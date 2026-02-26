ข่าวการเมือง

สวนกลับ กกต. ฟ้องประชาชน ปมถ่ายบัตรเลือกตั้ง ซัด “ไม่มีกฎหมายห้าม-แค่ขู่ให้กลัว”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 13:32 น.
เดือด! กกต. แจ้งจับกลุ่มถ่ายภาพคิวอาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ด้านนักวิชาการ-นักกิจกรรมสวนกลับ “ไม่มีกฎหมายห้าม-แค่ขู่ประชาชน”

จากกรณี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการ กกต. ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อเอาผิดกลุ่มบุคคล 4-5 รายที่อยู่ในเหตุการณ์ความวุ่นวายระหว่างการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในเขตคันนายาวเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทาง กกต. ระบุว่ากลุ่มคนดังกล่าวมีพฤติกรรมทำเป็นขบวนการ เข้าไปถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งและพยายามถอดรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งถือเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตและหวังดิสเครดิตการทำงานของเจ้าหน้าที่

กกต. ได้แจ้งข้อหาหลักคือการขัดขวางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง รวมถึงกฎหมายอาญาอื่นๆ พร้อมเตือนอย่างเด็ดขาดว่าจะขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์หรือเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่สร้างความเสียหายซ้ำอีกด้วย

ปริญญา อัด กกต. หลงทิศผิดทาง รีบรับรอง สส. แต่ไล่ฟ้องประชาชน

ด้าน รศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ได้ออกมาแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้ว่า กกต. กำลังหลงทิศผิดทางอย่างหนัก พร้อมตั้งคำถามถึงความโปร่งใสที่ กกต. ชุดนี้ใช้เวลาเพียง 17 วันในการประกาศรับรอง สส. แบบแบ่งเขตถึง 396 คน ทั้งที่ยังมีข้อสงสัยเรื่องความสุจริตเที่ยงธรรม

รศ.ดร.ปริญญา ชี้ว่า กกต. กำลังทำพลาดที่เลือกฟ้องร้องภาคประชาชนที่พยายามเข้ามาช่วยตรวจสอบความโปร่งใสของระบบบาร์โค้ด แทนที่จะดึงประชาชนมาเป็นแนวร่วม กลับผลักให้ประชาชนกลายเป็นฝ่ายตรงข้ามจนนำไปสู่การรวมตัวจัดกิจกรรมไต่สวนสาธารณะขึ้น

FB/Prinya Thaewanarumitkul

ยิ่งชีพ ชี้ช่องกฎหมาย ถ่ายภาพบัตรไม่ผิด เป็นเพียงคำขู่

สอดคล้องกับมุมมองของ นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ จากโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ที่ออกมายืนยันว่า การชวนกันไปสังเกตการณ์ ใช้กล้องซูมถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ติดบาร์โค้ดนั้น ไม่เป็นความผิดทางกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.ป.เลือกตั้งฯ ระเบียบของ กกต. หรือแม้แต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เนื่องจากภาพบัตรเลือกตั้งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

นายยิ่งชีพประเมินว่า กกต. ทราบดีอยู่แล้วว่าไม่มีกฎหมายใดสามารถเอาผิดในกรณีนี้ได้ การออกข่าวแจ้งความดำเนินคดีจึงเป็นเพียงการขู่เพื่อให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวและเลิกตรวจสอบการทำงานของ กกต. เท่านั้น

ยิ่งชีพ ชี้ช่องกฎหมาย ถ่ายภาพบัตรไม่ผิด
FB/Yingcheep Atchanont

ข้อมูลจาก : FB/Prinya Thaewanarumitkul, FB/Yingcheep Atchanont

