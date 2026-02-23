ข่าว

สื่อเขมรแซะข่าว แท็กซี่ไทยติดอันดับ 3 ของโลก โกงนักท่องเที่ยวมากที่สุด

เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 15:41 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 15:41 น.
69

สื่อกัมพูชา The Khmer Today รายงานข่าว บริษัทประกันภัยอังกฤษ AllClear เผยผลวิเคราะห์จากโซเชียล พบแท็กซี่ไทยยังมีปัญหายอดฮิต “ไม่กดมิเตอร์-โก่งราคา” อันดับ 3 ของโลก

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภภาพันธ์ 2569 สื่อเขมร The Khmer Today รายงานการศึกษาใหม่จาก AllClear ผู้ให้บริการประกันภัยการเดินทางในอังกฤษ จัดลำดับให้ประเทศไทยอยู่ในรายชื่ออันดับ 3 ประเทศที่มีการร้องเรียนเรื่องการโกงของแท็กซี่มากที่สุดในโลก

ทีมวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการโพสต์บน Reddit มากกว่า 450 กรณี และความคิดเห็นอีกราว 30,000 รายการที่พูดคุยเรื่องการโกงของแท็กซี่ทั่วโลก ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยติดอันดับ 3 ของโลกที่มีจำนวนการร้องเรียนมากที่สุด โดยเป็นรองเพียงประเทศตุรกีและอินเดียเท่านั้น แต่มีอันดับสูงกว่าแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกหลายแห่ง

รูปแบบการโกงที่พบมากที่สุด

ข้อมูลระบุว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่นักท่องเที่ยวร้องเรียนประกอบด้วย

  • การโก่งราคาค่าโดยสารเกินจริง
  • การปฏิเสธไม่ยอมใช้มิเตอร์ (Meter)
  • การพาขับอ้อมเส้นทางโดยไม่จำเป็น
  • การต่อรองราคาที่สร้างความสับสน

ปัญหามักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวสัญจรหนาแน่น

สื่อกัมพูชา The Khmer Today รายงานข่าว บริษัทประกันภัยอังกฤษ AllClear เผยผลวิเคราะห์จากโซเชียล
The Khmer Today

AllClear เน้นย้ำว่าอันดับนี้วัดจากจำนวนการร้องเรียนบนโลกออนไลน์เท่านั้น ไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวทุกคนจะเจอเหตุการณ์เดียวกัน ทั้งนี้ ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมมักมีแนวโน้มการร้องเรียนสูงกว่าปกติเนื่องจากมีปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมาก นอกจากประเทศไทยแล้ว ประเทศอื่นที่มีชื่อในลำดับต้นๆ ได้แก่ เวียดนาม อียิปต์ ฟิลิปปินส์ และอิตาลี

เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโกง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางแนะนำให้นักท่องเที่ยวในไทยปฏิบัติดังนี้

  • เลือกใช้แท็กซี่ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง
  • ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถ (Ride-hailing apps) เพื่อความโปร่งใสเรื่องราคา
  • ใช้จุดบริการแท็กซี่อย่างเป็นทางการตามสถานที่ต่างๆ
  • ตกลงราคาหรือยืนยันการใช้มิเตอร์ให้ชัดเจนก่อนออกเดินทาง

อ่านข้อมูลข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Thaiger

ข้อมูลจาก : The Khmer Today

