรอดตาย ถูกหมาใหญ่รุมทำร้าย โชคดีแบตมือถือระเบิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติเศร้า หนุ่มคลั่งยิงตำรวจ โดนวิสามัญ เคยรับรางวัลคนดี ชีวิตพังเพราะยาเสพติด ข่าว

ประวัติเศร้า หนุ่มคลั่งยิงตำรวจ โดนวิสามัญ เคยรับรางวัลคนดี ชีวิตพังเพราะยาเสพติด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด หลุยส์ สก๊อต ออกงานครั้งแรก สีหน้าสดใสขึ้น หลังเผชิญมรสุมใหญ่ในชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เสือ ดุสิต&quot; ขอโทษผู้เสียหาย ยันไม่เคยพูดท้า &quot;นนทบุรีใครก็ได้ ตำรวจกูไม่กลัวหรอก&quot; ข่าว

“เสือ ดุสิต” ขอโทษผู้เสียหาย ยันไม่เคยพูดท้า “นนทบุรีใครก็ได้ ตำรวจกูไม่กลัวหรอก”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

เทียบสเปก Galaxy S26 Ultra VS S25 Ultra คุ้มไหมที่จะเปลี่ยนใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดร.มัลลิกา” อัดคลิปมีคนร้องเรียนปัญหา “ผู้ว่าฯ” ไม่แก้ เอาแต่วิ่งสวนลุม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จั๊กจั่น อคัมย์สิริ ไม่มีงานแสดง 3 ปี บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? จั๊กจั่น ไร้งานละคร 3 ปี จนต้องเปลี่ยนอาชีพ ไม่เคยคิดชีวิตมาถึงจุดนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แตกหัก! “พี่เต้” เตรียมยื่นลาออก “พรรคทางเลือกใหม่” หลังโดนสั่งระงับปฏิบัติหน้าที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดภาพ สตีเฟน ฮอว์คิง ยิ้มร่า สาวบิกินี่ ขนาบข้าง ครอบครัวแจงความจริง หนังคนละม้วน ข่าวต่างประเทศ

หลุดภาพ สตีเฟน ฮอว์คิง ยิ้มร่า สาวบิกินี่ ขนาบข้าง ครอบครัวแจงความจริง หนังคนละม้วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 09:36 น.
68
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล

สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569

“คิม จองอึน” ไม่ปิดโอกาสสานสัมพันธ์ “สหรัฐฯ” ลั่น “เกาหลีใต้” ศัตรูอันดับหนึ่ง

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย

จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย

เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย นั่งกรรมการ 2 บริษัท

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button