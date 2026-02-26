สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล
สุดรันทด! ศิลปินอาวุโสทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายชีวิตล้มป่วย ไร้บ้าน ไร้คนดูแล
สำนักข่าวเวียดนาม รายงานชีวิตสุดสะท้อนใจ กลุ่มศิลปินรุ่นน้องได้เดินทางไปเยี่ยม “วู กวาง” (Vu Quang) ศิลปินตลกและอดีตรองหัวหน้าคณะแสดงพื้นบ้าน ซึ่งปัจจุบันต้องอาศัยสถานปฏิบัติธรรมเป็นที่พักพิง
ภาพที่เพื่อนร่วมวงการพบเห็นคือศิลปินอาวุโสในสภาพร่างกายซูบผอมเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูก แขนขาหดเกร็งจากอาการป่วย ต้องนอนติดเตียง และเปล่งเสียงพูดออกมาแต่ละคำได้อย่างยากลำบาก
แม้สภาพร่างกายจะร่วงโรยและอยู่ในสถานการณ์ที่น่าหดหู่ แต่วู กวาง ยังคงมีรอยยิ้มและพยายามทักทายศิลปินรุ่นน้องที่มาเยือนอย่างอารมณ์ดี เขาเล่าด้วยความทรงจำที่เริ่มเลือนรางว่า เมื่อไม่กี่วันก่อน “ด่าม หวิญ ฮึง” ซูเปอร์สตาร์นักร้องชื่อดังของเวียดนาม รวมถึงเพื่อนร่วมวงการคนอื่นๆ ก็เพิ่งแวะมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเขาเช่นกัน
เบื้องหลังชีวิตที่น่าเศร้านี้ ศิลปินหญิง “เฟือง ซุง” ได้บอกเล่าเรื่องราวที่น่ายกย่องว่า สมัยที่วู กวางยังหนุ่มและมีชื่อเสียง เขาทำงานหาเงินได้เท่าไหร่ก็นำไปจุนเจือดูแลพ่อแม่ทั้งหมดโดยแทบไม่ยอมใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวเลย ตัวของวู กวางเองก็กล่าวยืนยันว่า ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่เขาทำงานในคณะแสดง เขาอุทิศชีวิตเพื่อดูแลบุพการีจนลืมคิดถึงเรื่องการแต่งงานสร้างครอบครัว ทำให้ปัจจุบันเขาไม่มีทั้งภรรยาและลูกคอยดูแลในยามแก่เฒ่า
ปัจจุบัน ศิลปินผู้เคยสร้างเสียงหัวเราะและความสุขให้ผู้ชม ต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยว ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง และต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บตามวัยที่รุมเร้า รายได้จากการแสดงในอดีตไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทำให้ชีวิตตกอยู่ในภาวะขัดสนอย่างหนัก
ทุกวันนี้เขาต้องดำรงชีพอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคและน้ำใจจากเพื่อนพี่น้องในวงการ รวมถึงผู้ใจบุญที่แวะเวียนมาช่วยเหลือ ซึ่งเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมชีวิตของศิลปินที่ทุ่มเทเพื่อครอบครัวและคนดู แต่กลับต้องตกระกำลำบากในช่วงบั้นปลายอย่างน่าสลดใจ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “แม่หญิงลี” ชีวิตตกอับขั้นสุด ไร้บ้าน เพจดังเล่าปมรันทด-ตื่นแสงจนเสียคน
- รันทด คลิปทหารเขมรอายุ 87 ปี นั่งรอลูกสาวเภสัช ก่อนไปแนวหน้า
- ผัวเมียมะกัน รับเลี้ยงเยาวชนผิวดำ ไว้ใช้แรงงานทาส สภาพรันทด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: